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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
0:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 7500
Гамбург
0'
21' Желтая карточка
Лайпертц Роберт
26' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
27' Желтая карточка
Киттель Сонни
59' Желтая карточка
Кюльветтер Кристиан
79' Желтая карточка
Буш Марнон
90'+4
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
3
Шёппнер
Ян
13
Лайпертц
Роберт
20
Бурнич
Дженис
11
Томалла
Денис
24
Кюльветтер
Кристиан
10
Кляйндинст
Тим
1
Фернандеш
Даниэль
2
Гиамера
Ян
34
Давид
Йонас
4
Шонлау
Себастьян
21
Ляйбольд
Тим
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
3
Хайер
Моритц
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Хайденхайм
4-1-2-1-2
Гамбург
4-3-3

Ход матча

21'
Лайпертц Роберт
 
26'
 
Ляйбольд Тим
27'
 
Киттель Сонни
46'
Риттмюллер Марвин
Лайпертц Роберт
 
50'
Шиммер Штефан
Бурнич Дженис
 
59'
Кюльветтер Кристиан
 
62'
 
Винтцаймер Мануэль
Киттель Сонни
70'
Пик Флориан
Кюльветтер Кристиан
 
78'
Мор Тобиас
Риттмюллер Марвин
 
79'
 
Anssi Suhonen
Хайер Моритц
79'
 
Maximilian Rohr
Рейс Людовит
79'
Буш Марнон
 
88'
 
Кауфманн Миккель
Джатта Бейкери

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 15 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 2 0.4
2. Шмидт Патрик II 1 0.2
3. Лайпертц Роберт 0 0
4. Хюсинг Оливер 0 0
Гамбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глацель Роберт 2 0.4
2. Хайер Моритц 2 0.4
3. Киттель Сонни 1 0.2
4. Шонлау Себастьян 1 0.2
5. Джатта Бейкери 1 0.2
6. Рейс Людовит 1 0.2
7. Мефферт Йонас 0 0
8. Винтцаймер Мануэль 0 0
9. Maximilian Rohr 0 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Буш Марнон 2 0
2. Лайпертц Роберт 1 0
3. Кляйндинст Тим 1 0
4. Хюсинг Оливер 1 0
5. Кюльветтер Кристиан 1 0
6. Бурнич Дженис 1 0
7. Мор Тобиас 1 0
Гамбург
# Игрок      
1. Мефферт Йонас 2 0
2. Ляйбольд Тим 2 0
3. Кауфманн Миккель 2 0
4. Киттель Сонни 1 0
5. Шонлау Себастьян 1 0
6. Кинсомби Давид 1 0
7. Хайер Моритц 1 0
8. Винтцаймер Мануэль 1 0
9. Maximilian Rohr 1 0
10. Anssi Suhonen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 0 0 0 0 100% (3) 0
 Гамбург 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм
Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм Гамбург 2:0 Хайденхайм Вюрцбург Кикерс 1:2 Хайденхайм
Гамбург Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Гамбург 2:2 Дармштадт Санкт-Паули 3:2 Гамбург Айнтрахт Бр 1:2 Гамбург Гамбург 1:1 Динамо Дрезден
Шальке 04 1:3 Гамбург Гамбург 1:0 Базель Гамбург 1:0 Силькеборг Аугсбург 2:2 Гамбург Гамбург 4:0 Айнтрахт Бр Оснабрюк 3:2 Гамбург Гамбург 5:2 Нюрнберг Гамбург 1:1 Карлсруэ Ян 1:1 Гамбург Зандхаузен 2:1 Гамбург Гамбург 1:2 Дармштадт Ганновер 96 3:3 Гамбург Гамбург 2:0 Хайденхайм Бохум 0:2 Гамбург Гамбург 1:1 Хольштайн Киль Санкт-Паули 1:0 Гамбург

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Гамбург 2:0 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 3:2 Гамбург Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 0:1 Хайденхайм Бундеслига 2
Хайденхайм 2:2 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Динамо Дрезден 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Нюрнберг 5 2 3 0 6 - 3 9
4. Падерборн 4 2 2 0 9 - 4 8
5. Карлсруэ 5 2 2 1 7 - 3 8
6. Санкт-Паули 4 2 1 1 7 - 5 7
7. Дармштадт 5 2 1 2 12 - 8 7
8. Гамбург 5 1 3 1 8 - 7 6
9. Хайденхайм 5 1 3 1 3 - 3 6
10. Вердер 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Ганза 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Шальке 04 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Зандхаузен 5 1 1 3 3 - 8 4
14. Хольштайн Киль 5 1 1 3 5 - 11 4
15. Фортуна 4 1 1 2 6 - 7 4
16. Ингольштадт 5 1 1 3 4 - 11 4
17. Ганновер 96 5 1 1 3 2 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 5 0 3 2 2 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Ян 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Динамо Дрезден 2 2 0 0 5 - 0 6
4. Санкт-Паули 2 2 0 0 6 - 2 6
5. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
6. Карлсруэ 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Падерборн 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Ганновер 96 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
10. Хайденхайм 3 0 3 0 1 - 1 3
11. Гамбург 2 0 2 0 3 - 3 2
12. Ингольштадт 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
15. Эрцгебирге Ауэ 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Шальке 04 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Вердер 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганза 2 0 0 2 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Падерборн 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Динамо Дрезден 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Ганза 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Вердер 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Шальке 04 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Фортуна 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Нюрнберг 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
15. Санкт-Паули 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Дармштадт 2 0 1 1 2 - 5 1
17. Хольштайн Киль 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
2. Шальке 04 Теродде Симон 4 0 1
3. Падерборн Михель Свен 3 0 2
4. Динамо Дрезден Дафернер Кристоф 3 0 2
5. Дармштадт Пфайффер Лука 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
2. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
3. Дармштадт Карич Эмир 3 0
4. Зандхаузен Диаките Умар 1 1
5. Карлсруэ Ванитцек Марвин 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Киттель Сонни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Лайпертц Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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