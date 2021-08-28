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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
3:1
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
0:1
12' Гол
Аппелькамп Синта
1:1
15' Гол
Бюльтер Мариус
2:1
46' Гол
Теродде Симон
66' Желтая карточка
Танака Ао
78' Желтая карточка
Палссон Виктор
83' Желтая карточка
Пётровски Якуб
83' Желтая карточка
Хопп Мэттью
85' Желтая карточка
Теродде Симон
89' Желтая карточка
Ковнацки Давид
3:1
90' Гол
Теродде Симон
90'+6
1
Ферманн
Ральф
7
Чурлинов
Дарко
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
24
Дрекслер
Доминик
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
5
Christoph
Klarer
16
Неделку
Драгош
22
Кутрис
Леонардо
20
Нарей
Халед
23
Аппелькамп
Синта
6
Приб
Эдгар
4
Танака
Ао
11
Клаус
Феликс
28
Хеннингс
Роувен
Шальке 04
5-3-2
Фортуна
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 6 1.2
2. Бюльтер Мариус 2 0.4
3. Дрекслер Доминик 1 0.2
4. Оуведжан Томас 0 0
5. Каминьски Марцин 0 0
6. Чурлинов Дарко 0 0
7. Yaroslav Mikhailov 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 3 (1) 0.6
2. Нарей Халед 2 0.4
3. Петерсон Кристофер 1 0.2
4. Аппелькамп Синта 1 0.2
5. Клаус Феликс 0 0
6. Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 2 0
2. Теродде Симон 1 0
3. Дрекслер Доминик 1 0
4. Палссон Виктор 1 0
5. Бюльтер Мариус 1 0
6. Итакура Ко 1 0
7. Blendi Idrizi 1 0
8. Marvin Pieringer 1 0
9. Хопп Мэттью 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Приб Эдгар 2 0
2. Неделку Драгош 2 0
3. Christoph Klarer 2 0
4. Хеннингс Роувен 1 0
5. Бодзек Адам 1 0
6. Ковнацки Давид 1 0
7. Петерсон Кристофер 1 0
8. Пётровски Якуб 1 0
9. Танака Ао 1 0
10. Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Фортуна 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04 Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Боруссия Д
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:0 Фортуна Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер
Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг Хайденхайм 3:2 Фортуна Фортуна 3:2 Ганновер 96

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Фортуна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:3 Фортуна Бундеслига Шальке 04 0:4 Фортуна Бундеслига Шальке 04 4:1 Фортуна Кубок
Фортуна 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Фортуна Бундеслига Фортуна 2:2 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
4. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Карлсруэ 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Дармштадт 5 2 1 2 12 - 8 7
8. Шальке 04 5 2 1 2 9 - 9 7
9. Гамбург 5 1 3 1 8 - 7 6
10. Хайденхайм 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
12. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хольштайн Киль 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Фортуна 5 1 1 3 7 - 10 4
16. Ингольштадт 5 1 1 3 4 - 11 4
17. Ганновер 96 5 1 1 3 2 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 5 0 3 2 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
6. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 5 4
9. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
11. Хайденхайм 3 0 3 0 1 - 1 3
12. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
13. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
5. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Фортуна 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 3 0 2
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
5. Дармштадт Пфайффер Лука 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
2. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
3. Дармштадт Карич Эмир 3 0
4. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
5. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Бюльтер Мариус бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Аппелькамп Синта бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 3:1 Фортуна онлайн




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