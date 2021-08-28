Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Шальке 04
2:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Фелтинс-Арена
Фортуна
0:1
12' ГолАппелькамп Синта
1:1
15' ГолБюльтер Мариус
2:1
46' ГолТеродде Симон
33
Тиау
Малик
20
Нарей
Халед
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
-
-
-
38 Mehmet Aydin
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Tim Oberdorf
-
Главный тренер: Christian Preusser
Ход матча
12'
0:1
15'
1:1
46'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|4
|0.8
|2.
|Бюльтер Мариус
|2
|0.4
|3.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.2
|4.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|5.
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|6.
|Yaroslav Mikhailov
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|3 (1)
|0.6
|2.
|Нарей Халед
|2
|0.4
|3.
|Петерсон Кристофер
|1
|0.2
|4.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.2
|5.
|Клаус Феликс
|0
|0
|6.
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Florian Flick
|2
|0
|2.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|3.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|4.
|Итакура Ко
|1
|0
|5.
|Blendi Idrizi
|1
|0
|6.
|Marvin Pieringer
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Приб Эдгар
|2
|0
|2.
|Неделку Драгош
|2
|0
|3.
|Christoph Klarer
|2
|0
|4.
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|5.
|Бодзек Адам
|1
|0
|6.
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|7.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Фортуна
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер
Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг Хайденхайм 3:2 Фортуна Фортуна 3:2 Ганновер 96
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Фортуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|8.
|Шальке 04
|2:1
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|9.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|10.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|12.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Фортуна
|1:2
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|16.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Ганновер 96
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|6.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|13.
|Фортуна
|1:2
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Шальке 04
|2:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Фортуна
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|5
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|4.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1