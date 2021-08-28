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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Альтах
1:2
Конец матча

Стадион:
Вольфсбергер
0'
1:0
5' Гол
Нухиу Атдхи
1:1
43' Гол
Tai Baribo
1:2
44' Гол
Рёчер Торстен
56' Желтая карточка
Нетцер Филипп
68' Желтая карточка
Дедич Амар
73' Желтая карточка
Нухиу Атдхи
73' Желтая карточка
Лочошвили Лука
81' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
90' Желтая карточка
Дабанлы Беркай
90'+8
13
Касали
Тино
34
Турнвальд
Мануэль
2
Дабанлы
Беркай
18
Цвишенбруггер
Ян
17
Эдокполор
Носа
Ийобоса
33
Букта
Чаба
4
Felix
Strauss
27
Хаудум
Штефан
16
Шрайнер
Эммануэль
10
Райтер
Доминик
9
Нухиу
Атдхи
31
Кофлер
Александр
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
17
Шерцер
Йонатан
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Tai
Baribo
Альтах
4-4-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нухиу Атдхи 2 (1) 0.33
2. Турнвальд Мануэль 1 0.17
3. Крижман Санди 1 0.17
4. Хаудум Штефан 1 0.17
5. Нуссбаумер Даниэль 1 0.17
6. Нетцер Филипп 0 0
7. Райтер Доминик 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Tai Baribo 3 0.5
2. Линдль Михаэль 2 (2) 0.33
3. Рёчер Торстен 1 0.17
4. Дьенг Шейку 1 0.17
5. Баумгартнер Доминик 1 0.17
6. Дедич Амар 1 0.17
7. Верницниг Кристофер 0 0
8. Перец Элиэль 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Нухиу Атдхи 3 0
2. Дабанлы Беркай 3 0
3. Нетцер Филипп 2 0
4. Цвишенбруггер Ян 2 0
5. Хаудум Штефан 2 0
6. Felix Strauss 2 0
7. Крижман Санди 1 0
8. Майлингер Марко 1 0
9. Нуссбаумер Даниэль 1 0
10. Sebastian Aigner 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Баумгартнер Доминик 2 0
2. Дедич Амар 2 0
3. Tai Baribo 2 0
4. Кофлер Александр 1 0
5. Дьенг Шейку 1 0
6. Шерцер Йонатан 1 0
7. Гугганиг Давид 1 0
8. Лочошвили Лука 1 0
9. Тафернер Маттойс 1 0
10. Штрацниг Кай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 16.67% (1) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Вольфсбергер 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4) 0 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сваровски Тироль 0:0 Альтах Альтах 2:1 Рапид Вена Штурм 3:1 Альтах Хартберг 1:2 Альтах
Альтах 0:1 ЛАСК Кальсдорф 2:1 Альтах Альтах 1:3 Санкт-Галлен Альтах 0:1 Хайденхайм Адмира 1:1 Альтах Альтах 3:0 Рид Санкт-Пёльтен 3:3 Альтах Альтах 2:1 Аустрия Вена Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Альтах 0:1 Адмира Рид 0:0 Альтах Альтах 1:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:0 Альтах Альтах 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:1 Альтах
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вольфсбергер 3:0 Адмира Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:4 Штурм
Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Альтах: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Вольфсбергер 0:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 5:2 Альтах Бундеслига
Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 8 10
3. Вольфсбергер 6 2 2 2 9 - 11 8
4. Аустрия Клагенфурт 6 2 2 2 9 - 13 8
5. Альтах 6 2 1 3 6 - 8 7
6. Рапид Вена 5 2 1 2 8 - 5 7
7. Рид 5 2 1 2 6 - 13 7
8. ЛАСК 5 1 3 1 5 - 6 6
9. Хартберг 6 1 2 3 8 - 9 5
10. Сваровски Тироль 6 0 5 1 6 - 7 5
11. Адмира 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Аустрия Вена 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
3. Рапид Вена 3 2 0 1 6 - 2 6
4. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Штурм 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Альтах 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 2 0 2 0 2 - 2 2
11. ЛАСК 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Штурм 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Хартберг 3 1 1 1 6 - 5 4
4. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
8. Рапид Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
12. Рид 3 0 1 2 2 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
4. Штурм Йебоа Келвин 4 1 0
5. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Рёчер Торстен бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Tai Baribo бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Нухиу Атдхи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альтах 1:2 Вольфсбергер онлайн




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