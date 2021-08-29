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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
20' Гол
Сибачо Жордан
35'
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
4
Джюмарт
Эрай
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
7
Касами
Пайтим
20
Фрай
Фабиан
17
Миллар
Лиам
9
Эспозито
Себастьяно
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

20'
0:1
Сибачо Жордан
(Элиа Мешак)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 7 (2) 1.4
2. Эспозито Себастьяно 3 (1) 0.6
3. Жегрова Эдон 1 0.2
4. Касами Пайтим 1 0.2
5. Лопес Серхио 1 0.2
6. Джюмарт Эрай 1 0.2
7. Штокер Валентин 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сибачо Жордан 2 0.5
2. Элиа Мешак 2 0.5
3. Гарсия Улиссес 0 0
4. Нгамале Муми 0 0
5. Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Петретта Рауль 2 0
2. Штокер Валентин 1 0
3. Касами Пайтим 1 0
4. Джака Таулант 1 0
5. Лопес Серхио 1 0
6. Кинтилья Хорди 1 0
7. Пельмар Анди 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Мартинс Кристофер 1 0
2. Шпильман Марвин 1 0
3. Лаупер Сандро 1 0
4. Зесигер Седрик 1 0
5. Али Мохамед 1 0
6. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 14.29% (2) 14.29% (2) 28.57% (4) 28.57% (4) 14.29% (2) 0
 Янг Бойз 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель
Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж
Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон

Последние игры между собой

Базель: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Базель 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига
Базель 1:2 Янг Бойз Кубок Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 13 - 6 13
2. Базель 0:1 5 3 1 1 15 - 5 10
3. Серветт 1:0 5 3 0 2 8 - 9 9
4. Сьон 5 2 1 2 7 - 11 7
5. Янг Бойз 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Лугано 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Санкт-Галлен 5 1 3 1 9 - 9 6
8. Грасcхоппер 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
9. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 6 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Базель 0:1 3 2 0 1 11 - 3 6
3. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Серветт 1:0 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Грасcхоппер 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
8. Янг Бойз 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люцерн 3 0 1 2 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Янг Бойз 1:0 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Серветт 1:0 3 2 0 1 4 - 6 6
4. Базель 0:1 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Грасcхоппер 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 2 2
2. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
3. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
4. Янг Бойз Сибачо Жордан 3 0 1
5. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
4. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 3 0
5. Люцерн Угриниц Филип 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Сибачо Жордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Янг Бойз
6.50
4.40
2.09
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 0:1 Янг Бойз онлайн




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