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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
1:0
Конец матча

Стадион:
ЛАСК
0'
1:0
17' Гол
Райнер Константин
21' Желтая карточка
Сивалд Феликс
39' Желтая карточка
Реннер Рене
73' Желтая карточка
Радлингер Самуэль
89' Желтая карточка
Флеккер Флориан
90'+6
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
6
Райнер
Константин
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
11
Оффенбахер
Даниэль
21
Leo
Mikic
9
Шаби
Сейфедин
1
Шлагер
Александер
34
Боллер
Ян
30
Андраде
Андреас
5
Филипович
Петар
29
Флеккер
Флориан
21
Hyun-Seok
Hong
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
27
Гойгингер
Томас
9
Карамоко
Мамуду
38
Накамура
Кейто
Рид
5-3-2
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байич Анте 2 0.33
2. Райнер Константин 2 0.33
3. Оффенбахер Даниэль 1 0.17
4. Шаби Сейфедин 1 0.17
5. Philipp Pomer 1 0.17
6. Нутц Штефан 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михорль Петер 1 0.17
2. Флеккер Флориан 1 0.17
3. Визингер Филип 1 0.17
4. Шмидт Александер 1 0.17
5. Карамоко Мамуду 1 0.17
6. Hyun-Seok Hong 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Оффенбахер Даниэль 2 0
2. Цигль Марсель 1 0
3. Радлингер Самуэль 1 0
4. Лергер Михель 1 0
5. Сивалд Феликс 1 0
6. Райнер Константин 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 2 0
2. Михорль Петер 1 0
3. Реннер Рене 1 0
4. Гргич Лукас 1 0
5. Флеккер Флориан 1 0
6. Марешиц Дарио 1 0
7. Боллер Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 ЛАСК 0 0 20% (1) 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Рапид Вена 3:0 Рид Хартберг 1:1 Рид Рид 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 7:1 Рид
Рид 2:1 Аустрия Вена Грёдиг 0:7 Рид Ян 2:0 Рид Рид 1:0 Мюнхен-1860 Лиферинг 1:3 Рид Рид 3:2 Аустрия Вена Альтах 3:0 Рид Рид 0:0 Адмира Хартберг 1:1 Рид Санкт-Пёльтен 0:0 Рид Рид 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 Рид Рид 0:0 Альтах Адмира 0:2 Рид Рид 3:2 Хартберг Рид 3:2 Хорн
ЛАСК Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сент-Джонстон 0:2 ЛАСК ЛАСК 1:1 Хартберг ЛАСК 1:1 Сент-Джонстон ЛАСК 1:3 Штурм
ЛАСК 6:1 Войводина Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Войводина 0:1 ЛАСК ЛАСК 1:1 Рапид Вена Альтах 0:1 ЛАСК ЛАСК 6:0 Мархфельд Маннсдорф ЛАСК 1:0 Хайденхайм Динамо Москва 0:3 ЛАСК Лудогорец 3:0 ЛАСК Рапид Вена 3:0 ЛАСК ЛАСК 2:5 Ред Булл Зальцбург Вольфсбергер 0:4 ЛАСК ЛАСК 3:3 Сваровски Тироль ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Рид: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рид 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 3:0 Рид Бундеслига Рид 4:1 ЛАСК Кубок Рид 2:1 ЛАСК Кубок Австрии
ЛАСК 1:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:1 Рид Кубок ЛАСК 0:3 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рид 2:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:0 Рид Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 5:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:1 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рид Бундеслига (T-mobile) Рид 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Штурм 6 3 2 1 14 - 9 11
3. Рид 6 3 1 2 7 - 13 10
4. Рапид Вена 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Вольфсбергер 6 2 2 2 9 - 11 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 2 2 9 - 13 8
7. Альтах 6 2 1 3 6 - 8 7
8. ЛАСК 6 1 3 2 5 - 7 6
9. Хартберг 6 1 2 3 8 - 9 5
10. Адмира 6 1 2 3 7 - 8 5
11. Сваровски Тироль 6 0 5 1 6 - 7 5
12. Аустрия Вена 6 0 4 2 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Рапид Вена 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Штурм 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Адмира 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Альтах 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ЛАСК 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 3 1 1 1 6 - 5 4
4. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
8. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
10. Рид 3 0 1 2 2 - 11 1
11. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
5. Штурм Саркария Манприт 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Реннер Рене получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Сивалд Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Райнер Константин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Рид 1:0 ЛАСК онлайн




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