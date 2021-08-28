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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бавария
1:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Герта
0'
1:0
6' Гол
Мюллер Томас
9'
1
Нойер
Мануэль
44
Станишич
Йосип
2
Юпамекано
Део
4
Зюле
Никлас
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
42
Мусиала
Джамал
25
Мюллер
Томас
7
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
1
Шволов
Александер
42
Зефёйк
Дейовайсио
4
Боята
Дедрик
5
Штарк
Никлас
17
Миттельштедт
Максимилиан
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
11
Лукебакио
Доди
8
Сердар
Суат
19
Йоветич
Стеван
7
Зельке
Дейви
Бавария
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

Ход матча

6'
Мюллер Томас
(Альфонсо Дэвис)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 2 1
2. Гнабри Серж 2 1
3. Киммих Йозуа 0 0
4. Мусиала Джамал 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 1 0.5
2. Лукебакио Доди 1 (1) 0.5
3. Кунья Матеус 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Зюле Никлас 1 0
Герта
# Игрок      
1. Боатенг Кевин-Принс 1 0
2. Платтенхардт Марвин 1 0
3. Сердар Суат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0
 Герта 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Бремер 0:12 Бавария Бавария 3:2 Кёльн Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия М 1:1 Бавария
Бавария 0:3 Наполи Бавария 0:2 Боруссия М Бавария 2:2 Аякс Бавария 2:3 Кёльн Бавария 5:2 Аугсбург Фрайбург 2:2 Бавария Бавария 6:0 Боруссия М Майнц 2:1 Бавария Бавария 2:0 Байер Л Вольфсбург 2:3 Бавария ПСЖ 0:1 Бавария Бавария 1:1 Унион Берлин Бавария 2:3 ПСЖ РБ Лейпциг 0:1 Бавария Бавария 4:0 Штуттгарт Бавария 2:1 Лацио
Герта Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Герта 1:2 Вольфсбург Кёльн 3:1 Герта Меппен 0:1 Герта Газишехир Газиантеп 0:3 Герта
Герта 4:3 Ливерпуль Герта 1:1 Любек Санкт-Паули 2:2 Герта Герта 4:4 Ганновер 96 Бабельсберг 1:3 Герта Нойруппин 0:7 Герта Герта 16:0 СВ Шварц-Рот Нойштадт Хоффенхайм 2:1 Герта Герта 0:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Герта Герта 0:0 Арминия Герта 3:0 Фрайбург Майнц 1:1 Герта Герта 2:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Герта Герта 3:0 Байер Л

Последние игры между собой

Бавария: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Герта: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Герта 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:3 Герта Бундеслига Герта 0:4 Бавария Бундеслига Бавария 2:2 Герта Бундеслига
Бавария 1:0 Герта Бундеслига Герта 2:3 Бавария Кубок Герта 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Бавария Бундеслига Герта 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Герта Бундеслига Бавария 1:0 Герта Бундеслига Герта 0:1 Бавария Бундеслига Герта 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:2 Герта Бундеслига Герта 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Герта Бундеслига Герта 1:3 Бавария Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Бавария 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Кёльн Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Майнц Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Бохум Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Арминия Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Унион Берлин Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17. Аугсбург Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Герта 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Бавария 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Хоффенхайм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Герта 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5. Аугсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бавария 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Майнц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Герта 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 3 0 2
2. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 1
3. Штуттгарт Аль-Гаддиуи Хамади 2 0 1
4. Байер Л Диаби Мусса 2 0 1
5. Кёльн Модест Антони 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 3 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
3. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
4. Майнц Кор Доминик 2 0
5. Байер Л Демирбай Керем 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Берётся за дело "Бавария", вот уже на половине поля гостей мяч больше держится.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Томас Мюллер! 1:0!
    Отобрала "Бавария" мяч, Альфонсо Дэвис слева открылся, прострелил в центр на Левандовски, но Роберт эффектно мяч пропустил, а Томас Мюллер за его спиной в касание поразил дальний угол ворот Шволова!
  • 5'
    "Бавария" сильно не прессингует, и "Герта" провела ещё одну атаку. Заброс в штрафную площадь мюнхенцев, Зельке справа с острого угла пробивал с лёта, но трудно было попасть из такой позиции. Форвард и не попал.
  • 4'
    Не тушуется "Герта" на первых минутах, при первой возможности стараются идти вперёд футболисты гостевой команды.
  • 2'
    Ошибается "Бавария" на первых минутах встречи, в итоге Зельке убегал в контратаку, пробивал сходу со входа в штрафную, поймал Нойре мяч! Хорошенькое начало!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Герты". В сине-белом сегодня играют берлинцы, а "Бавария" в традиционной красной форме.
  • Первый тайм
  • 9'
    Бавария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Бавария пытается что-то создать.
  • 8'
    Хорошую попытку сделал Сердар Суат. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 7'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Альфонсо Дэвис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Мюллер Томас забивает с правой ноги!
  • 6'
    Альфонсо Дэвис из команды Бавария делает пас партнеру.
  • 6'
    Бавария пытается что-то создать.
  • 6'
    Игрок команды Бавария делает подачу своему товарищу по команде.
  • 5'
    Контроль мяча: Бавария: 64%, Герта: 36%.
  • 5'
    Бавария выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Зельке Дейви оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Тусар Люка из команды Герта отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Хорошую попытку сделал Зельке Дейви. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 2'
    Тусар Люка из команды Герта делает пас партнеру.
  • 2'
    Тусар Люка выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Киммих Йозуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Лукебакио Доди из команды Герта поставил подножку. Пострадал Альфонсо Дэвис
  • 2'
    Бавария вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Бавария контролирует мяч.
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Герта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бавария 1:0 Герта онлайн


Прогнозы на матч Бавария 1:0 Герта

Исход игры
Бавария
99.2% (132)
Ничья
0.8% (1)
Герта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.76% (94)
Меньше
28.24% (37)
Обе команды забьют
Да
45.04% (59)
Нет
54.96% (72)
Популярный счёт
3:1 Бавария
30.8% (41)
2:0 Бавария
27.1% (36)
3:0 Бавария
23.3% (31)
2:1 Бавария
6% (8)
4:1 Бавария
4.5% (6)
4:0 Бавария
2.3% (3)
5:0 Бавария
1.5% (2)
4:3 Бавария
1.5% (2)
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