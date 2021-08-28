Австрия: Бундеслига 2021-2022
Альтах
1:2
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Вольфсбергер
1:0
5' ГолНухиу Атдхи
1:1
43' ГолTai Baribo
1:2
44' ГолРёчер Торстен
56' Желтая карточкаНетцер Филипп
68' Желтая карточкаДедич Амар
73' Желтая карточкаНухиу Атдхи
73' Желтая карточкаЛочошвили Лука
81' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
90' Желтая карточкаДабанлы Беркай
13
Касали
Тино
33
Букта
Чаба
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
Ход матча
5'
1:0
43'
1:1
44'
1:2
56'
68'
73'
73'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нухиу Атдхи
|2 (1)
|0.33
|2.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.17
|3.
|Крижман Санди
|1
|0.17
|4.
|Хаудум Штефан
|1
|0.17
|5.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0.17
|6.
|Нетцер Филипп
|0
|0
|7.
|Райтер Доминик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Tai Baribo
|3
|0.5
|2.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.33
|3.
|Рёчер Торстен
|1
|0.17
|4.
|Дьенг Шейку
|1
|0.17
|5.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.17
|6.
|Дедич Амар
|1
|0.17
|7.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|8.
|Перец Элиэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|2.
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|3.
|Нетцер Филипп
|2
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|2
|0
|5.
|Хаудум Штефан
|2
|0
|6.
|Felix Strauss
|2
|0
|7.
|Крижман Санди
|1
|0
|8.
|Майлингер Марко
|1
|0
|9.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|10.
|Sebastian Aigner
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|2.
|Дедич Амар
|2
|0
|3.
|Tai Baribo
|2
|0
|4.
|Кофлер Александр
|1
|0
|5.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|6.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|7.
|Гугганиг Давид
|1
|0
|8.
|Лочошвили Лука
|1
|0
|9.
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|10.
|Штрацниг Кай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Вольфсбергер
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сваровски Тироль 0:0 Альтах Альтах 2:1 Рапид Вена Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах
Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вольфсбергер 3:0 Адмира Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Штурм
Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Альтах: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Вольфсбергер
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|5.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|6.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|7.
|Рид
|5
|2
|1
|2
|6 - 13
|7
|8.
|ЛАСК
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|10.
|Сваровски Тироль
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|11.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Аустрия Вена
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Хартберг
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|8.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|Рид
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|4.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0