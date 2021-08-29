Затяжная атака "Тоттенхэма", Алли попытался забросить мяч в штрафную площадь на ход партнёру, но не прошла эта передача.

Регилон подключился по левому флангу, навешивал в штрафную площадь, но получилось точно на голову игроку "Уотфорда". Пока уверенно отбивается гостевая команда.

Угловой у ворот "Уотфорда", пошла подача с правого фланга, вроде и удар последовал выше ворот, но Марринер показывает, что будет ещё один угловой. Видимо, там был рикошет.

14' Сарр пробивал по воротам "Тоттенхэма" с линии штрафной площади, Льорис на месте. Неплохая быстрая атака прошла у футболистов "Уотфорда".

13' Разыграли угловой на правом фланге футболисты "Тоттенхэма", но обострить игру в этом эпизоде не получилось. Там довели мяч до Кейна, но прострел с фланга точным не получился.

12' Хёйбьерг сделал передачу направо на Тангангу, который сбросил на Бергвейна, и форвард с лёта пробил из центра штрафной площади! Успел подставиться защитник, потому угловой посмотрим!

10' В целом равная игра у нас пока получается. "Тоттенхэм" старается прихватить инициативу в свои руки, но "Уотфорд" очень неплохо сопротивляется.

9' Хёйбьерг с линии штрафной протолкнул мяч дальше на Кейна, который попытался то ли хитро перебросить Бахманна, то ли навесить на дальнюю штангу, но в итоге мяч улетел за пределы поля.

7' "Уотфорд" совсем не намерен отсиживаться в обороне сегодня, неплохо контролируют мяч гости, лондонцы пока не особо прессингуют.

6' Масина исполнил штрафной, прострелил низом во вратарскую площадку, выбивают мяч игроки "Тоттенхэма", выиграв позицию.

5' Сарр по правому флангу прорвался к воротам "Тоттенхэма", и Регилон в подкате правила против полузащитника нарушил. Опасный штрафной может получиться!

3' Резво команды начали, очень продуктивную первую минуту мы получили! Посмотрим, что будет дальше!

1' Вот это начало! Контратака "Уотфорда", Сиссоко отыграл на линию штрафной, последовал мощный удар, и лишь голова Дайера спасает "Тоттенхэм" от верного гола!

1' "Тоттенхэм" сразу пошёл вперёд, Бергвейн слева простреливал в штрафную площадь, Кейн там оказался на газоне, но свисток арбитра молчит.