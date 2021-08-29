Австрия: Бундеслига 2021-2022
Аустрия Вена
1:1
Конец матча
Стадион: Дженерали Арена
Рапид Вена
32' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
1:0
33' ГолМюль Лукас
41' Желтая карточкаДемаку Весель
1:1
47' ГолГрюлль Марко
64' Желтая карточкаЛюбичич Роберт
66' Желтая карточкаХускович Муарем
87' Желтая карточкаДжуричин Марко
89' Желтая карточкаГрюнвальд Александр
90' Желтая карточкаГрюлль Марко
39
Тейгль
Георг
20
Мюль
Лукас
36
Фитц
Доминик
18
Noah
Ohio
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
-
18 Noah OhioНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
-
70 Беич ЭсадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
33'
1:0
41'
47'
1:1
64'
66'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.5
|2.
|Мюль Лукас
|1
|0.17
|3.
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.17
|4.
|Хандль Йоханнес
|1
|0.17
|5.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|6.
|Мартель Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.67
|2.
|Грюлль Марко
|3
|0.5
|3.
|Любичич Роберт
|1
|0.17
|4.
|Кара Эркан
|1
|0.17
|5.
|Граховац Срджан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джуричин Марко
|2
|0
|2.
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|3.
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|4.
|Мартель Эрик
|2
|0
|5.
|Грюнвальд Александр
|1
|0
|6.
|Мюль Лукас
|1
|0
|7.
|Демаку Весель
|1
|0
|8.
|Хускович Муарем
|1
|0
|9.
|Леонардо Ивкич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|2.
|Шик Торстен
|1
|0
|3.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|4.
|Граховац Срджан
|1
|0
|5.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|6.
|Стойкович Филип
|1
|0
|7.
|Любичич Роберт
|1
|0
|8.
|Грюлль Марко
|1
|0
|9.
|Кара Эркан
|1
|0
|10.
|Шустер Лион
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аустрия Вена
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Рапид Вена
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5Штурм 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль
Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена
Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|6
|0
|0
|16 - 3
|18
|2.
|Штурм
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|3.
|Рид
|6
|3
|1
|2
|7 - 13
|10
|4.
|Рапид Вена
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|5.
|Вольфсбергер
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|7.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|ЛАСК
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|9.
|Хартберг
|6
|1
|2
|3
|8 - 9
|5
|10.
|Адмира
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|11.
|Сваровски Тироль
|6
|0
|5
|1
|6 - 7
|5
|12.
|Аустрия Вена
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Рапид Вена
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Аустрия Вена
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|4.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|8.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|10.
|Рид
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|11.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|12.
|Адмира
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|5.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0