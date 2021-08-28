Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хольштайн Киль
3:0
Конец матча
Стадион: Holstein Stadion Зрители: 3848
Эрцгебирге Ауэ
1:0
29' ГолПорат Финн
2:0
37' ГолАрп Янн-Фите
52' Желтая карточкаНазаров Дмитрий
59' Желтая карточкаSoufiane Messeguem
72' Желтая карточкаЦолински Бен
3:0
81' ГолМеес Джошуа
83' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
87' Желтая карточкаКарлсон Дирк
23
Корб
Юлиан
24
Валь
Хауке
19
Лоренц
Симон
27
Порат
Финн
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
31 Цолински БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Хертель СашаЗащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Гнятич ОгненПолузащитник
- Нападающий
-
19 Omar Sijaric
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
Ход матча
29'
1:0
37'
2:0
46'
52'
72'
81'
3:0
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 16
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скрибски Стивен
|1
|0.2
|2.
|Меес Джошуа
|1
|0.2
|3.
|Порат Финн
|1
|0.2
|4.
|Арп Янн-Фите
|1
|0.2
|5.
|Мюлинг Александер
|1
|0.2
|6.
|Резе Фабиан
|0
|0
|7.
|Холтби Льюис
|0
|0
|8.
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйе Бабакар
|1
|0.2
|2.
|Хертель Саша
|1
|0.2
|3.
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|4.
|Цолински Бен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мюлинг Александер
|2
|0
|2.
|Бартельс Фин
|1
|0
|3.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|4.
|Эррас Патрик
|1
|0
|5.
|Нойман Фил
|1
|0
|6.
|Арп Янн-Фите
|1
|0
|7.
|Бенгер Марсель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Карлсон Дирк
|2
|0
|3.
|Soufiane Messeguem
|2
|0
|4.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|5.
|Гонтер Сёрен
|1
|0
|6.
|Цолински Бен
|1
|0
|7.
|Nikolas-Gerrit Kuehn
|1
|0
|8.
|Antonio Jonjic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хольштайн Киль
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Хольштайн Киль Последние 20 матчей: +8 =3 -9Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:3 Ян Вайхе 2:4 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04
Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 1:1 Брондбю Хольштайн Киль 1:2 Раннерс Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Карлсруэ 3:2 Хольштайн Киль Хольштайн Киль 3:2 Ян Хольштайн Киль 1:0 Ганновер 96 Хольштайн Киль 4:0 Санкт-Паули Хольштайн Киль 2:0 Зандхаузен Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Нюрнберг 1:1 Хольштайн Киль Оснабрюк 1:3 Хольштайн Киль Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +4 =6 -10Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули
Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум Хайденхайм 2:0 Эрцгебирге Ауэ
Последние игры между собой
Хольштайн Киль: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Эрцгебирге Ауэ: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Хольштайн Киль 5:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Бундеслига 2 Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Хольштайн Киль Бундеслига 3 Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|8.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|9.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Ганновер 96
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|6.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|2.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|4.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1