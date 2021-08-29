Австрия: Бундеслига 2021-2022
Рид
1:0
Конец матча
Стадион: Josko Arena
ЛАСК
1:0
17' ГолРайнер Константин
21' Желтая карточкаСивалд Феликс
39' Желтая карточкаРеннер Рене
73' Желтая карточкаРадлингер Самуэль
89' Желтая карточкаФлеккер Флориан
24
Tin
Plavotic
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Leo MikicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
20 Сатин МуратНападающий
- Нападающий
-
8 Valdir
-
-
Главный тренер: Andreas Heraf
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
-
10 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
17'
21'
39'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байич Анте
|2
|0.33
|2.
|Райнер Константин
|2
|0.33
|3.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.17
|4.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.17
|5.
|Philipp Pomer
|1
|0.17
|6.
|Нутц Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михорль Петер
|1
|0.17
|2.
|Флеккер Флориан
|1
|0.17
|3.
|Визингер Филип
|1
|0.17
|4.
|Шмидт Александер
|1
|0.17
|5.
|Карамоко Мамуду
|1
|0.17
|6.
|Hyun-Seok Hong
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оффенбахер Даниэль
|2
|0
|2.
|Цигль Марсель
|1
|0
|3.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|4.
|Лергер Михель
|1
|0
|5.
|Сивалд Феликс
|1
|0
|6.
|Райнер Константин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|2
|0
|2.
|Михорль Петер
|1
|0
|3.
|Реннер Рене
|1
|0
|4.
|Гргич Лукас
|1
|0
|5.
|Флеккер Флориан
|1
|0
|6.
|Марешиц Дарио
|1
|0
|7.
|Боллер Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|ЛАСК
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +10 =6 -4Рапид Вена 3:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид
ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм
ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Рид: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
ЛАСК 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Рид Кубок ЛАСК 0:3 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рид 2:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Рид Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 5:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Штурм
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|3.
|Рид
|6
|3
|1
|2
|7 - 13
|10
|4.
|Рапид Вена
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|5.
|Вольфсбергер
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|7.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|ЛАСК
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|9.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|10.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|11.
|Сваровски Тироль
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|12.
|Аустрия Вена
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|8.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|10.
|Рид
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|11.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|5.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0