Первый тайм

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

17' Бронн Дилан пробует нанести удар издали, но Arthur Desmas держит все под контролем

17' Н'Симба Виталь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Зедатка Аким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Гуйе Ламин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Пап Матар Сарр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ньякате Сику предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Г О О О О О Л - Ньяне Ибраима из команды Метц забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Arthur Desmas прыгнул не в ту сторону.

10' После проверки VAR судья не изменил решения - Метц пробьет пенальти!

10' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Клермон

7' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Метц

6' Отличные скиллы показывает Доссу Жодель , обводя своих соперников

6' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Доссу Жодель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Удар от ворот произведет Метц

3' Доссу Жодель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Байо Мохамед из команды Клермон попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Александр Укиджа все равно смог отбить мяч.

1' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Метц начинает с центра поля