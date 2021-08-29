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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Брест
0' 22'
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
4
Фила
Карол
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
Страсбург
3-4-1-2
Брест
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томассон Адриен 1 0.25
2. Гамейро Кевин 1 0.25
3. Ажорк Людовик 1 0.25
4. Льенар Димитри 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онора Франк 1 0.25
2. Мунье Стив 1 0.25
3. Кардона Ирвин 1 0.25
4. Ле Дуарон Жереми 1 0.25
5. Февр Ромен 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 1
2. Фила Карол 2 0
3. Уорис Маджид 1 0
4. Льенар Димитри 1 0
5. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
6. Перрен Люка 1 0
Брест
# Игрок      
1. Брассье Лилиан 2 0
2. Онора Франк 1 0
3. Маньетти Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Брест 0 0 50% (2) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург
Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако
Брест Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Брест 2:4 ПСЖ Брест 1:1 Ренн Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка
Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Страсбург 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:3 Страсбург Лига 1 Брест 5:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 4:1 Брест Лига 2
Брест 2:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Брест Лига 2 Брест 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:2 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5. Клермон 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Ренн 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Метц 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Брест 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Анже 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ренн 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Клермон 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Метц 1:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ланс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Брест 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Метц 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Брест 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Лорьян 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
5. Лион Корне Максвелл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Страсбург 60.5% (78)
X 30.2% (39)
Брест 9.3% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Брест
2.02
3.60
3.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Страсбург 0:0 Брест онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Брест

Исход игры
Страсбург
60.5% (78)
Ничья
30.2% (39)
Брест
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.37% (50)
Меньше
60.63% (77)
Обе команды забьют
Да
66.93% (85)
Нет
33.07% (42)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
30.2% (39)
1:1 Ничья
27.1% (35)
1:0 Страсбург
23.3% (30)
1:2 Брест
4.7% (6)
2:0 Страсбург
3.9% (5)
0:1 Брест
3.1% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
3:1 Страсбург
1.6% (2)
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