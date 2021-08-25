Франция: Лига 1 2021-2022
Реймс
Позже
Стадион: Стад Огюст Делон
ПСЖ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кассама Морету
|2
|0.67
|2.
|Манетси Маршал
|1
|0.33
|3.
|Кеббаль Илан
|1
|0.33
|4.
|Конан Гислен
|0
|0
|5.
|Экитик Юго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|2
|0.67
|2.
|Икарди Мауро
|2
|0.67
|3.
|Эррера Андер
|1
|0.33
|4.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.33
|5.
|Хакими Ашраф
|1
|0.33
|6.
|Сарабия Пабло
|1
|0.33
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.33
|8.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.33
|9.
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кафаро Матьё
|2
|0
|2.
|Гарсия Оскар
|0
|1
|3.
|Фокет Томас
|1
|0
|4.
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|5.
|Bradley Locko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|2.
|Верратти Марко
|1
|0
|3.
|Икарди Мауро
|1
|0
|4.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|5.
|Хакими Ашраф
|1
|0
|6.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|7.
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реймс
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
|ПСЖ
|10% (1)
|50% (5)
|10% (1)
|0
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +4 =10 -6Метц 1:1 Реймс Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
ПСЖ: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|7.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 5
|4
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Бордо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Нант
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Ницца
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 0
|1
|12.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Труа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Бордо
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Монако
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|20.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|4.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|2
|5.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
|4.
|Лорьян
|Эрго Жером
|1
|1
|5.
|Марсель
|Балерди Леонардо
|1
|1
Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ
Исход игры
Реймс
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (47)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
57.45% (27)
Нет
42.55% (20)
Популярный счёт
1:3 ПСЖ
38.3% (18)
0:2 ПСЖ
25.5% (12)
1:2 ПСЖ
12.8% (6)
0:3 ПСЖ
12.8% (6)
1:5 ПСЖ
4.3% (2)
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