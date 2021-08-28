Второй тайм

95' Кёльн владели мячом большую часть игры и выиграли.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Удар от ворот произведет Бохум

94' Г О О О О Л - Цоллер Симон наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

93' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Килиан Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Лосилья Антони из команды Бохум сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Томаш Острак сделал результативную передачу.

91' Г О О О О О Л - Тим Лемперле из команды Кёльн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Тим Лемперле легко с этим справился!

91' Томаш Острак из команды Кёльн делает заброс на партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Бохум

89' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Томаш Острак

87' Плохо сыграл Хорн Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

87' Шауб Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Дуда Ондрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Шауб Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

85' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

85' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

84' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Бохум идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Мануэль Риманн держит все под контролем

80' Тим Лемперле из команды Кёльн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

79' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Игра в одни ворота сейчас. Кёльн доминирует и владеет мячом

77' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Тим Лемперле из команды Кёльн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

75' Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Килиан Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

73' Тим Лемперле из команды Кёльн делает пас партнеру.

73' Полтер Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' ШТАНГА! Так было близко к голу - Модест Антони нанес удар в каркас ворот!

73' Тим Лемперле из команды Кёльн делает пас партнеру.

72' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Бохум

72' Кайнц Флориан из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' Удар от ворот произведет Бохум

71' Дуда Ондрей из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' Лосилья Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

71' Тактическая замена. Андерссон Себастьян уходит с поля и его заменяет Тим Лемперле

70' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Бохум

68' Пантович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Риман Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Любичич Деян получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Любичич Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Игрок из команды Бохум вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Шмиц Бенно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Пантович Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Идеальный солнечный день для футбола

64' Бохум вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Бохум

63' О, нет. Из многообещающей позиции Андерссон Себастьян из команды Кёльн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

62' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Белла-Котчап Армель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Бохум выполняет удар от ворот.

58' Матч возобновлен

57' Модест Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Хорн Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Бохум вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Цоллер Симон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

55' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

54' Данило Соарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Отличный пас сделал Килиан Лука из команды Кёльн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

53' Бохум выполняет удар от ворот.

52' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Лабропулос Василис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Кёльн выполняет удар от ворот.

50' Риман Мануэль взял и забрал мяч на выходе

49' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Кцихос Рафаэль из команды Кёльн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Бохум

48' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Белла-Котчап Армель из команды Бохум направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Реджбекай Элвис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара