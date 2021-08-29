Швейцария: Суперлига 2021-2022
Базель
1:1
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Янг Бойз
0:1
20' ГолСибачо Жордан
38' Желтая карточкаЭбишер Мишель
41' Желтая карточкаКабрал Артур
41' Желтая карточкаМасейрас Кентен
43' Вторая желтая карточкаМасейрас Кентен
1:1
52' ГолЭспозито Себастьяно
67' Желтая карточкаНгамале Муми
71' Желтая карточкаЗесигер Седрик
87' Желтая карточкаПетретта Рауль
90' Желтая карточкаПаласиос Матиас
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
17
Миллар
Лиам
10
Кабрал
Артур
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сене КалиПолузащитник
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
Ход матча
20'
0:1
38'
41'
41'
43'
52'
67'
71'
87'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|7 (2)
|1.4
|2.
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.8
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.2
|4.
|Касами Пайтим
|1
|0.2
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0.2
|6.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.2
|7.
|Штокер Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сибачо Жордан
|3
|0.75
|2.
|Элиа Мешак
|2
|0.5
|3.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|4.
|Нгамале Муми
|0
|0
|5.
|Ридер Фабиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Петретта Рауль
|3
|0
|2.
|Штокер Валентин
|1
|0
|3.
|Касами Пайтим
|1
|0
|4.
|Джака Таулант
|1
|0
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|7.
|Пельмар Анди
|1
|0
|8.
|Паласиос Матиас
|1
|0
|9.
|Кабрал Артур
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Масейрас Кентен
|1
|1
|2.
|Зесигер Седрик
|2
|0
|3.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|4.
|Шпильман Марвин
|1
|0
|5.
|Лаупер Сандро
|1
|0
|6.
|Эбишер Мишель
|1
|0
|7.
|Нгамале Муми
|1
|0
|8.
|Али Мохамед
|1
|0
|9.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|0
|Янг Бойз
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +13 =3 -4Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель
Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 2:0 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж
Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Сьон
Последние игры между собой
Базель: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Базель 1:2 Янг Бойз Кубок Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|2.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|3.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|4.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|5.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|6.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|7.
|Янг Бойз
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Грасcхоппер
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|8.
|Янг Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люцерн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Базель
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Серветт
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Грасcхоппер
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|2
|2
|2.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|4.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|5.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|4.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|3
|0