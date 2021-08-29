Швейцария: Суперлига 2021-2022
Базель
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Янг Бойз
0:1
20' ГолСибачо Жордан
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сене КалиПолузащитник
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
20'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|7 (2)
|1.4
|2.
|Эспозито Себастьяно
|3 (1)
|0.6
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|4.
|Касами Пайтим
|1
|0.2
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0.2
|6.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.2
|7.
|Штокер Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сибачо Жордан
|2
|0.5
|2.
|Элиа Мешак
|2
|0.5
|3.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|4.
|Нгамале Муми
|0
|0
|5.
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петретта Рауль
|2
|0
|2.
|Штокер Валентин
|1
|0
|3.
|Касами Пайтим
|1
|0
|4.
|Джака Таулант
|1
|0
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|7.
|Пельмар Анди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|2.
|Шпильман Марвин
|1
|0
|3.
|Лаупер Сандро
|1
|0
|4.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|5.
|Али Мохамед
|1
|0
|6.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|Янг Бойз
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +13 =3 -4Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель
Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж
Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон
Последние игры между собой
Базель: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Базель 1:2 Янг Бойз Кубок Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|2.
|Базель
|0:1
|5
|3
|1
|1
|15 - 5
|10
|3.
|Серветт
|1:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|4.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|5.
|Янг Бойз
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Базель
|0:1
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Серветт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|8.
|Янг Бойз
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люцерн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Серветт
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|4.
|Базель
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Грасcхоппер
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|3.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|4.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|4.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|3
|0