  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Арминия
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13750
Айнтрахт Фр
0'
8' Желтая карточка
Н'Дика Эван
0:1
22' Гол
Хёуге Йенс
45' Желтая карточка
Ленц Кристофер
1:1
86' Гол
Виммер Патрик
90' Желтая карточка
Хрустиц Айдин
90'+9
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
19
Притль
Мануэль
16
Кунце
Фабиан
21
Хак
Робин
11
Окугава
Масая
18
Крюгер
Флориан
9
Клос
Фабиан
1
Трапп
Кевин
37
Дурм
Эрик
2
Н'Дика
Эван
13
Хинтереггер
Мартин
25
Ленц
Кристофер
8
Соу
Джибриль
7
Хрустиц
Айдин
23
Хёуге
Йенс
15
Камада
Даити
29
Линнстрем
Йеспер
19
Борре
Рафаэль
Арминия
4-1-2-1-2
Айнтрахт Фр
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Н'Дика Эван
22'
0:1
Хёуге Йенс
(Дурм Эрик)
45'
 
Ленц Кристофер
61'
Циборра Леннарт
Лаурсен Якоб-Баррет
 
71'
Ласм Бриан
Крюгер Флориан
 
73'
 
Баркок Аймен
Камада Даити
81'
Виммер Патрик
Кунце Фабиан
 
81'
 
Ахе Рагнар
Линнстрем Йеспер
86'
Виммер Патрик
(Клос Фабиан)
1:1
89'
 
Пасьенса Гонсало
Борре Рафаэль
90'
 
Хрустиц Айдин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 1 0.33
2. Виммер Патрик 1 0.33
3. Бруннер Седрик 0 0
Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 2 0.67
2. Дурм Эрик 0 0
3. Ахе Рагнар 0 0

Карточки

Арминия
# Игрок      
1. Шёпф Алессандро 1 1
2. Клос Фабиан 1 0
3. Притль Мануэль 1 0
4. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Ленц Кристофер 2 0
2. Борре Рафаэль 1 0
3. Хрустиц Айдин 1 0
4. Соу Джибриль 1 0
5. Н'Дика Эван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арминия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)
 Айнтрахт Фр 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Арминия Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Гройтер Фюрт 1:1 Арминия Арминия 0:0 Фрайбург Байройт 3:6 Арминия Арминия 1:1 Твенте
Штуттгарт 5:2 Арминия Арминия 1:0 Ганновер 96 Арминия 0:3 Ферль Штуттгарт 0:2 Арминия Арминия 1:1 Хоффенхайм Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен
Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Арминия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Арминия Кубок Арминия 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Бавария 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Кёльн Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Майнц Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Бохум Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Арминия Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Унион Берлин Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17. Аугсбург Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Герта 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Бавария 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Хоффенхайм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Герта 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5. Аугсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бавария 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Майнц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Герта 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 3 0 2
2. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 1
3. Штуттгарт Аль-Гаддиуи Хамади 2 0 1
4. Байер Л Диаби Мусса 2 0 1
5. Кёльн Модест Антони 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 3 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
3. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
4. Майнц Кор Доминик 2 0
5. Байер Л Демирбай Керем 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SchuecoArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Арминия 9.2% (12)
X 35.1% (46)
Айнтрахт Фр 55.7% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Арминия 1:1 Айнтрахт Фр онлайн


Прогнозы на матч Арминия 1:1 Айнтрахт Фр

Исход игры
Арминия
9.2% (12)
Ничья
35.1% (46)
Айнтрахт Фр
55.7% (73)
Тотал 2.5
Больше
43.41% (56)
Меньше
56.59% (73)
Обе команды забьют
Да
73.64% (95)
Нет
26.36% (34)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
32.1% (42)
1:1 Ничья
30.5% (40)
0:1 Айнтрахт Фр
14.5% (19)
2:1 Арминия
5.3% (7)
0:2 Айнтрахт Фр
5.3% (7)
1:0 Арминия
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 