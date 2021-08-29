Австрия: Бундеслига 2021-2022
19' Желтая карточкаЛюбич Иван
21' Желтая карточкаКронбергер Лука
0:1
36' ГолСаркария Манприт
51' Желтая карточкаЙегер Лукас
1:1
71' ГолКершбаум Роман
82' Желтая карточкаХирлендер Штефан
17
Йегер
Лукас
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
30
Любич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Ауэр ШтефанПолузащитник
-
20 Кадлец МаркоПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
-
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
-
37 Mortitz Wels
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
19'
21'
36'
0:1
51'
71'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бабуску Онурхан
|2
|0.33
|2.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0.17
|3.
|Кершбаум Роман
|1
|0.17
|4.
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.17
|5.
|Айву Эмануэль
|1
|0.17
|6.
|Мустафа Сулиман
|1
|0.17
|7.
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йебоа Келвин
|4 (1)
|0.67
|2.
|Саркария Манприт
|4
|0.67
|3.
|Янтшер Якоб
|1
|0.17
|4.
|Вютрих Грегори
|1
|0.17
|5.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.17
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0.17
|7.
|David Affengruber2
|1
|0.17
|8.
|Любич Иван
|0
|0
|9.
|Йегер Лукас
|0
|0
|10.
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Мустафа Сулиман
|2
|0
|3.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|4.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|5.
|Кершбаум Роман
|1
|0
|6.
|Малишек Лукас
|1
|0
|7.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|8.
|Бруггер Янник
|1
|0
|9.
|Кронбергер Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0
|2.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|3.
|Прасс Александр
|2
|0
|4.
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|5.
|Йегер Лукас
|1
|0
|6.
|Любич Иван
|1
|0
|7.
|Газибегович Юсуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|0
|0
|0
|0
|50% (3)
|50% (3)
|Штурм
|0
|16.67% (2)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +8 =4 -8Вольфсбергер 3:0 Адмира Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 3:1 Мауэрверк Рид 2:1 Адмира
Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 0:1 Адмира
Штурм Последние 20 матчей: +12 =3 -5Штурм 2:0 Мура Штурм 2:2 Аустрия Вена Мура 1:3 Штурм ЛАСК 1:3 Штурм
Штурм 3:1 Альтах Вольфсбергер 1:4 Штурм Удинезе 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург Штадль Паура 0:9 Штурм Штурм 1:1 Црвена Звезда Штурм 0:1 Краковия Штурм 1:3 Блау-Вайс Штурм 9:1 Лиферинг Вольфсбергер 1:3 Штурм Штурм 4:1 Рапид Вена Сваровски Тироль 2:3 Штурм Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Штурм Штурм 3:1 ЛАСК Штурм 0:1 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Адмира: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Штурм: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Адмира 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Адмира Бундеслига Штурм 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:3 Штурм Бундеслига Штурм 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:4 Штурм Бундеслига Штурм 6:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Штурм Бундеслига Адмира 1:0 Штурм Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Штурм 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:1 Штурм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Штурм
|1:1
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|3.
|Рид
|1:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 13
|10
|4.
|Рапид Вена
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|5.
|Вольфсбергер
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|7.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|ЛАСК
|0:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|9.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|10.
|Адмира
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|11.
|Сваровски Тироль
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|12.
|Аустрия Вена
|1:1
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|1:0
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Рапид Вена
|1:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Штурм
|1:1
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Адмира
|1:1
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|ЛАСК
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Штурм
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|ЛАСК
|0:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|8.
|Рапид Вена
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|10.
|Рид
|1:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|11.
|Аустрия Вена
|1:1
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Адмира
|1:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|5.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0