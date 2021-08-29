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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
1:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Штурм
0'
19' Желтая карточка
Любич Иван
21' Желтая карточка
Кронбергер Лука
0:1
36' Гол
Саркария Манприт
51' Желтая карточка
Йегер Лукас
1:1
71' Гол
Кершбаум Роман
82' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
88'
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
23
Бруггер
Янник
84
Остшолек
Маттиас
37
Лукачевич
Леонардо
8
Кершбаум
Роман
12
Малишек
Лукас
63
Кронбергер
Лука
39
Бабуску
Онурхан
9
Мустафа
Сулиман
7
Старкль
Доминик
27
Зибенхандль
Йорг
17
Йегер
Лукас
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
9
Йебоа
Келвин
11
Саркария
Манприт
Адмира
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бабуску Онурхан 2 0.33
2. Цвиршиц Штефан 1 0.17
3. Кершбаум Роман 1 0.17
4. Форсагер Вильгельм 1 0.17
5. Айву Эмануэль 1 0.17
6. Мустафа Сулиман 1 0.17
7. Лукачевич Леонардо 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йебоа Келвин 4 (1) 0.67
2. Саркария Манприт 4 0.67
3. Янтшер Якоб 1 0.17
4. Вютрих Грегори 1 0.17
5. Горенц-Станкович Йон 1 0.17
6. Китеишвили Отар 1 0.17
7. David Affengruber2 1 0.17
8. Любич Иван 0 0
9. Йегер Лукас 0 0
10. Данте Амаду 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Бауэр Себастьян 3 1
2. Мустафа Сулиман 2 0
3. Ляйтнер Андреас 1 0
4. Цвиршиц Штефан 1 0
5. Кершбаум Роман 1 0
6. Малишек Лукас 1 0
7. Эльмкис Илай 1 0
8. Бруггер Янник 1 0
9. Кронбергер Лука 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Горенц-Станкович Йон 2 0
2. Китеишвили Отар 2 0
3. Прасс Александр 2 0
4. Хирлендер Штефан 1 0
5. Йегер Лукас 1 0
6. Любич Иван 1 0
7. Газибегович Юсуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 0 0 0 0 50% (3) 50% (3)
 Штурм 0 16.67% (2) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Вольфсбергер 3:0 Адмира Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 3:1 Мауэрверк Рид 2:1 Адмира
Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира
Штурм Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм
Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Адмира: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Штурм: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Адмира 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Адмира Бундеслига Штурм 2:2 Адмира Товарищеские матчи Адмира 0:0 Штурм Товарищеские матчи
Адмира 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Адмира Бундеслига Штурм 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:3 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Штурм Бундеслига Штурм 6:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Штурм Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Штурм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Штурм 1:1 6 3 2 1 14 - 9 11
3. Рид 1:0 6 3 1 2 7 - 13 10
4. Рапид Вена 1:1 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Вольфсбергер 6 2 2 2 9 - 11 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 2 2 9 - 13 8
7. Альтах 6 2 1 3 6 - 8 7
8. ЛАСК 0:1 6 1 3 2 5 - 7 6
9. Хартберг 6 1 2 3 8 - 9 5
10. Адмира 1:1 6 1 2 3 7 - 8 5
11. Сваровски Тироль 6 0 5 1 6 - 7 5
12. Аустрия Вена 1:1 6 0 4 2 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 1:0 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Рапид Вена 1:1 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Штурм 1:1 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Адмира 1:1 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Альтах 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ЛАСК 0:1 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Штурм 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 3 1 1 1 6 - 5 4
4. ЛАСК 0:1 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
8. Рапид Вена 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
10. Рид 1:0 3 0 1 2 2 - 11 1
11. Аустрия Вена 1:1 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Адмира 1:1 3 0 1 2 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
5. Штурм Саркария Манприт 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Саркария Манприт бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Кронбергер Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Любич Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Штурм
7.20
4.00
3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 1:1 Штурм онлайн




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