Франция: Лига 1 2021-2022
Клермон
0:1
Первый тайм: 22'
Стадион: Габриэль Монтпье
Метц
0:1
10' ПенальтиНьяне Ибраима
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
23
Куяте
Кики
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
20
Гуйе
Ламин
15
Сарр
Пап
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
15 Сарр ПапНападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байо Мохамед
|3
|0.75
|2.
|Рашани Эльбасан
|2
|0.5
|3.
|Доссу Жодель
|1
|0.25
|4.
|Гастьен Йоан
|0
|0
|5.
|Бертомье Жезон
|0
|0
|6.
|Телль Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0.5
|2.
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.25
|3.
|Юдоль Матьё
|1
|0.25
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0.25
|5.
|Делен Тома
|0
|0
|6.
|Сарр Пап
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ожье Флоран
|1
|0
|2.
|Менди Ариал
|1
|0
|3.
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бронн Дилан
|2
|0
|2.
|Куяте Кики
|0
|1
|3.
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|4.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|5.
|Сарр Пап
|1
|0
|6.
|Ньяне Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клермон
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|Метц
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Клермон Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье
Последние игры между собой
Клермон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Клермон
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Брест
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Клермон
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ланс
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Метц
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Марсель
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|0
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|5.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
Прогнозы на матч Клермон 0:1 Метц
Исход игры
Клермон
69% (89)
Ничья
18.6% (24)
Метц
12.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (53)
Меньше
58.59% (75)
Обе команды забьют
Да
54.69% (70)
Нет
45.31% (58)
Популярный счёт
2:1 Клермон
30.2% (39)
1:0 Клермон
26.4% (34)
1:1 Ничья
13.2% (17)
2:0 Клермон
10.9% (14)
0:1 Метц
6.2% (8)
1:2 Метц
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
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