Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:0
33' ГолБуа Кевин
1:1
36' ГолБоттани Маттиа
39' Желтая карточкаБоттани Маттиа
2:1
66' ГолКавар Димитри
90' Желтая карточкаДи Сере
2:2
90' ГолKreshnik Hajrizi
3:2
90' ГолTheo Berdayes
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
33
Буа
Кевин
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Телер СандроЗащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marco Walker
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Abel Braga
Ход матча
36'
1:1
39'
66'
2:1
90'
90'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.2
|2.
|Кавар Димитри
|1
|0.2
|3.
|Оаро Гийом
|1
|0.2
|4.
|Буа Кевин
|1
|0.2
|5.
|Ндойе Бирама
|1
|0.2
|6.
|Theo Berdayes
|1
|0.2
|7.
|Стожилкович Филип
|1 (1)
|0.2
|8.
|Ди Сере
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|2
|0.5
|2.
|Лаванши Нума
|1
|0.25
|3.
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.25
|4.
|Циглер Рето
|1
|0.25
|5.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.25
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|7.
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Сере
|2
|0
|2.
|Лакруа Лео
|1
|0
|3.
|Гргич Анто
|1
|0
|4.
|Буа Кевин
|1
|0
|5.
|Бальтазар
|1
|0
|6.
|Итаитинга
|1
|0
|7.
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|8.
|Стожилкович Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|2
|0
|2.
|Kreshnik Hajrizi
|2
|0
|3.
|Циглер Рето
|1
|0
|4.
|Лаванши Нума
|1
|0
|5.
|Боттани Маттиа
|1
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|7.
|Yuri VI
|1
|0
|8.
|Luis Phelipe
|1
|0
|9.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|Лугано
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Санкт-Галлен 1:1 Сьон Бубендорф 0:3 Сьон Сьон 1:0 Янг Бойз Базель 6:1 Сьон
Лугано Последние 20 матчей: +9 =2 -9ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано Беллинцона 1:0 Лугано
Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Монте 0:3 Лугано
Последние игры между собой
Сьон: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Сьон 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|2.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|3.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Серветт
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|6.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|7.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Грасcхоппер
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|10.
|Люцерн
|4
|0
|1
|3
|7 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Грасcхоппер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|8.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Базель
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|3.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|4.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|1
|1