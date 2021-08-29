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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Грасcхоппер
1:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
0:1
20' Гол
Конья Тимоте
36' Желтая карточка
Сотье Антони
1:1
37' Пенальти
Кампана Леонардо
58' Желтая карточка
Руй Стив
64' Желтая карточка
Да Силва Нуну
88' Желтая карточка
Djibril Diani
90'+6
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
33
Марграйттер
Георг
24
Tote
Gomes
77
Болла
Бендегуз
28
Герц
Кристиан
29
Djibril
Diani
51
Florian
Hoxha
40
Кавабэ
Хаяо
9
Демхасай
Шкельчим
19
Кампана
Леонардо
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
27
Антунес
Алексис
Грасcхоппер
3-4-1-2
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

20'
0:1
Конья Тимоте
(Клиши Гаэль)
36'
 
Сотье Антони
37'
Кампана Леонардо
1:1
58'
 
Руй Стив
63'
Да Силва Нуну
Демхасай Шкельчим
 
64'
Да Силва Нуну
 
66'
 
Схалк Алекс
Антунес Алексис
66'
 
Роделен Ронни
Валь Тео
71'
 
Оберлин Димитри
Киэ Грежон
77'
Aleksandar Cvetkovic
Florian Hoxha
 
77'
Пушич Петар
Кавабэ Хаяо
 
77'
Лоосли Ноа
Марграйттер Георг
 
81'
 
Диалло Мусса
Оберлин Димитри
88'
Djibril Diani
 
90'
Джорджев Никола
Кампана Леонардо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кампана Леонардо 3 (2) 0.6
2. Марграйттер Георг 1 0.2
3. Tote Gomes 1 0.2
4. Герц Кристиан 0 0
5. Леняни Эрмир 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 2 0.4
2. Конья Тимоте 2 0.4
3. Стеванович Мирослав 1 0.2
4. Антунес Алексис 1 0.2
5. Роделен Ронни 1 0.2
6. Имери Кастриот 1 0.2
7. Клиши Гаэль 0 0
8. Оберлин Димитри 0 0
9. Диалло Мусса 0 0

Карточки

Грасcхоппер
# Игрок      
1. Абраши Амир 3 1
2. Djibril Diani 2 0
3. Tote Gomes 2 0
4. Марграйттер Георг 1 0
5. Герц Кристиан 1 0
6. Да Силва Нуну 1 0
7. Allan Arigoni 1 0
8. Кампана Леонардо 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сассо Венсан 1 1
2. Сотье Антони 2 0
3. Клиши Гаэль 1 0
4. Сеспедес Борис 1 0
5. Руй Стив 1 0
6. Киэ Грежон 1 0
7. Диалло Мусса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Грасcхоппер 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)
 Серветт 0 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 0

Предыдущие игры

Грасcхоппер Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Цюрих 2:1 Грасcхоппер FC Widnau 0:5 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер
Грасcхоппер 0:2 Базель Грасcхоппер 2:3 Тун Грасcхоппер 0:2 Люцерн Базель 1:0 Грасcхоппер Грасcхоппер 2:4 Шаффхаузен Грасcхоппер 2:1 Кринс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Винтертур 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:2 Стад Лозанна-Уши Арау 2:1 Грасcхоппер Грасcхоппер 3:1 Тун Кьяссо 2:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:0 Виль Грасcхоппер 1:2 Санкт-Галлен Шаффхаузен 0:2 Грасcхоппер Грасcхоппер 1:4 Нёвшатель Ксамакс
Серветт Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Серветт 4:1 Люцерн FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт Серветт 0:2 Лугано
Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт Серветт 3:5 Сьон

Последние игры между собой

Грасcхоппер: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 5
Серветт: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 6
Грасcхоппер 1:0 Серветт Кубок Грасcхоппер 0:1 Серветт Товарищеские матчи Грасcхоппер 2:0 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Грасcхоппер Суперлига
Серветт 2:0 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:0 Серветт Суперлига Грасcхоппер 0:3 Серветт Суперлига Серветт 3:1 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 1:4 Серветт Суперлига Серветт 3:4 Грасcхоппер Суперлига Грасcхоппер 4:0 Серветт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 5 4 1 0 13 - 6 13
2. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
3. Серветт 5 2 1 2 8 - 10 7
4. Сьон 5 2 1 2 7 - 11 7
5. Лугано 4 2 0 2 6 - 6 6
6. Санкт-Галлен 5 1 3 1 9 - 9 6
7. Янг Бойз 4 1 2 1 5 - 5 5
8. Грасcхоппер 5 1 2 2 5 - 6 5
9. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 6 - 11 2
10. Люцерн 5 0 2 3 8 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
5. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Серветт 2 1 0 1 4 - 3 3
7. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
8. Янг Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Лозанна-Спорт 2 0 1 1 3 - 4 1
10. Люцерн 3 0 1 2 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Янг Бойз 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Базель 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Серветт 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Грасcхоппер 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 2 2
2. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
4. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
5. Янг Бойз Сибачо Жордан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
4. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 3 0
5. Люцерн Угриниц Филип 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Кампана Леонардо из команды Грасcхоппер забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Сотье Антони получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Грасcхоппер 1:1 Серветт онлайн




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