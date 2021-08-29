Швейцария: Суперлига 2021-2022
Грасcхоппер
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Летцигрунд
Серветт
0:1
20' ГолКонья Тимоте
24
Tote
Gomes
40
Кавабэ
Хаяо
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tote GomesЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Схалк АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
20'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кампана Леонардо
|2 (1)
|0.4
|2.
|Марграйттер Георг
|1
|0.2
|3.
|Tote Gomes
|1
|0.2
|4.
|Герц Кристиан
|0
|0
|5.
|Леняни Эрмир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|2
|0.4
|2.
|Конья Тимоте
|2
|0.4
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.2
|4.
|Антунес Алексис
|1
|0.2
|5.
|Роделен Ронни
|1
|0.2
|6.
|Имери Кастриот
|1
|0.2
|7.
|Клиши Гаэль
|0
|0
|8.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|9.
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Tote Gomes
|2
|0
|3.
|Марграйттер Георг
|1
|0
|4.
|Герц Кристиан
|1
|0
|5.
|Allan Arigoni
|1
|0
|6.
|Djibril Diani
|1
|0
|7.
|Кампана Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сассо Венсан
|1
|1
|2.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|3.
|Сотье Антони
|1
|0
|4.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|5.
|Киэ Грежон
|1
|0
|6.
|Диалло Мусса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Грасcхоппер
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Серветт
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Грасcхоппер Последние 20 матчей: +6 =3 -11Цюрих 2:1 Грасcхоппер FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс
Серветт Последние 20 матчей: +8 =2 -10Серветт 4:1 Люцерн FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано
Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Серветт: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|5
|4
|1
|0
|13 - 6
|13
|2.
|Базель
|0:1
|5
|3
|1
|1
|15 - 5
|10
|3.
|Серветт
|1:0
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|4.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|5.
|Янг Бойз
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|Грасcхоппер
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|9.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|10.
|Люцерн
|5
|0
|2
|3
|8 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Базель
|0:1
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Серветт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Грасcхоппер
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|8.
|Янг Бойз
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Люцерн
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Янг Бойз
|1:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Серветт
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 6
|6
|4.
|Базель
|0:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Грасcхоппер
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|8.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|2
|2
|2.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|3.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|4.
|Янг Бойз
|Сибачо Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|4.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|3
|0