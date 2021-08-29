Франция: Лига 1 2021-2022
Клермон
2:2
Конец матча
Стадион: Габриэль Монтпье
Метц
0:1
10' ПенальтиНьяне Ибраима
0:2
29' Гол в свои воротаДесма Артур
30' Желтая карточкаСарр Пап
1:2
35' Гол в свои воротаНьякате Сику
40' Желтая карточкаОжье Флоран
2:2
58' ГолРашани Эльбасан
90' Желтая карточкаАлакуш Софьян
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
24
Доссу
Жодель
27
Байо
Мохамед
23
Куяте
Кики
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
15
Сарр
Пап
20
Гуйе
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Байо МохамедНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Менди АриалЗащитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Нападающий
-
20 Гуйе ЛаминНападающий
- Запасные игроки
-
40 Ба УсманВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Басси АминеПолузащитник
-
13 Сабали ШейхНападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
10'
0:1
29'
0:2
30'
35'
1:2
40'
58'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Байо Мохамед
|3
|0.75
|2.
|Рашани Эльбасан
|3
|0.75
|3.
|Доссу Жодель
|1
|0.25
|4.
|Гастьен Йоан
|0
|0
|5.
|Бертомье Жезон
|0
|0
|6.
|Телль Жордан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0.5
|2.
|Ньяне Ибраима
|1 (1)
|0.25
|3.
|Юдоль Матьё
|1
|0.25
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0.25
|5.
|Делен Тома
|0
|0
|6.
|Сарр Пап
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ожье Флоран
|2
|0
|2.
|Менди Ариал
|1
|0
|3.
|Абдул-Самед Салис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сарр Пап
|2
|0
|2.
|Бронн Дилан
|2
|0
|3.
|Куяте Кики
|0
|1
|4.
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|5.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|6.
|Алакуш Софьян
|1
|0
|7.
|Ньяне Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Клермон
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|Метц
|40% (2)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Клермон Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лион 3:3 Клермон Клермон 2:0 Труа Бордо 0:2 Клермон Сент-Этьен 2:3 Клермон
Метц Последние 20 матчей: +4 =7 -9Метц 1:1 Реймс Нант 2:0 Метц Метц 3:3 Лилль Метц 1:0 Монпелье
Последние игры между собой
Клермон: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Метц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|8.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Лилль
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Лилль
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Лилль
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|3.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|4.
|Ланс
|Фофана Секо
|3
|0
|0
|5.
|Марсель
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
|5.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
Прогнозы на матч Клермон 2:2 Метц
Исход игры
Клермон
69% (89)
Ничья
18.6% (24)
Метц
12.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (53)
Меньше
58.59% (75)
Обе команды забьют
Да
54.69% (70)
Нет
45.31% (58)
Популярный счёт
2:1 Клермон
30.2% (39)
1:0 Клермон
26.4% (34)
1:1 Ничья
13.2% (17)
2:0 Клермон
10.9% (14)
0:1 Метц
6.2% (8)
1:2 Метц
5.4% (7)
2:2 Ничья
3.9% (5)
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