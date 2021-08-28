Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Клагенфурт
Прерван
Стадион: Вёртерзе-Штадион
Сваровски Тироль
32
Пинк
Маркус
24
Кох
Фабиан
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Кох ФабианЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Томич ДенисНападающий
-
22 Mario Andric
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пинк Маркус
|3
|0.6
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0.4
|3.
|Thorsten Mahrer
|1
|0.2
|4.
|Ридер Флориан
|1
|0.2
|5.
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|6.
|Patrick Greil
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вриони Джакомо
|2 (1)
|0.4
|2.
|Кох Фабиан
|1
|0.2
|3.
|Ансельм Тобиас
|1
|0.2
|4.
|Авуджа Максим
|1
|0.2
|5.
|Leon Klassen
|0
|0
|6.
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|2.
|Kosmas Gezos
|1
|1
|3.
|Nicolas Wimmer
|1
|1
|4.
|Пинк Маркус
|2
|0
|5.
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|6.
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|7.
|Gloire Amanda
|0
|1
|8.
|Herbert Paul
|1
|0
|9.
|Philipp Huetter
|1
|0
|10.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|11.
|Ридер Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кох Фабиан
|2
|0
|2.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|3.
|Вриони Джакомо
|2
|0
|4.
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|5.
|Мюллер Валентино
|1
|0
|6.
|Забитцер Томас
|1
|0
|7.
|Авуджа Максим
|1
|0
|8.
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|9.
|Leon Klassen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Клагенфурт
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|Сваровски Тироль
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
Предыдущие игры
Аустрия Клагенфурт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Ред Булл Зальцбург 3:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт
Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер Нойштадт 1:5 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 2:2 СВ Лафниц Аустрия Клагенфурт 1:2 Мюнхен-1860 Рапид-2 Вена 1:2 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 4:0 Хорн Лиферинг 2:3 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:1 Джуниорс ОО Аустрия Лустенау 0:2 Аустрия Клагенфурт Ваккер Инсбрук 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 3:0 Гразер Амштеттен 1:6 Аустрия Клагенфурт Аустрия Клагенфурт 5:0 Капфенберг Аустрия Клагенфурт 0:2 СВ Лафниц Флоридсдорфер 0:0 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:0 Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: +5 =9 -6Сваровски Тироль 0:0 Альтах Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль
Сваровски Тироль 1:1 Адмира Леобендорф 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Зандхаузен Ред Булл Зальцбург 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:3 Штурм ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:2 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль Штурм 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:0 ЛАСК Сваровски Тироль 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:5 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Штурм
Последние игры между собой
Аустрия Клагенфурт: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 0
Сваровски Тироль: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Штурм
|5
|3
|1
|1
|13 - 8
|10
|3.
|Вольфсбергер
|2:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|4.
|Альтах
|1:2
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|5.
|Рапид Вена
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|6.
|Рид
|5
|2
|1
|2
|6 - 13
|7
|7.
|ЛАСК
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|9.
|Сваровски Тироль
|5
|0
|5
|0
|5 - 5
|5
|10.
|Хартберг
|0:1
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|11.
|Адмира
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|12.
|Аустрия Вена
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Рид
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|5.
|Вольфсбергер
|2:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|Адмира
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Альтах
|1:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Штурм
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Хартберг
|0:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|ЛАСК
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Вольфсбергер
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|1:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Рапид Вена
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|10.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|12.
|Рид
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|4.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Кристенсен Расмус
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0
|3.
|Хартберг
|Хайль Юрген
|3
|0
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Капальдо Николас
|3
|0
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|Turgay Gemicibasi
|3
|0