Первый тайм

8' Берётся за дело "Бавария", вот уже на половине поля гостей мяч больше держится.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Томас Мюллер! 1:0!

Отобрала "Бавария" мяч, Альфонсо Дэвис слева открылся, прострелил в центр на Левандовски, но Роберт эффектно мяч пропустил, а Томас Мюллер за его спиной в касание поразил дальний угол ворот Шволова!

5' "Бавария" сильно не прессингует, и "Герта" провела ещё одну атаку. Заброс в штрафную площадь мюнхенцев, Зельке справа с острого угла пробивал с лёта, но трудно было попасть из такой позиции. Форвард и не попал.

4' Не тушуется "Герта" на первых минутах, при первой возможности стараются идти вперёд футболисты гостевой команды.

2' Ошибается "Бавария" на первых минутах встречи, в итоге Зельке убегал в контратаку, пробивал сходу со входа в штрафную, поймал Нойре мяч! Хорошенькое начало!