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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
2:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Фортуна
0'
0:1
12' Гол
Аппелькамп Синта
1:1
15' Гол
Бюльтер Мариус
2:1
46' Гол
Теродде Симон
60'
1
Ферманн
Ральф
7
Чурлинов
Дарко
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Christoph
Klarer
16
Неделку
Драгош
22
Кутрис
Леонардо
20
Нарей
Халед
23
Аппелькамп
Синта
6
Приб
Эдгар
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
28
Хеннингс
Роувен
Шальке 04
5-3-2
Фортуна
4-5-1

Ход матча

12'
0:1
Аппелькамп Синта
(Нарей Халед)
15'
Бюльтер Мариус
(Теродде Симон)
1:1
46'
Теродде Симон
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 4 0.8
2. Бюльтер Мариус 2 0.4
3. Дрекслер Доминик 1 0.2
4. Оуведжан Томас 0 0
5. Чурлинов Дарко 0 0
6. Yaroslav Mikhailov 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 3 (1) 0.6
2. Нарей Халед 2 0.4
3. Петерсон Кристофер 1 0.2
4. Аппелькамп Синта 1 0.2
5. Клаус Феликс 0 0
6. Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 2 0
2. Дрекслер Доминик 1 0
3. Бюльтер Мариус 1 0
4. Итакура Ко 1 0
5. Blendi Idrizi 1 0
6. Marvin Pieringer 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Приб Эдгар 2 0
2. Неделку Драгош 2 0
3. Christoph Klarer 2 0
4. Хеннингс Роувен 1 0
5. Бодзек Адам 1 0
6. Петерсон Кристофер 1 0
7. Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Фортуна 0 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер
Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг Хайденхайм 3:2 Фортуна Фортуна 3:2 Ганновер 96

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Фортуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:3 Фортуна Бундеслига Шальке 04 0:4 Фортуна Бундеслига Шальке 04 4:1 Фортуна Кубок
Фортуна 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
4. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Карлсруэ 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Дармштадт 5 2 1 2 12 - 8 7
8. Шальке 04 2:1 5 2 1 2 8 - 9 7
9. Гамбург 5 1 3 1 8 - 7 6
10. Хайденхайм 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хольштайн Киль 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Фортуна 1:2 5 1 1 3 7 - 9 4
16. Ингольштадт 5 1 1 3 4 - 11 4
17. Ганновер 96 5 1 1 3 2 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 5 0 3 2 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
6. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Шальке 04 2:1 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Хайденхайм 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фортуна 1:2 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Шальке 04 2:1 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Фортуна 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 5 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 3 0 2
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
5. Дармштадт Пфайффер Лука 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
2. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
3. Дармштадт Карич Эмир 3 0
4. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
5. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Теродде Симон бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бюльтер Мариус бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Аппелькамп Синта бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Фортуна
2.50
3.60
3.22
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шальке 04 2:1 Фортуна онлайн




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