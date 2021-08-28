Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хайденхайм
0:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Войт-Арена
Гамбург
21' Желтая карточкаЛайпертц Роберт
26' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
27' Желтая карточкаКиттель Сонни
59' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
34
Давид
Йонас
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tim Walter
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|2
|0.4
|2.
|Шмидт Патрик II
|1
|0.2
|3.
|Лайпертц Роберт
|0
|0
|4.
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глацель Роберт
|2
|0.4
|2.
|Хайер Моритц
|2
|0.4
|3.
|Киттель Сонни
|1
|0.2
|4.
|Шонлау Себастьян
|1
|0.2
|5.
|Джатта Бейкери
|1
|0.2
|6.
|Рейс Людовит
|1
|0.2
|7.
|Мефферт Йонас
|0
|0
|8.
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|9.
|Maximilian Rohr
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|2.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|3.
|Буш Марнон
|1
|0
|4.
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|5.
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|6.
|Бурнич Дженис
|1
|0
|7.
|Мор Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мефферт Йонас
|2
|0
|2.
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|3.
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|4.
|Киттель Сонни
|1
|0
|5.
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|6.
|Кинсомби Давид
|1
|0
|7.
|Хайер Моритц
|1
|0
|8.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|9.
|Maximilian Rohr
|1
|0
|10.
|Anssi Suhonen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|Гамбург
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм
Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5Гамбург 2:2 Дармштадт Санкт-Паули 3:2 Гамбург Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург Гамбург 1:1 Динамо Дрезден
Шальке 04 1:3 Гамбург Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург Гамбург 1:1 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:0 Гамбург
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Дармштадт
|3:0
|5
|2
|1
|2
|11 - 8
|7
|8.
|Гамбург
|0:0
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|9.
|Хайденхайм
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|2:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|15.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Ганновер 96
|0:3
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|17.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Дармштадт
|3:0
|3
|2
|0
|1
|9 - 3
|6
|6.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Ганновер 96
|0:3
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Хольштайн Киль
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Хайденхайм
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Гамбург
|0:0
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Гамбург
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Хайденхайм
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:2
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Хольштайн Киль
|2:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Дармштадт
|3:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганновер 96
|0:3
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|2.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|4.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1