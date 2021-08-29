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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
3:1
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
1:0
24' Гол
Прчич Саньин
1:1
26' Гол
Кардона Ирвин
2:1
42' Гол в свои ворота
Дюверн Жан-Кевин
55' Желтая карточка
Фила Карол
3:1
84' Гол
Томассон Адриен
86' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
90'+5
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
4
Фила
Карол
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
10
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
40
Бизот
Марко
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
28
Мбок
Хианга
7
Белькебла
Арис
9
Онора
Франк
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
Страсбург
3-4-1-2
Брест
4-3-3

Ход матча

24'
Прчич Саньин
(Ажорк Людовик)
1:0
26'
1:1
Кардона Ирвин
(Мунье Стив)
42'
Дюверн Жан-Кевин
2:1
55'
Фила Карол
 
66'
 
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
67'
 
Филиппото Ромен
Белькебла Арис
71'
Диалло Хабиб
Гамейро Кевин
 
71'
Ле Маршан Максим
Фила Карол
 
75'
 
Фоссурье Жюльен
Уронен Йере
84'
Томассон Адриен
(Ажорк Людовик)
3:1
86'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
89'
Сиби Маам
Льенар Димитри
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 9
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Томассон Адриен 2 0.5
2. Ажорк Людовик 1 0.25
3. Гамейро Кевин 1 0.25
4. Прчич Саньин 1 0.25
5. Льенар Димитри 0 0
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кардона Ирвин 2 0.5
2. Мунье Стив 1 0.25
3. Онора Франк 1 0.25
4. Ле Дуарон Жереми 1 0.25
5. Февр Ромен 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 1
2. Фила Карол 3 0
3. Уорис Маджид 1 0
4. Льенар Димитри 1 0
5. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
6. Перрен Люка 1 0
Брест
# Игрок      
1. Брассье Лилиан 2 0
2. Онора Франк 1 0
3. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
4. Маньетти Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Брест 0 20% (1) 40% (2) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Страсбург 1:1 Труа ПСЖ 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Анже Страсбург 1:2 Фрайбург
Страсбург 2:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 2:3 Страсбург Страсбург 0:1 Сьон Страсбург 0:1 Базель Страсбург 1:1 Лорьян Ницца 0:2 Страсбург Страсбург 2:3 Монпелье Марсель 1:1 Страсбург Страсбург 1:2 Нант Ним 1:1 Страсбург Страсбург 1:4 ПСЖ Бордо 2:3 Страсбург Нанси 2:0 Страсбург Страсбург 1:2 Ланс Ренн 1:0 Страсбург Страсбург 1:0 Монако
Брест Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Брест 2:4 ПСЖ Брест 1:1 Ренн Лион 1:1 Брест Брест 1:2 Мальорка
Плабеннек 2:4 Брест Брест 1:3 Нант Брест 2:3 Лорьян Генгам 2:2 Брест Брест 0:2 ПСЖ Монпелье 0:0 Брест Ницца 3:2 Брест Брест 1:4 Нант Сент-Этьен 1:2 Брест Брест 1:1 Ланс Брест 1:1 Ним Лорьян 1:0 Брест Брест 0:0 Анже Марсель 3:1 Брест Брест 0:3 ПСЖ Брест 3:1 Дижон

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Брест: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Страсбург 2:2 Брест Лига 1 Брест 0:3 Страсбург Лига 1 Брест 5:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 4:1 Брест Лига 2
Брест 2:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 1:0 Брест Лига 2 Брест 1:1 Страсбург Лига 2 Страсбург 2:2 Брест Лига 2 Брест 1:2 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Монпелье 0:0 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
8. Лорьян Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Лилль 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Монпелье 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Лилль 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Лилль 0:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Монпелье 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
3. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
4. Ланс Фофана Секо 3 0 0
5. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Страсбург Фила Карол 3 0
5. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Страсбург 60.5% (78)
X 30.2% (39)
Брест 9.3% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Страсбург 3:1 Брест онлайн


Прогнозы на матч Страсбург 3:1 Брест

Исход игры
Страсбург
60.5% (78)
Ничья
30.2% (39)
Брест
9.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.37% (50)
Меньше
60.63% (77)
Обе команды забьют
Да
66.93% (85)
Нет
33.07% (42)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
30.2% (39)
1:1 Ничья
27.1% (35)
1:0 Страсбург
23.3% (30)
1:2 Брест
4.7% (6)
2:0 Страсбург
3.9% (5)
0:1 Брест
3.1% (4)
3:1 Страсбург
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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