Австрия: Бундеслига 2021-2022
Хартберг
0:1
Второй тайм: 85'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Ред Булл Зальцбург
31' Желтая карточкаЗоннляйтнер Марио
0:1
44' ГолКапальдо Николас
63' Желтая карточкаШтек Давид
22
Штек
Давид
31
Роттер
Томас
23
Кайнц
Тобиас
29
Хорват
Саша
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ниманн НоэльНападающий
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
Ход матча
44'
63'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хорват Саша
|4
|0.67
|2.
|Тадич Дарио
|3 (1)
|0.5
|3.
|Хайль Юрген
|1
|0.17
|4.
|Гольнер Манфред
|0
|0
|5.
|Роттер Томас
|0
|0
|6.
|Шмербок Марк-Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адейеми Карим
|6 (1)
|1
|2.
|Кристенсен Расмус
|3
|0.5
|3.
|Сеско Бенджамин
|2
|0.33
|4.
|Адаму Чуквубике
|1
|0.17
|5.
|Ульмер Андреас
|1
|0.17
|6.
|Бериша Мергим
|1
|0.17
|7.
|Окафор Ноа
|1
|0.17
|8.
|Капальдо Николас
|1
|0.17
|9.
|Зайвальд Николас
|0
|0
|10.
|Камара Мохамед VII
|0
|0
|11.
|Юнузович Златко
|0
|0
|12.
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|13.
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|14.
|Ааронсон Бренден
|0
|0
|15.
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|3
|0
|2.
|Штек Давид
|2
|0
|3.
|Свете Рене
|2
|0
|4.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|5.
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|6.
|Роттер Томас
|1
|0
|7.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|8.
|Matija Horvat
|1
|0
|9.
|Thomas Kofler
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|2.
|Капальдо Николас
|3
|0
|3.
|Зайвальд Николас
|2
|0
|4.
|Ульмер Андреас
|1
|0
|5.
|Бернед Антуан
|1
|0
|6.
|Камара Мохамед VII
|1
|0
|7.
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|8.
|Адаму Чуквубике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|Ред Булл Зальцбург
|6.67% (1)
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|46.67% (7)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +9 =6 -5ЛАСК 1:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Хартберг 1:2 Альтах
Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг Хартберг 1:0 Аустрия Вена
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +17 =2 -1Брондбю 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 2:1 Брондбю Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург
Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 2:1 Барселона Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид Ред Булл Зальцбург 1:0 Атлетико М Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ВСГ Герта Велс 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Ракув Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ред Булл Зальцбург 3:0 Олимпиакос Ред Булл Зальцбург 3:1 ДАК Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Ред Булл Зальцбург: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Вольфсбергер
|2:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|4.
|Альтах
|1:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|5.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|Рид
|5
|2
|1
|2
|6 - 13
|7
|7.
|ЛАСК
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|9.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|10.
|Хартберг
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|11.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Аустрия Вена
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Вольфсбергер
|2:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Альтах
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Хартберг
|0:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Вольфсбергер
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|1:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|Рид
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|4.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|3.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|3
|0