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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
0:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
31' Желтая карточка
Зоннляйтнер Марио
0:1
44' Гол
Капальдо Николас
63' Желтая карточка
Штек Давид
85'
1
Свете
Рене
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
27
Thomas
Kofler
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
11
Matija
Horvat
18
Кён
Филипп
7
Капальдо
Николас
4
Пёнтковски
Камиль
39
Вебер
Максимилиан
95
Бернардо
Фернандес
14
Кьергаард
Мауриц
13
Зайвальд
Николас
10
Бернед
Антуан
16
Юнузович
Златко
27
Адейеми
Карим
9
Адаму
Чуквубике
Хартберг
5-3-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хорват Саша 4 0.67
2. Тадич Дарио 3 (1) 0.5
3. Хайль Юрген 1 0.17
4. Гольнер Манфред 0 0
5. Роттер Томас 0 0
6. Шмербок Марк-Андре 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адейеми Карим 6 (1) 1
2. Кристенсен Расмус 3 0.5
3. Сеско Бенджамин 2 0.33
4. Адаму Чуквубике 1 0.17
5. Ульмер Андреас 1 0.17
6. Бериша Мергим 1 0.17
7. Окафор Ноа 1 0.17
8. Капальдо Николас 1 0.17
9. Зайвальд Николас 0 0
10. Камара Мохамед VII 0 0
11. Юнузович Златко 0 0
12. Бернардо Фернандес 0 0
13. Вебер Максимилиан 0 0
14. Ааронсон Бренден 0 0
15. Пёнтковски Камиль 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 3 0
2. Штек Давид 2 0
3. Свете Рене 2 0
4. Зоннляйтнер Марио 1 0
5. Кайнц Тобиас 1 0
6. Роттер Томас 1 0
7. Люкенедер Феликс 1 0
8. Matija Horvat 1 0
9. Thomas Kofler 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Вебер Максимилиан 3 0
2. Капальдо Николас 3 0
3. Зайвальд Николас 2 0
4. Ульмер Андреас 1 0
5. Бернед Антуан 1 0
6. Камара Мохамед VII 1 0
7. Сеско Бенджамин 1 0
8. Адаму Чуквубике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2)
 Ред Булл Зальцбург 6.67% (1) 0 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 46.67% (7)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЛАСК 1:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах
Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Ред Булл Зальцбург: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 8 10
3. Вольфсбергер 2:1 6 2 2 2 9 - 11 8
4. Альтах 1:2 6 2 1 3 6 - 8 7
5. Рапид Вена 5 2 1 2 8 - 5 7
6. Рид 5 2 1 2 6 - 13 7
7. ЛАСК 5 1 3 1 5 - 6 6
8. Аустрия Клагенфурт 5 1 2 2 7 - 12 5
9. Сваровски Тироль 5 0 5 0 5 - 5 5
10. Хартберг 0:1 6 1 2 3 8 - 9 5
11. Адмира 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Аустрия Вена 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рапид Вена 3 2 0 1 6 - 2 6
3. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Штурм 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Вольфсбергер 2:1 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Альтах 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 2 0 2 0 2 - 2 2
11. ЛАСК 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Хартберг 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Штурм 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Хартберг 0:1 3 1 1 1 6 - 5 4
4. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Вольфсбергер 2:1 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 1:2 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Рапид Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
12. Рид 3 0 1 2 2 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
4. Штурм Йебоа Келвин 4 1 0
5. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
3. Хартберг Хайль Юрген 3 0
4. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Капальдо Николас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Зоннляйтнер Марио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
Ред Булл Зальцбург
9.32
6.63
1.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург онлайн




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