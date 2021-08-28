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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Лугано
0'
1:0
33' Гол
Буа Кевин
1:1
36' Гол
Боттани Маттиа
39' Желтая карточка
Боттани Маттиа
61'
1
Фаюлу
Тимоти
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
70
Сиприано
Маркос
Робсон
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
23
Тосетти
Маттео
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
46
Бауман
Ноам
4
Kreshnik
Hajrizi
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
14
Саббатини
Хонатан
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
7
Фаччинетти
Микаэль
17
Абубакар-Анкра
Асума
10
Боттани
Маттиа
Сьон
4-1-2-3
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

33'
Буа Кевин
(Ди Сере)
1:0
36'
1:1
Боттани Маттиа
(Лаванши Нума)
39'
 
Боттани Маттиа

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 1 (1) 0.2
2. Оаро Гийом 1 0.2
3. Буа Кевин 1 0.2
4. Ндойе Бирама 1 0.2
5. Стожилкович Филип 1 (1) 0.2
6. Ди Сере 0 0
7. Кавар Димитри 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 2 0.5
2. Лаванши Нума 1 0.25
3. Циглер Рето 1 0.25
4. Абубакар-Анкра Асума 1 0.25
5. Фаччинетти Микаэль 0 0
6. Kreshnik Hajrizi 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Лакруа Лео 1 0
2. Гргич Анто 1 0
3. Буа Кевин 1 0
4. Ди Сере 1 0
5. Бальтазар 1 0
6. Итаитинга 1 0
7. Фаюлу Тимоти 1 0
8. Стожилкович Филип 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 2 0
2. Kreshnik Hajrizi 2 0
3. Циглер Рето 1 0
4. Лаванши Нума 1 0
5. Боттани Маттиа 1 0
6. Саббатини Хонатан 1 0
7. Yuri VI 1 0
8. Luis Phelipe 1 0
9. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 0 25% (1) 0 0 0 75% (3)
 Лугано 0 25% (1) 25% (1) 50% (2) 0 0

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Санкт-Галлен 1:1 Сьон Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз Базель 6:1 Сьон
Сьон 1:2 Серветт Страсбург 0:1 Сьон Сьон 3:1 Сошо Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Сьон 2:3 Тун Тун 1:4 Сьон Сьон 4:0 Базель Лугано 3:1 Сьон Сьон 1:1 Люцерн Санкт-Галлен 0:3 Сьон Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Сьон Серветт 3:5 Сьон Сьон 2:2 Цюрих Вадуц 3:0 Сьон Сьон 0:3 Янг Бойз
Лугано Последние 20 матчей: +9 =2 -9
ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано
Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано

Последние игры между собой

Сьон: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Лугано Суперлига Сьон 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига
Сьон 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 13 - 6 13
2. Базель 4 3 1 0 15 - 4 10
3. Лугано 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Серветт 4 2 0 2 7 - 9 6
5. Санкт-Галлен 5 1 3 1 9 - 9 6
6. Сьон 1:1 5 1 2 2 5 - 10 5
7. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Грасcхоппер 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Лозанна-Спорт 4 0 1 3 5 - 10 1
10. Люцерн 4 0 1 3 7 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сьон 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Лугано 1:1 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Серветт 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
8. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люцерн 2 0 0 2 4 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Лугано 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Базель 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Серветт 2 1 0 1 3 - 6 3
7. Грасcхоппер 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Сьон 1:1 2 0 1 1 2 - 7 1
10. Лозанна-Спорт 2 0 0 2 2 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 2 2
2. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
3. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
4. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
5. Люцерн Угриниц Филип 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
4. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 3 0
5. Серветт Сассо Венсан 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Боттани Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Боттани Маттиа бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лугано
3.31
3.42
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 1:1 Лугано онлайн




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