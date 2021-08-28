Германия: Бундеслига 2021-2022
Арминия
1:1
Конец матча
Стадион: Шюко-Арена Зрители: 13750
Айнтрахт Фр
8' Желтая карточкаН'Дика Эван
0:1
22' ГолХёуге Йенс
45' Желтая карточкаЛенц Кристофер
1:1
86' ГолВиммер Патрик
90' Желтая карточкаХрустиц Айдин
16
Кунце
Фабиан
21
Хак
Робин
37
Дурм
Эрик
23
Хёуге
Йенс
15
Камада
Даити
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Крамер Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Дурм ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
8'
22'
0:1
45'
86'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|1
|0.33
|2.
|Виммер Патрик
|1
|0.33
|3.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Йенс
|2
|0.67
|2.
|Дурм Эрик
|0
|0
|3.
|Ахе Рагнар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|2.
|Клос Фабиан
|1
|0
|3.
|Притль Мануэль
|1
|0
|4.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|2.
|Борре Рафаэль
|1
|0
|3.
|Хрустиц Айдин
|1
|0
|4.
|Соу Джибриль
|1
|0
|5.
|Н'Дика Эван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арминия
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|Айнтрахт Фр
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Арминия Последние 20 матчей: +6 =9 -5Гройтер Фюрт 1:1 Арминия Арминия 0:0 Фрайбург Байройт 3:6 Арминия Арминия 1:1 Твенте
Штуттгарт 5:2 Арминия Арминия 1:0 Ганновер 96 Арминия 0:3 Ферль Штуттгарт 0:2 Арминия Арминия 1:1 Хоффенхайм Герта 0:0 Арминия Боруссия М 5:0 Арминия Арминия 1:0 Шальке 04 Аугсбург 0:0 Арминия Арминия 1:0 Фрайбург Майнц 1:1 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:2 Арминия Арминия 0:2 Вердер Арминия 0:0 Унион Берлин
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =4 -8Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр Вальдхоф 2:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Сент-Этьен
Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Айнтрахт Фр 6:1 Гиссен Айнтрахт Фр 1:0 Зандхаузен Айнтрахт Фр 1:3 Веен Висбаден Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Майнц Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Боруссия М 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 4:3 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:2 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Штуттгарт Вердер 2:1 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Арминия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Айнтрахт Фр: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Бавария
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Герта
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Бавария
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бавария
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|2
|2.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|1
|3.
|Штуттгарт
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|1
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
|1
|5.
|Кёльн
|Модест Антони
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Майнц
|Кор Доминик
|2
|0
|5.
|Байер Л
|Демирбай Керем
|2
|0
Прогнозы на матч Арминия 1:1 Айнтрахт Фр
Исход игры
Арминия
9.2% (12)
Ничья
35.1% (46)
Айнтрахт Фр
55.7% (73)
Тотал 2.5
Больше
43.41% (56)
Меньше
56.59% (73)
Обе команды забьют
Да
73.64% (95)
Нет
26.36% (34)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
32.1% (42)
1:1 Ничья
30.5% (40)
0:1 Айнтрахт Фр
14.5% (19)
2:1 Арминия
5.3% (7)
0:2 Айнтрахт Фр
5.3% (7)
1:0 Арминия
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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