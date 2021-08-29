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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Серветт
0'
0:1
20' Гол
Конья Тимоте
34'
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
29
Djibril
Diani
51
Florian
Hoxha
40
Кавабэ
Хаяо
9
Демхасай
Шкельчим
19
Кампана
Леонардо
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
27
Антунес
Алексис
Грасcхоппер
3-4-1-2
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

20'
0:1
Конья Тимоте
(Клиши Гаэль)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кампана Леонардо 2 (1) 0.4
2. Марграйттер Георг 1 0.2
3. Tote Gomes 1 0.2
4. Герц Кристиан 0 0
5. Леняни Эрмир 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 2 0.4
2. Конья Тимоте 2 0.4
3. Стеванович Мирослав 1 0.2
4. Антунес Алексис 1 0.2
5. Роделен Ронни 1 0.2
6. Имери Кастриот 1 0.2
7. Клиши Гаэль 0 0
8. Оберлин Димитри 0 0
9. Диалло Мусса 0 0

Карточки

Грасcхоппер
# Игрок      
1. Абраши Амир 3 1
2. Tote Gomes 2 0
3. Марграйттер Георг 1 0
4. Герц Кристиан 1 0
5. Allan Arigoni 1 0
6. Djibril Diani 1 0
7. Кампана Леонардо 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сассо Венсан 1 1
2. Клиши Гаэль 1 0
3. Сотье Антони 1 0
4. Сеспедес Борис 1 0
5. Киэ Грежон 1 0
6. Диалло Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грасcхоппер 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Серветт 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Грасcхоппер Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Цюрих 2:1 Грасcхоппер FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс
Серветт Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Серветт 4:1 Люцерн FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано
Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон

Последние игры между собой

Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Серветт: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Грасcхоппер 1:0 Серветт Кубок Грасcхоппер 0:1 Серветт Товарищеские матчи Грасcхоппер 2:0 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Грасcхоппер Суперлига
Серветт 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:0 Серветт Суперлига Грасcхоппер 0:3 Серветт Суперлига Серветт 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:4 Серветт Суперлига Серветт 3:4 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:0 Серветт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 13 - 6 13
2. Базель 0:1 5 3 1 1 15 - 5 10
3. Серветт 1:0 5 3 0 2 8 - 9 9
4. Сьон 5 2 1 2 7 - 11 7
5. Янг Бойз 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Лугано 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Санкт-Галлен 5 1 3 1 9 - 9 6
8. Грасcхоппер 0:1 5 1 1 3 4 - 6 4
9. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 6 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Базель 0:1 3 2 0 1 11 - 3 6
3. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Серветт 1:0 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Грасcхоппер 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
8. Янг Бойз 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люцерн 3 0 1 2 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Янг Бойз 1:0 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Серветт 1:0 3 2 0 1 4 - 6 6
4. Базель 0:1 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Грасcхоппер 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 2 2
2. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
3. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
4. Янг Бойз Сибачо Жордан 3 0 1
5. Базель Эспозито Себастьяно 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
4. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 3 0
5. Люцерн Угриниц Филип 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Серветт
6.80
4.30
2.32
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Грасcхоппер 0:1 Серветт онлайн




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