Второй тайм

99' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Баркок Аймен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

98' Бруннер Седрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

97' Хрустиц Айдин получил желтую карточку от судьи

97' Баркок Аймен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Виммер Патрик нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

95' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

94' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Клос Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Арминия выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Матч возобновится спорным мячом

88' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Г О О О О Л - Виммер Патрик из команды Арминия правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

86' Дурм Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

86' Хрустиц Айдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Ласм Бриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Арминия нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

80' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Арминия пробьет пенальти!

79' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

79' Хак Робин завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

79' Плохо сыграл Дурм Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

79' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Хак Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Окугава Масая имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

77' Отличные скиллы показывает Ласм Бриан , обводя своих соперников

76' Арминия выполняет удар от ворот.

76' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Н'Дика Эван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

66' ШТАНГА! Так было близко к голу - Хак Робин нанес удар в каркас ворот!

66' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Бруннер Седрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Сегодняшная посещаемость составляет 13750 болельщиков

65' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Арминия

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Лаурсен Якоб-Баррет получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Лаурсен Якоб-Баррет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Ортега Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Как он промахнулся? Хёуге Йенс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

55' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

53' Хрустиц Айдин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Арминия выполняет удар от ворот.

52' Ленц Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Игрок из команды Арминия вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

51' Отличные скиллы показывает Окугава Масая , обводя своих соперников

51' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Лаурсен Якоб-Баррет не смог попасть в створ ударом издали

46' Пипер Амос из команды Арминия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

46' Бруннер Седрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара