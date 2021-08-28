  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
2:1
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
15' Undefined phrase: football_event_
Любичич Деян
27' Желтая карточка
Мере Хорхе
38' Желтая карточка
Дуда Ондрей
55' Желтая карточка
Цоллер Симон
1:0
82' Гол
Шауб Луис
2:0
90' Гол
Лемперте Тим
2:1
90' Гол
Цоллер Симон
90'+5
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
7
Любичич
Деян
18
Дуда
Ондрей
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
27
Модест
Антони
1
Риман
Мануэль
11
Бокхорн
Эберт
24
Лабропулос
Василис
37
Белла-Котчап
Армель
3
Данило
Соарес
27
Пантович
Милош
8
Лосилья
Антони
20
Реджбекай
Элвис
9
Цоллер
Симон
40
Полтер
Себастьян
17
Хольтманн
Геррит
Кёльн
4-1-3-2
Бохум
4-3-3

Ход матча

15'
Любичич Деян
 
27'
Мере Хорхе
 
38'
Дуда Ондрей
 
46'
Килиан Лука
Мере Хорхе
 
55'
 
Цоллер Симон
71'
 
Антви-Аджей Кристофер
Хольтманн Геррит
71'
Лемперте Тим
Андерссон Себастьян
 
78'
Шауб Луис
Любичич Деян
 
78'
 
Лёвен Эдуард
Пантович Милош
82'
Шауб Луис
(Кайнц Флориан)
1:0
84'
 
Ганвула Сильвер
Бокхорн Эберт
88'
Острак Томаш
Кайнц Флориан
 
88'
Эзкан Салих
Дуда Ондрей
 
90'
Лемперте Тим
(Острак Томаш)
2:0
90'
2:1
Цоллер Симон
(Антви-Аджей Кристофер)

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайнц Флориан 2 0.67
2. Модест Антони 2 0.67
3. Ут Марк 1 0.33
4. Шауб Луис 1 0.33
5. Лемперте Тим 1 0.33
6. Шмиц Бенно 0 0
7. Хектор Йонас 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Острак Томаш 0 0
10. Тилманн Ян 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 1 0.33
2. Полтер Себастьян 1 0.33
3. Хольтманн Геррит 1 0.33
4. Антви-Аджей Кристофер 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 1 0
2. Кцихос Рафаэль 1 0
3. Скири Эйе 1 0
4. Мере Хорхе 1 0
5. Хюберс Тимо 1 0
6. Любичич Деян 1 0
7. Тилманн Ян 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Цоллер Симон 2 0
2. Реджбекай Элвис 2 0
3. Теше Роберт 0 1
4. Риман Мануэль 1 0
5. Асано Такума 1 0
6. Лайч Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)
 Бохум 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Бавария 3:2 Кёльн Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Рода
Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн Кёльн 2:2 Боруссия Д
Бохум Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Бохум 2:0 Майнц Вольфсбург 1:0 Бохум Вупперталь 1:2 Бохум Бохум 0:2 Утрехт
Бохум 1:2 Витесс Бохум 1:0 Парма Боруссия Д 1:3 Бохум Бохум 6:0 Боннер Бохум 3:3 Ферль Фельберт 0:9 Бохум Бохум 3:1 Зандхаузен Нюрнберг 1:1 Бохум Бохум 5:1 Ян Дармштадт 3:1 Бохум Хайденхайм 0:2 Бохум Бохум 4:3 Ганновер 96 Падерборн 3:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Фортуна 0:3 Бохум Бохум 0:2 Гамбург

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Бохум: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Кёльн 2:0 Бохум Товарищеские матчи Кёльн 2:1 Бохум Товарищеские матчи Кёльн 2:3 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:2 Кёльн Бундеслига 2
Бохум 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 3:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:0 Кёльн Бундеслига 2 Бохум 2:1 Кёльн Бундеслига 2 Кёльн 3:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:1 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 3:0 Бохум Товарищеские матчи Кёльн 2:0 Бохум Бундеслига Бохум 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 1:2 Кёльн Бундеслига Бохум 2:1 Кёльн Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
2. Бавария 1:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Кёльн Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Майнц Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
9. РБ Лейпциг Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
10. Бохум Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
11. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 7 - 8 3
12. Арминия Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13. Унион Берлин Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17. Аугсбург Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Герта 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
2. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Бавария 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
11. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Хоффенхайм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Герта 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5. Аугсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бавария 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
10. РБ Лейпциг Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
14. Боруссия М Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Майнц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Герта 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Боруссия Д Холанн Эрлинг 3 0 2
2. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 1
3. Штуттгарт Аль-Гаддиуи Хамади 2 0 1
4. Байер Л Диаби Мусса 2 0 1
5. Кёльн Модест Антони 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 3 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
3. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
4. Майнц Кор Доминик 2 0
5. Байер Л Демирбай Керем 2 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Кёльн 86.2% (112)
X 10.8% (14)
Бохум 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Кёльн 2:1 Бохум онлайн


Прогнозы на матч Кёльн 2:1 Бохум

Исход игры
Кёльн
86.2% (112)
Ничья
10.8% (14)
Бохум
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.13% (68)
Меньше
46.88% (60)
Обе команды забьют
Да
60.94% (78)
Нет
39.06% (50)
Популярный счёт
2:1 Кёльн
44.6% (58)
1:0 Кёльн
23.8% (31)
2:0 Кёльн
12.3% (16)
1:1 Ничья
7.7% (10)
3:1 Кёльн
3.8% (5)
0:1 Бохум
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 