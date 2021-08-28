Германия: Бундеслига 2021-2022
Кёльн
2:1
Конец матча
Стадион: Рейн Энерги
Бохум
15' Undefined phrase: football_event_Любичич Деян
27' Желтая карточкаМере Хорхе
38' Желтая карточкаДуда Ондрей
55' Желтая карточкаЦоллер Симон
1:0
82' ГолШауб Луис
2:0
90' ГолЛемперте Тим
2:1
90' ГолЦоллер Симон
22
Мере
Хорхе
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
38 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
27'
38'
55'
82'
1:0
90'
2:0
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайнц Флориан
|2
|0.67
|2.
|Модест Антони
|2
|0.67
|3.
|Ут Марк
|1
|0.33
|4.
|Шауб Луис
|1
|0.33
|5.
|Лемперте Тим
|1
|0.33
|6.
|Шмиц Бенно
|0
|0
|7.
|Хектор Йонас
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Острак Томаш
|0
|0
|10.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|1
|0.33
|2.
|Полтер Себастьян
|1
|0.33
|3.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.33
|4.
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|2.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|3.
|Скири Эйе
|1
|0
|4.
|Мере Хорхе
|1
|0
|5.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|6.
|Любичич Деян
|1
|0
|7.
|Тилманн Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цоллер Симон
|2
|0
|2.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|3.
|Теше Роберт
|0
|1
|4.
|Риман Мануэль
|1
|0
|5.
|Асано Такума
|1
|0
|6.
|Лайч Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|0
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|Бохум
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Бавария 3:2 Кёльн Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода
Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д
Бохум Последние 20 матчей: +12 =2 -6Бохум 2:0 Майнц Вольфсбург 1:0 Бохум Вупперталь 1:2 Бохум Бохум 0:2 Утрехт
Бохум 1:2 Витесс Бохум 1:0 Парма Боруссия Д 1:3 Бохум Бохум 6:0 Боннер Бохум 3:3 Ферль Фельберт 0:9 Бохум Бохум 3:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Бохум Бохум 5:1 Ян Дармштадт 3:1 Бохум Хайденхайм 0:2 Бохум Бохум 4:3 Ганновер 96 Падерборн 3:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Фортуна 0:3 Бохум Бохум 0:2 Гамбург
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Бохум: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Бохум 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 3:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:0 Кёльн Бундеслига 2 Бохум 2:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 3:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:1 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 3:0 Бохум Товарищеские матчи Кёльн 2:0 Бохум Бундеслига Бохум 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 1:2 Кёльн Бундеслига Бохум 2:1 Кёльн Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|Бавария
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|10.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Герта
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|2.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Бавария
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|11.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бавария
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Герта
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|2
|2.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|1
|3.
|Штуттгарт
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|1
|4.
|Байер Л
|Диаби Мусса
|2
|0
|1
|5.
|Кёльн
|Модест Антони
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Майнц
|Кор Доминик
|2
|0
|5.
|Байер Л
|Демирбай Керем
|2
|0
Прогнозы на матч Кёльн 2:1 Бохум
Исход игры
Кёльн
86.2% (112)
Ничья
10.8% (14)
Бохум
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (68)
Меньше
46.88% (60)
Обе команды забьют
Да
60.94% (78)
Нет
39.06% (50)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
44.6% (58)
1:0 Кёльн
23.8% (31)
2:0 Кёльн
12.3% (16)
1:1 Ничья
7.7% (10)
3:1 Кёльн
3.8% (5)
0:1 Бохум
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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