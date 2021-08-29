Франция: Лига 1 2021-2022
Страсбург
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: де ла Мейно
Брест
19
Каси
Антони
14
Прчич
Саньин
40
Бизот
Марко
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
18 Сиби МаамПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Диарра ХабибНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
-
33 Соу НоэЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Томассон Адриен
|1
|0.25
|2.
|Гамейро Кевин
|1
|0.25
|3.
|Ажорк Людовик
|1
|0.25
|4.
|Льенар Димитри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онора Франк
|1
|0.25
|2.
|Мунье Стив
|1
|0.25
|3.
|Кардона Ирвин
|1
|0.25
|4.
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0.25
|5.
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Фила Карол
|2
|0
|3.
|Уорис Маджид
|1
|0
|4.
|Льенар Димитри
|1
|0
|5.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|6.
|Перрен Люка
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брассье Лилиан
|2
|0
|2.
|Онора Франк
|1
|0
|3.
|Маньетти Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Брест
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург
Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако
Брест Последние 20 матчей: +3 =7 -10Брест 2:4 ПСЖ Брест 1:1 Ренн Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Клермон
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Брест
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Клермон
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ланс
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Метц
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Марсель
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|0
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|5.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Брест
Исход игры
Страсбург
60.5% (78)
Ничья
30.2% (39)
Брест
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.37% (50)
Меньше
60.63% (77)
Обе команды забьют
Да
66.93% (85)
Нет
33.07% (42)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
30.2% (39)
1:1 Ничья
27.1% (35)
1:0 Страсбург
23.3% (30)
1:2 Брест
4.7% (6)
2:0 Страсбург
3.9% (5)
0:1 Брест
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Страсбург
1.6% (2)
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