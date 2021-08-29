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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
0:1
Первый тайм: 22'

Стадион:
Метц
0'
0:1
10' Пенальти
Ньяне Ибраима
22'
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
10
Иглесиас
Хонатан
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
16
Укиджа
Александр
4
Ньякате
Сику
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
3
Юдоль
Матьё
8
Траоре
Бубакар
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
20
Гуйе
Ламин
7
Ньяне
Ибраима
15
Сарр
Пап
Клермон
4-2-3-1
Метц
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Ньяне Ибраима

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байо Мохамед 3 0.75
2. Рашани Эльбасан 2 0.5
3. Доссу Жодель 1 0.25
4. Гастьен Йоан 0 0
5. Бертомье Жезон 0 0
6. Телль Жордан 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 0.5
2. Ньяне Ибраима 1 (1) 0.25
3. Юдоль Матьё 1 0.25
4. Маига Хабиб 1 0.25
5. Делен Тома 0 0
6. Сарр Пап 0 0

Карточки

Клермон
# Игрок      
1. Ожье Флоран 1 0
2. Менди Ариал 1 0
3. Абдул-Самед Салис 1 0
Метц
# Игрок      
1. Бронн Дилан 2 0
2. Куяте Кики 0 1
3. Фредерик Антонетти 0 1
4. Вагнер да Силва 1 0
5. Сарр Пап 1 0
6. Ньяне Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клермон 0 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 66.67% (4)
 Метц 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Клермон Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон
Клермон 1:0 УНФП Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Клермон 0:0 Ньор Нанси 1:0 Клермон Генгам 0:5 Клермон Клермон 4:0 Валансьен
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье
Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц

Последние игры между собой

Клермон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Метц 1:2 Клермон Лига 2 Клермон 2:3 Метц Лига 2 Клермон 2:1 Метц Лига 2 Метц 2:2 Клермон Лига 2
Метц 1:0 Клермон Лига 2 Клермон 0:0 Метц Лига 2 Метц 2:2 Клермон Лига 2 Клермон 1:0 Метц Лига 2 Метц 3:3 Клермон Лига 2 Клермон 1:1 Метц Лига 2 Клермон 3:1 Метц Кубок лиги Клермон 2:0 Метц Лига 2 Метц 2:1 Клермон Лига 2 Метц 1:3 Клермон Лига 2 Клермон 1:0 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5. Клермон 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Ренн 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Метц 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Брест 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Анже 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ренн 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Клермон 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Метц 1:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ланс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Брест 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Метц 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Брест 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Лорьян 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
5. Лион Корне Максвелл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Метц контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Доссу Жодель наказан за толчок Ньякате Сику
  • Фол, нарушение
    21'
    Траоре Бубакар задерживает мяч рукой
  • 21'
    Гуйе Ламин нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Гуйе Ламин из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 21'
    Метц начинает контратаку
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 20'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Клермон: 74%, Метц: 26%.
  • 19'
    Клермон контролирует мяч.
  • 19'
    Метц контролирует мяч.
  • 19'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 17'
    Клермон контролирует мяч.
  • 17'
    Бронн Дилан пробует нанести удар издали, но Arthur Desmas держит все под контролем
  • 17'
    Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Траоре Бубакар из команды Метц подал угловой слева.
  • 16'
    Зедатка Аким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 16'
    Гуйе Ламин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья сигнализирует, что Зедатка Аким из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Пап Матар Сарр
  • 15'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Рашани Эльбасан из команды Клермон отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Клермон: 72%, Метц: 28%.
  • 15'
    Клермон контролирует мяч.
  • 14'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    14'
    Бертомье Жезон из команды Клермон подал угловой справа.
  • 13'
    Ньякате Сику предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Доссу Жодель из команды Клермон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 13'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 12'
    Клермон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Траоре Бубакар из команды Метц поставил подножку. Пострадал Рашани Эльбасан
  • 11'
    Клермон контролирует мяч.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О О Л - Ньяне Ибраима из команды Метц забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Arthur Desmas прыгнул не в ту сторону.
  • 10'
    Контроль мяча: Клермон: 69%, Метц: 31%.
  • 10'
    После проверки VAR судья не изменил решения - Метц пробьет пенальти!
  • 10'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    9'
    ПЕНАЛЬТИ - Ожье Флоран из команды Клермон привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гуйе Ламин.
  • 8'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Клермон
  • 7'
    Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Гуйе Ламин из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 7'
    Метц пытается что-то создать.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 6'
    Доссу Жодель из команды Клермон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    Отличные скиллы показывает Доссу Жодель, обводя своих соперников
  • 6'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Клермон контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Клермон: 61%, Метц: 39%.
  • Травма, повреждение
    5'
    Доссу Жодель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Пажо Венсан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Доссу Жодель
  • 4'
    Клермон контролирует мяч.
  • 3'
    Метц пытается что-то создать.
  • 3'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 3'
    Доссу Жодель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 3'
    Доссу Жодель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    3'
    Бертомье Жезон из команды Клермон разыграл угловой с левого угла.
  • 3'
    Доссу Жодель из команды Клермон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 2'
    Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Байо Мохамед из команды Клермон попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Александр Укиджа все равно смог отбить мяч.
  • 1'
    Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Клермон 69% (89)
X 18.6% (24)
Метц 12.4% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Метц
2.55
3.96
5.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клермон 0:1 Метц онлайн


Прогнозы на матч Клермон 0:1 Метц

Исход игры
Клермон
69% (89)
Ничья
18.6% (24)
Метц
12.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (53)
Меньше
58.59% (75)
Обе команды забьют
Да
54.69% (70)
Нет
45.31% (58)
Популярный счёт
2:1 Клермон
30.2% (39)
1:0 Клермон
26.4% (34)
1:1 Ничья
13.2% (17)
2:0 Клермон
10.9% (14)
0:1 Метц
6.2% (8)
1:2 Метц
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
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