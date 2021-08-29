Швейцария: Суперлига 2021-2022
Люцерн
0:1
Второй тайм: 48'
Стадион: Свисспорарена
Лозанна-Спорт
16' Желтая карточкаТомас Тразье
23' Желтая карточкаШульц Марвин
0:1
28' ГолМонтейру Элтон
45' Желтая карточкаБурч Марко
90
Васич
Васо
46
Бурч
Марко
15
Шульц
Марвин
40
Диао
Мори
71
Karim
Sow
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
38
Томас
Тразье
20
Маю
Хишам
- Основной состав
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Алунга ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
-
28 Сузуки ТоитиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Томас ТразьеПолузащитник
-
20 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Тсонгуи МаркНападающий
- Нападающий
-
21 Kouadio Jean
-
-
Главный тренер: Ilija Borenovic
Ход матча
16'
23'
28'
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угриниц Филип
|2
|0.4
|2.
|Ндиайе Ибраима
|2
|0.4
|3.
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.4
|4.
|Ташар Варол
|1
|0.2
|5.
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|6.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|7.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уаттара Брахима
|2
|0.4
|2.
|Монтейру Элтон
|1
|0.2
|3.
|Anel Husic
|1
|0.2
|4.
|Маю Хишам
|1
|0.2
|5.
|Zeki Amdouni
|1
|0.2
|6.
|Зохури Армель
|0
|0
|7.
|Кукурузович Степан
|0
|0
|8.
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шульц Марвин
|1
|1
|2.
|Угриниц Филип
|2
|0
|3.
|Эмини Лорик
|2
|0
|4.
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|5.
|Соргич Деян
|1
|0
|6.
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|7.
|Ташар Варол
|1
|0
|8.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0
|9.
|Верманн Йорди
|1
|0
|10.
|Бурч Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|2.
|Сузуки Тоити
|2
|0
|3.
|Зохури Армель
|2
|0
|4.
|Монтейру Элтон
|1
|0
|5.
|Маю Хишам
|1
|0
|6.
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|7.
|Томас Тразье
|1
|0
|8.
|Уаттара Брахима
|1
|0
|9.
|Karim Sow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|42.86% (3)
|Лозанна-Спорт
|40% (2)
|0
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +9 =3 -8Серветт 4:1 Люцерн Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих
Люцерн 0:3 Фейеноорд Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Арау 1:2 Люцерн Вадуц 1:2 Люцерн Люцерн 3:1 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лозанна-Спорт 2:2 Базель FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лозанна-Спорт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|2.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|3.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|5.
|Серветт
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|6.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|7.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Грасcхоппер
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|10.
|Люцерн
|0:1
|5
|0
|1
|4
|7 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Грасcхоппер
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|8.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люцерн
|0:1
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Базель
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|7.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|8.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|9.
|Люцерн
|0:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|10.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|3.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|4.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|2
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|4.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Серветт
|Сассо Венсан
|1
|1