Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хайденхайм
0:0
Конец матча
Стадион: Войт-Арена Зрители: 7500
Гамбург
21' Желтая карточкаЛайпертц Роберт
26' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
27' Желтая карточкаКиттель Сонни
59' Желтая карточкаКюльветтер Кристиан
79' Желтая карточкаБуш Марнон
34
Давид
Йонас
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
32 Шмидт ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tim Walter
Ход матча
21'
26'
27'
79'
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 5
-
15 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|2
|0.4
|2.
|Шмидт Патрик II
|1
|0.2
|3.
|Лайпертц Роберт
|0
|0
|4.
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глацель Роберт
|2
|0.4
|2.
|Хайер Моритц
|2
|0.4
|3.
|Киттель Сонни
|1
|0.2
|4.
|Шонлау Себастьян
|1
|0.2
|5.
|Джатта Бейкери
|1
|0.2
|6.
|Рейс Людовит
|1
|0.2
|7.
|Мефферт Йонас
|0
|0
|8.
|Винтцаймер Мануэль
|0
|0
|9.
|Maximilian Rohr
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Буш Марнон
|2
|0
|2.
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|3.
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|4.
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|5.
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|6.
|Бурнич Дженис
|1
|0
|7.
|Мор Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мефферт Йонас
|2
|0
|2.
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|3.
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|4.
|Киттель Сонни
|1
|0
|5.
|Шонлау Себастьян
|1
|0
|6.
|Кинсомби Давид
|1
|0
|7.
|Хайер Моритц
|1
|0
|8.
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|9.
|Maximilian Rohr
|1
|0
|10.
|Anssi Suhonen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|Гамбург
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +8 =2 -10Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм
Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5Гамбург 2:2 Дармштадт Санкт-Паули 3:2 Гамбург Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург Гамбург 1:1 Динамо Дрезден
Шальке 04 1:3 Гамбург Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург Гамбург 1:1 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:0 Гамбург
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Динамо Дрезден
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Нюрнберг
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|4.
|Падерборн
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Карлсруэ
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Санкт-Паули
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Дармштадт
|5
|2
|1
|2
|12 - 8
|7
|8.
|Гамбург
|5
|1
|3
|1
|8 - 7
|6
|9.
|Хайденхайм
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|Вердер
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Ганза
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Шальке 04
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Зандхаузен
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Хольштайн Киль
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|15.
|Фортуна
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|16.
|Ингольштадт
|5
|1
|1
|3
|4 - 11
|4
|17.
|Ганновер 96
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|5.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|6.
|Карлсруэ
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Ганновер 96
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Хайденхайм
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|11.
|Гамбург
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Ингольштадт
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Шальке 04
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Вердер
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганза
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Падерборн
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Динамо Дрезден
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Ганза
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Вердер
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Шальке 04
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Фортуна
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Нюрнберг
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|15.
|Санкт-Паули
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Дармштадт
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|2.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|4
|0
|1
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|3
|0
|2
|4.
|Динамо Дрезден
|Дафернер Кристоф
|3
|0
|2
|5.
|Дармштадт
|Пфайффер Лука
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0
|3.
|Дармштадт
|Карич Эмир
|3
|0
|4.
|Зандхаузен
|Диаките Умар
|1
|1
|5.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|1
|1