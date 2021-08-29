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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
2:2
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
0:1
10' Пенальти
Ньяне Ибраима
0:2
29' Гол в свои ворота
Десма Артур
30' Желтая карточка
Сарр Пап
1:2
35' Гол в свои ворота
Ньякате Сику
40' Желтая карточка
Ожье Флоран
2:2
58' Гол
Рашани Эльбасан
90' Желтая карточка
Алакуш Софьян
90'+5
1
Десма
Артур
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
10
Иглесиас
Хонатан
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
27
Байо
Мохамед
16
Укиджа
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
4
Ньякате
Сику
3
Юдоль
Матьё
8
Траоре
Бубакар
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
7
Ньяне
Ибраима
20
Гуйе
Ламин
Клермон
4-2-3-1
Метц
4-3-1-2

Ход матча

10'
0:1
Ньяне Ибраима
29'
0:2
Десма Артур
30'
 
Сарр Пап
35'
Ньякате Сику
1:2
40'
Ожье Флоран
 
46'
 
Алакуш Софьян
Пажо Венсан
58'
Рашани Эльбасан
(Байо Мохамед)
2:2
66'
 
Вагнер да Силва
Гуйе Ламин
72'
Аллевина Джим
Рашани Эльбасан
 
73'
Хауи Саиф-Эдин
Бертомье Жезон
 
83'
Телль Жордан
Доссу Жодель
 
90'
 
Тшимбембе Варрен
Маига Хабиб
90'
 
Сабали Шейх
Вагнер да Силва
90'
 
Алакуш Софьян

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байо Мохамед 3 0.75
2. Рашани Эльбасан 3 0.75
3. Доссу Жодель 1 0.25
4. Гастьен Йоан 0 0
5. Бертомье Жезон 0 0
6. Телль Жордан 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сентонз Фабьен 2 0.5
2. Ньяне Ибраима 1 (1) 0.25
3. Юдоль Матьё 1 0.25
4. Маига Хабиб 1 0.25
5. Делен Тома 0 0
6. Сарр Пап 0 0

Карточки

Клермон
# Игрок      
1. Ожье Флоран 2 0
2. Менди Ариал 1 0
3. Абдул-Самед Салис 1 0
Метц
# Игрок      
1. Сарр Пап 2 0
2. Бронн Дилан 2 0
3. Куяте Кики 0 1
4. Фредерик Антонетти 0 1
5. Вагнер да Силва 1 0
6. Алакуш Софьян 1 0
7. Ньяне Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Клермон 0 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 57.14% (4)
 Метц 40% (2) 0 40% (2) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Клермон Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон
Клермон 1:0 УНФП Клермон 3:2 Монпелье Клермон 2:2 Родез Клермон 2:1 Труа Кан 2:1 Клермон Клермон 3:1 Сошо Гренобль 1:2 Клермон Клермон 2:1 Шатору Париж 0:1 Клермон Клермон 1:1 Гавр Клермон 3:0 Амьен По 2:1 Клермон Клермон 0:0 Ньор Нанси 1:0 Клермон Генгам 0:5 Клермон Клермон 4:0 Валансьен
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье
Метц 2:1 Труа Боруссия М 1:0 Метц Прогрес 1:1 Метц Метц 1:1 Серен Юнайтед Метц 3:2 Нанси Метц 1:1 Марсель Лорьян 2:1 Метц Метц 0:3 Ним Дижон 1:5 Метц Метц 1:3 ПСЖ Реймс 0:0 Метц Метц 0:2 Лилль Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Метц 1:3 Ренн Ланс 2:2 Метц

Последние игры между собой

Клермон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Метц 1:2 Клермон Лига 2 Клермон 2:3 Метц Лига 2 Клермон 2:1 Метц Лига 2 Метц 2:2 Клермон Лига 2
Метц 1:0 Клермон Лига 2 Клермон 0:0 Метц Лига 2 Метц 2:2 Клермон Лига 2 Клермон 1:0 Метц Лига 2 Метц 3:3 Клермон Лига 2 Клермон 1:1 Метц Лига 2 Клермон 3:1 Метц Кубок лиги Клермон 2:0 Метц Лига 2 Метц 2:1 Клермон Лига 2 Метц 1:3 Клермон Лига 2 Клермон 1:0 Метц Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Монпелье 0:0 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
8. Лорьян Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Лилль 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Монпелье 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Лилль 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Лилль 0:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Монпелье 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
3. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
4. Ланс Фофана Секо 3 0 0
5. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Страсбург Фила Карол 3 0
5. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Клермон 69% (89)
X 18.6% (24)
Метц 12.4% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Клермон 2:2 Метц онлайн


Прогнозы на матч Клермон 2:2 Метц

Исход игры
Клермон
69% (89)
Ничья
18.6% (24)
Метц
12.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (53)
Меньше
58.59% (75)
Обе команды забьют
Да
54.69% (70)
Нет
45.31% (58)
Популярный счёт
2:1 Клермон
30.2% (39)
1:0 Клермон
26.4% (34)
1:1 Ничья
13.2% (17)
2:0 Клермон
10.9% (14)
0:1 Метц
6.2% (8)
1:2 Метц
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
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