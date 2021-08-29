  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Аустрия Вена
1:1
Конец матча

Стадион:
Рапид Вена
0'
32' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
1:0
33' Гол
Мюль Лукас
41' Желтая карточка
Демаку Весель
1:1
47' Гол
Грюлль Марко
64' Желтая карточка
Любичич Роберт
66' Желтая карточка
Хускович Муарем
87' Желтая карточка
Джуричин Марко
89' Желтая карточка
Грюнвальд Александр
90' Желтая карточка
Грюлль Марко
90'+4
1
Пенц
Патрик
39
Тейгль
Георг
46
Хандль
Йоханнес
20
Мюль
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
30
Фишер
Манфред
5
Мартель
Эрик
8
Демаку
Весель
36
Фитц
Доминик
18
Noah
Ohio
92
Джуричин
Марко
25
Гартлер
Пауль
22
Стойкович
Филип
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
5
Любичич
Роберт
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
Аустрия Вена
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричин Марко 3 (1) 0.5
2. Мюль Лукас 1 0.17
3. Пихлер Бенедикт 1 0.17
4. Хандль Йоханнес 1 0.17
5. Зуттнер Маркус 0 0
6. Мартель Эрик 0 0
Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 4 0.67
2. Грюлль Марко 3 0.5
3. Любичич Роберт 1 0.17
4. Кара Эркан 1 0.17
5. Граховац Срджан 0 0

Карточки

Аустрия Вена
# Игрок      
1. Джуричин Марко 2 0
2. Пихлер Бенедикт 2 0
3. Хандль Йоханнес 2 0
4. Мартель Эрик 2 0
5. Грюнвальд Александр 1 0
6. Мюль Лукас 1 0
7. Демаку Весель 1 0
8. Хускович Муарем 1 0
9. Леонардо Ивкич 1 0
Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 2 0
2. Шик Торстен 1 0
3. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
4. Граховац Срджан 1 0
5. Фунтас Таксиархис 1 0
6. Стойкович Филип 1 0
7. Любичич Роберт 1 0
8. Грюлль Марко 1 0
9. Кара Эркан 1 0
10. Шустер Лион 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аустрия Вена 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Рапид Вена 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Штурм 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт Ред Булл Зальцбург 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Сваровски Тироль
Брейдаблик 2:1 Аустрия Вена Рид 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Брейдаблик Шпитталь 0:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Тузла Сити Аустрия Вена 4:0 Копер Аустрия Вена 2:1 Форвертс Штайр Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Хартберг 0:3 Аустрия Вена Рид 3:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 3:1 Хартберг Альтах 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря Альтах 2:1 Рапид Вена
Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Рапид Вена: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Аустрия Вена 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Бундеслига
Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена Кубок Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:5 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Аустрия Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 6 0 0 16 - 3 18
2. Штурм 6 3 2 1 14 - 9 11
3. Рид 6 3 1 2 7 - 13 10
4. Рапид Вена 6 2 2 2 9 - 6 8
5. Вольфсбергер 6 2 2 2 9 - 11 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 2 2 9 - 13 8
7. Альтах 6 2 1 3 6 - 8 7
8. ЛАСК 6 1 3 2 5 - 7 6
9. Хартберг 6 1 2 3 8 - 9 5
10. Адмира 6 1 2 3 7 - 8 5
11. Сваровски Тироль 6 0 5 1 6 - 7 5
12. Аустрия Вена 6 0 4 2 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Рапид Вена 3 2 0 1 6 - 2 6
5. Штурм 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Вольфсбергер 3 1 1 1 6 - 6 4
7. Адмира 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Альтах 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сваровски Тироль 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Аустрия Вена 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ЛАСК 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 5 - 1 9
2. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 3 1 1 1 6 - 5 4
4. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
8. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
10. Рид 3 0 1 2 2 - 11 1
11. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 5 1
12. Адмира 3 0 1 2 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
5. Штурм Саркария Манприт 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Демаку Весель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Мюль Лукас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 