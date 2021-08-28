Германия: Бундеслига 2021-2022
Бавария
1:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Альянц Арена
Герта
1:0
6' ГолМюллер Томас
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
15 Ричардс КрисЗащитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
23 Ньянзу ТангиЗащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|2
|1
|2.
|Гнабри Серж
|2
|1
|3.
|Киммих Йозуа
|0
|0
|4.
|Мусиала Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|1
|0.5
|2.
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.5
|3.
|Кунья Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зюле Никлас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Кевин-Принс
|1
|0
|2.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|3.
|Сердар Суат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
|Герта
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5Бремер 0:12 Бавария Бавария 3:2 Кёльн Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария
Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио
Герта Последние 20 матчей: +9 =8 -3Герта 1:2 Вольфсбург Кёльн 3:1 Герта Меппен 0:1 Герта Газишехир Газиантеп 0:3 Герта
Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Герта Герта 3:0 Байер Л
Последние игры между собой
Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Герта: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Бавария 1:0 Герта Бундеслига Герта 2:3 Бавария Кубок Герта 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Бавария Бундеслига Герта 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Герта Бундеслига Бавария 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:1 Бавария Бундеслига Герта 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:2 Герта Бундеслига Герта 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:3 Бавария Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Бавария
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Герта
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Бавария
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бавария
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|2
|2.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|1
|3.
|Штуттгарт
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|1
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
|1
|5.
|Кёльн
|Модест Антони
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Майнц
|Кор Доминик
|2
|0
|5.
|Байер Л
|Демирбай Керем
|2
|0
Прогнозы на матч Бавария 1:0 Герта
Исход игры
Бавария
99.2% (132)
Ничья
0.8% (1)
Герта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.76% (94)
Меньше
28.24% (37)
Обе команды забьют
Да
45.04% (59)
Нет
54.96% (72)
Популярный счёт
3:1 Бавария
30.8% (41)
2:0 Бавария
27.1% (36)
3:0 Бавария
23.3% (31)
2:1 Бавария
6% (8)
4:1 Бавария
4.5% (6)
4:0 Бавария
2.3% (3)
5:0 Бавария
1.5% (2)
4:3 Бавария
1.5% (2)
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