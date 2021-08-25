Англия: Премьер-лига 2021-2022
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Уотфорд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|1
|0.5
|2.
|Алли Деле
|1 (1)
|0.5
|3.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деннис Эммануэль
|1
|0.5
|2.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.5
|3.
|Сарр Исмаила
|1
|0.5
|4.
|Клеверли Том
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кейн Гарри
|1
|0
|2.
|Лукас Моура
|1
|0
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|4.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|5.
|Танганга Джафет
|1
|0
|6.
|Скипп Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куцка Юрай
|1
|0
|2.
|Сема Кен
|1
|0
|3.
|Этебо Огенекаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Уотфорд
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Тоттенхэм 3:0 Пасуш де Феррейра Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм Пасуш де Феррейра 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити
Тоттенхэм 1:0 Арсенал Челси 2:2 Тоттенхэм Милтон-Кейнс Донс 1:3 Тоттенхэм Колчестер 0:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 1:1 Тоттенхэм Лестер 2:4 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Уотфорд Последние 20 матчей: +12 =3 -5Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 2:0 Уотфорд Уотфорд 3:2 Астон Вилла Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд
Стивенэйдж 1:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Вест Бромвич Уотфорд 2:0 Суонси Брентфорд 2:0 Уотфорд Уотфорд 1:0 Миллуолл Норвич 0:1 Уотфорд Лутон Таун 1:0 Уотфорд Уотфорд 2:0 Рединг Мидлсбро 1:1 Уотфорд Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уотфорд 3:0 Бирмингем Ротерхэм 1:4 Уотфорд Кардифф Сити 1:2 Уотфорд Уотфорд 1:0 Ноттингем Форест Уотфорд 2:0 Уиком Борнмут 1:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
Уотфорд: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Тоттенхэм 2:2 Уотфорд Кубок лиги Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Уотфорд 0:1 Тоттенхэм Кубок Уотфорд 1:2 Тоттенхэм Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 3
|6
|2.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 7
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|4.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Челси
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Брайтон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Эвертон
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Арсенал
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Лестер
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Лидс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|3
|0
|2
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|3
|0
|0
|3.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|2
|0
|2
|4.
|Брайтон
|Мопе Нил
|2
|0
|0
|5.
|Ливерпуль
|Жота Диогу
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лидс
|Купер Лиам
|2
|0
|2.
|Эвертон
|Дукуре Абдулай
|2
|0
|3.
|Лестер
|Перес Айосе
|0
|1
|4.
|Ливерпуль
|Милнер Джеймс
|1
|0
|5.
|Уотфорд
|Куцка Юрай
|1
|0
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Уотфорд
Исход игры
Тоттенхэм
100% (46)
Ничья
0% (0)
Уотфорд
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (16)
Меньше
65.22% (30)
Обе команды забьют
Да
32.61% (15)
Нет
67.39% (31)
Популярный счёт
2:0 Тоттенхэм
56.5% (26)
2:1 Тоттенхэм
23.9% (11)
1:0 Тоттенхэм
8.7% (4)
3:1 Тоттенхэм
6.5% (3)
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