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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
0:1
Второй тайм: 48'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
16' Желтая карточка
Томас Тразье
23' Желтая карточка
Шульц Марвин
0:1
28' Гол
Монтейру Элтон
45' Желтая карточка
Бурч Марко
48'
90
Васич
Васо
29
Фаркаш
Патрик
46
Бурч
Марко
28
Бадштубер
Хольгер
13
Фрыдек
Мартин
4
Гентнер
Кристиан
6
Верманн
Йорди
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
7
Ндиайе
Ибраима
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
71
Karim
Sow
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
10
Пуэртас
Кэмерон
7
Кукурузович
Степан
38
Томас
Тразье
20
Маю
Хишам
12
Джордж
Майрон
Люцерн
4-3-1-2
Лозанна-Спорт
5-3-2

Ход матча

16'
 
Томас Тразье
23'
Шульц Марвин
 
28'
0:1
Монтейру Элтон
(Кукурузович Степан)
45'
Бурч Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угриниц Филип 2 0.4
2. Ндиайе Ибраима 2 0.4
3. Шюрпф Паскаль 2 0.4
4. Ташар Варол 1 0.2
5. Гентнер Кристиан 0 0
6. Фрыдек Мартин 0 0
7. Сидлер Сильван 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уаттара Брахима 2 0.4
2. Монтейру Элтон 1 0.2
3. Anel Husic 1 0.2
4. Маю Хишам 1 0.2
5. Zeki Amdouni 1 0.2
6. Зохури Армель 0 0
7. Кукурузович Степан 0 0
8. Kouadio Jean 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Шульц Марвин 1 1
2. Угриниц Филип 2 0
3. Эмини Лорик 2 0
4. Гентнер Кристиан 1 0
5. Соргич Деян 1 0
6. Фаркаш Патрик 1 0
7. Ташар Варол 1 0
8. Ндиайе Ибраима 1 0
9. Верманн Йорди 1 0
10. Бурч Марко 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 2 0
2. Сузуки Тоити 2 0
3. Зохури Армель 2 0
4. Монтейру Элтон 1 0
5. Маю Хишам 1 0
6. Нанизаямо Микаэль 1 0
7. Томас Тразье 1 0
8. Уаттара Брахима 1 0
9. Karim Sow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 42.86% (3)
 Лозанна-Спорт 40% (2) 0 0 0 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Серветт 4:1 Люцерн Хам 0:1 Люцерн Фейеноорд 3:0 Люцерн Люцерн 1:3 Цюрих
Люцерн 0:3 Фейеноорд Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Люцерн 3:4 Янг Бойз Люцерн 2:0 Виль Грасcхоппер 0:2 Люцерн Люцерн 3:3 Динамо Киев Винтертур 1:3 Люцерн Люцерн 2:4 Кринс Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Люцерн 1:2 Лугано Янг Бойз 5:2 Люцерн Сьон 1:1 Люцерн Люцерн 3:0 Серветт Арау 1:2 Люцерн Вадуц 1:2 Люцерн Люцерн 3:1 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лозанна-Спорт 2:2 Базель FC Echichens 0:2 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 4:0 Стад Лозанна-Уши Ницца 0:3 Лозанна-Спорт Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Динамо Киев Лозанна-Спорт 4:2 Нёвшатель Ксамакс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:3 Базель Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Вадуц Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Лозанна-Спорт: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 13 - 6 13
2. Базель 4 3 1 0 15 - 4 10
3. Сьон 5 2 1 2 7 - 11 7
4. Лугано 4 2 0 2 6 - 6 6
5. Серветт 4 2 0 2 7 - 9 6
6. Санкт-Галлен 5 1 3 1 9 - 9 6
7. Янг Бойз 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Грасcхоппер 4 1 1 2 4 - 5 4
9. Лозанна-Спорт 1:0 5 1 1 3 6 - 10 4
10. Люцерн 0:1 5 0 1 4 7 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 2 2 0 0 11 - 2 6
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Серветт 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Грасcхоппер 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
8. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лозанна-Спорт 1:0 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люцерн 0:1 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Базель 2 1 1 0 4 - 2 4
3. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Янг Бойз 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Серветт 2 1 0 1 3 - 6 3
7. Лозанна-Спорт 1:0 3 1 0 2 3 - 6 3
8. Грасcхоппер 2 0 1 1 1 - 2 1
9. Люцерн 0:1 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 2 2
2. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
3. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
4. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
5. Люцерн Угриниц Филип 2 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
4. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 3 0
5. Серветт Сассо Венсан 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Marco Burch получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Монтейру Элтон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Томас Тразье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лозанна-Спорт
4.00
4.05
4.00
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Где смотреть матч Люцерн 0:1 Лозанна-Спорт онлайн




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