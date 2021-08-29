Второй тайм

94' Страсбург заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

94' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Люка Перрен возвращается на поле.

93' Матч возобновлен

93' Ох, нехорошо это выглядит. Люка Перрен получил травму и медбригада забирает его с поля.

93' Люка Перрен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Жереми Ле Дуарон из команды Брест подал угловой справа.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Селс Матц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Страсбург

89' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Диалло Хабиб пробил со штрафного прямо в стенку

86' Пьер-Габриэль Ронаэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Ажорк Людовик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

83' Хорошую попытку сделал Томассон Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Люка Перрен наказан за толчок Мунье Стив

79' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Страсбург выполняет удар от ворот.

79' Брест нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

78' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Льенар Димитри выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Льенар Димитри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Мбок Хианга имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

74' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

72' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

72' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Мунье Стив имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

72' Матч возобновлен

71' Фила Карол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Джику Александр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Уронен Йере выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Тактическая замена. Кардона Ирвин уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

65' Страсбург выполняет удар от ворот.

64' Онора Франк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

63' Игрок Онора Франк из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

63' Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Мунье Стив из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

62' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

60' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Онора Франк пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

59' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Каси Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Фила Карол совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Белькебла Арис из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

54' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

49' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Выглядело как неплохой момент. Гамейро Кевин из команды Страсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

46' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля