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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Уотфорд
0' 21'
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
6
Санчес
Давинсон
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Скипп
Оливер
20
Алли
Деле
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
23
Бергвейн
Стевен
26
Бахманн
Даниэль
15
Каткарт
Крейг
5
Трост-Эконг
Виллиам
31
Сьерральта
Франсиско
11
Масина
Адам
4
Этебо
Огенекаро
23
Сарр
Исмаила
19
Сиссоко
Мусса
33
Куцка
Юрай
25
Деннис
Эммануэль
7
Кинг
Джошуа
Тоттенхэм
4-3-3
Уотфорд
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 1 0.33
2. Алли Деле 1 (1) 0.33
3. Бергвейн Стевен 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Эммануэль 1 0.33
2. Эрнандес Хуан 1 0.33
3. Сарр Исмаила 1 0.33
4. Клеверли Том 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Кейн Гарри 1 0
2. Лукас Моура 1 0
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
4. Санчес Давинсон 1 0
5. Танганга Джафет 1 0
6. Скипп Оливер 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Куцка Юрай 1 0
2. Сема Кен 1 0
3. Этебо Огенекаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Уотфорд 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Уотфорд Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд
Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком Борнмут 1:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Товарищеские матчи Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Уотфорд Премьер-лига
Тоттенхэм 2:2 Уотфорд Кубок лиги Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Уотфорд 0:1 Тоттенхэм Кубок Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Эвертон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 10 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Лестер Заявка 3 2 0 1 4 - 5 6
9. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
10. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
11. Уотфорд 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Астон Вилла Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Кристал Пэлас Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15. Лидс 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Бёрнли 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
18. Вулверхэмптон Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
20. Арсенал Заявка 3 0 0 3 0 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Ливерпуль Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Астон Вилла Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Манчестер Юнайтед Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
7. Челси Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Эвертон Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9. Брентфорд Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Лестер Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
11. Брайтон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Уотфорд 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
13. Кристал Пэлас Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Лидс 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
15. Саутгемптон Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Бёрнли 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Ньюкасл Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
18. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Арсенал Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Челси Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Вест Хэм Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
5. Тоттенхэм 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брайтон Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Лестер Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
8. Брентфорд Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Манчестер Юнайтед Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Уотфорд 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Саутгемптон Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
12. Кристал Пэлас Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
13. Лидс 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
14. Манчестер Сити Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Вулверхэмптон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Астон Вилла Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Бёрнли 0:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Ньюкасл Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Норвич Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
20. Арсенал Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 3 0 0
3. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 3 2 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 2 0 2
5. Ливерпуль Салах Мохамед 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лидс Купер Лиам 2 0
2. Эвертон Дукуре Абдулай 2 0
3. Брентфорд Норгор Кристиан 2 0
4. Ньюкасл Шёр Фабиан 2 0
5. Эвертон Ришарлисон 2 0
Весь список
  • После матча
  • Видеоповтор
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  • Первый тайм
  • Угловой
    19'
    Угловой у ворот "Уотфорда", пошла подача с правого фланга, вроде и удар последовал выше ворот, но Марринер показывает, что будет ещё один угловой. Видимо, там был рикошет.
  • 18'
    "Тоттенхэм" продолжает атаковать, намечается преимущество команды хозяев.
  • 16'
    Регилон подключился по левому флангу, навешивал в штрафную площадь, но получилось точно на голову игроку "Уотфорда". Пока уверенно отбивается гостевая команда.
  • 15'
    Затяжная атака "Тоттенхэма", Алли попытался забросить мяч в штрафную площадь на ход партнёру, но не прошла эта передача.
  • 14'
    Сарр пробивал по воротам "Тоттенхэма" с линии штрафной площади, Льорис на месте. Неплохая быстрая атака прошла у футболистов "Уотфорда".
  • Угловой
    13'
    Разыграли угловой на правом фланге футболисты "Тоттенхэма", но обострить игру в этом эпизоде не получилось. Там довели мяч до Кейна, но прострел с фланга точным не получился.
  • 12'
    Хёйбьерг сделал передачу направо на Тангангу, который сбросил на Бергвейна, и форвард с лёта пробил из центра штрафной площади! Успел подставиться защитник, потому угловой посмотрим!
  • 10'
    В целом равная игра у нас пока получается. "Тоттенхэм" старается прихватить инициативу в свои руки, но "Уотфорд" очень неплохо сопротивляется.
  • 9'
    Хёйбьерг с линии штрафной протолкнул мяч дальше на Кейна, который попытался то ли хитро перебросить Бахманна, то ли навесить на дальнюю штангу, но в итоге мяч улетел за пределы поля.
  • 7'
    "Уотфорд" совсем не намерен отсиживаться в обороне сегодня, неплохо контролируют мяч гости, лондонцы пока не особо прессингуют.
  • 6'
    Масина исполнил штрафной, прострелил низом во вратарскую площадку, выбивают мяч игроки "Тоттенхэма", выиграв позицию.
  • Фол, нарушение
    5'
    Сарр по правому флангу прорвался к воротам "Тоттенхэма", и Регилон в подкате правила против полузащитника нарушил. Опасный штрафной может получиться!
  • 3'
    Резво команды начали, очень продуктивную первую минуту мы получили! Посмотрим, что будет дальше!
  • Опасный момент
    1'
    Вот это начало! Контратака "Уотфорда", Сиссоко отыграл на линию штрафной, последовал мощный удар, и лишь голова Дайера спасает "Тоттенхэм" от верного гола!
  • 1'
    "Тоттенхэм" сразу пошёл вперёд, Бергвейн слева простреливал в штрафную площадь, Кейн там оказался на газоне, но свисток арбитра молчит.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! Андре Марринер дал стартовый свисток, и "Уотфорд" начал с центра поля. В жёлтых майках и чёрных трусах будут играть гости, а "Тоттенхэм" в традиционных белых майках, тёмно-синих трусах.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Тоттенхэм 0:0 Уотфорд онлайн


Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Уотфорд

Исход игры
Тоттенхэм
98.5% (129)
Ничья
1.5% (2)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
31.54% (41)
Нет
68.46% (89)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
54.2% (71)
2:1 Тоттенхэм
19.1% (25)
1:0 Тоттенхэм
9.2% (12)
3:1 Тоттенхэм
7.6% (10)
3:0 Тоттенхэм
4.6% (6)
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