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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Клагенфурт
 
Прерван

Стадион:
Сваровски Тироль
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
7
Florian
Jaritz
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
20
Мацеевски
Тим
13
Ожегович
Беньямин
3
Leon
Klassen
15
Авуджа
Максим
30
Бехоунек
Рафаэл
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
6
Пецос
Атанасиос
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
9
Вриони
Джакомо
20
Ансельм
Тобиас
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Сваровски Тироль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинк Маркус 3 0.6
2. Alexander Timossi Andersson 2 0.4
3. Thorsten Mahrer 1 0.2
4. Ридер Флориан 1 0.2
5. Nicolas Wimmer 0 0
6. Patrick Greil 0 0
Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вриони Джакомо 2 (1) 0.4
2. Кох Фабиан 1 0.2
3. Ансельм Тобиас 1 0.2
4. Авуджа Максим 1 0.2
5. Leon Klassen 0 0
6. Рогель Жан 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
# Игрок      
1. Turgay Gemicibasi 3 0
2. Kosmas Gezos 1 1
3. Nicolas Wimmer 1 1
4. Пинк Маркус 2 0
5. Thorsten Mahrer 2 0
6. Maximiliano Moreira 0 1
7. Gloire Amanda 0 1
8. Herbert Paul 1 0
9. Philipp Huetter 1 0
10. Alexander Timossi Andersson 1 0
11. Ридер Флориан 1 0
Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Кох Фабиан 2 0
2. Пецос Атанасиос 2 0
3. Вриони Джакомо 2 0
4. Бехоунек Рафаэл 1 0
5. Мюллер Валентино 1 0
6. Забитцер Томас 1 0
7. Авуджа Максим 1 0
8. Ансельм Тобиас 1 0
9. Leon Klassen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Аустрия Клагенфурт 28.57% (2) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)
 Сваровски Тироль 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 0

Предыдущие игры

Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт
Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 0:2 СВ Лафниц Флоридсдорфер 0:0 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Сваровски Тироль 0:0 Альтах Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм

Последние игры между собой

Аустрия Клагенфурт: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль Вторая лига Сваровски Тироль 1:1 Аустрия Клагенфурт Вторая лига Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Клагенфурт Любители
Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 4:1 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт Любители Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт Региональная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Штурм 5 3 1 1 13 - 8 10
3. Вольфсбергер 2:1 6 2 2 2 9 - 11 8
4. Альтах 1:2 6 2 1 3 6 - 8 7
5. Рапид Вена 5 2 1 2 8 - 5 7
6. Рид 5 2 1 2 6 - 13 7
7. ЛАСК 5 1 3 1 5 - 6 6
8. Аустрия Клагенфурт 5 1 2 2 7 - 12 5
9. Сваровски Тироль 5 0 5 0 5 - 5 5
10. Хартберг 0:1 6 1 2 3 8 - 9 5
11. Адмира 5 1 1 3 6 - 7 4
12. Аустрия Вена 5 0 3 2 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рапид Вена 3 2 0 1 6 - 2 6
3. Рид 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Штурм 3 1 1 1 6 - 6 4
5. Вольфсбергер 2:1 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Аустрия Клагенфурт 2 1 1 0 5 - 4 4
7. Адмира 2 1 0 1 4 - 1 3
8. Альтах 1:2 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 2 0 2 0 2 - 2 2
11. ЛАСК 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Хартберг 0:1 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Штурм 2 2 0 0 7 - 2 6
3. Хартберг 0:1 3 1 1 1 6 - 5 4
4. ЛАСК 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Вольфсбергер 2:1 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 1:2 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сваровски Тироль 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Рапид Вена 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 5 1
10. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1
11. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
12. Рид 3 0 1 2 2 - 11 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
4. Штурм Йебоа Келвин 4 1 0
5. Ред Булл Зальцбург Кристенсен Расмус 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
3. Хартберг Хайль Юрген 3 0
4. Ред Булл Зальцбург Капальдо Николас 3 0
5. Аустрия Клагенфурт Turgay Gemicibasi 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Сваровски Тироль
2.69
3.89
2.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль онлайн




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