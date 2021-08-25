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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
 
Позже

Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кассама Морету 2 0.67
2. Манетси Маршал 1 0.33
3. Кеббаль Илан 1 0.33
4. Конан Гислен 0 0
5. Экитик Юго 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 2 0.67
2. Икарди Мауро 2 0.67
3. Эррера Андер 1 0.33
4. Дракслер Юлиан 1 0.33
5. Хакими Ашраф 1 0.33
6. Сарабия Пабло 1 0.33
7. Ди Мария Анхель 1 0.33
8. Гуэйе Идрисса 1 0.33
9. Диалло Абду 0 0

Карточки

Реймс
# Игрок      
1. Кафаро Матьё 2 0
2. Гарсия Оскар 0 1
3. Фокет Томас 1 0
4. Гравильон Эндрю 1 0
5. Bradley Locko 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Сарабия Пабло 1 0
2. Верратти Марко 1 0
3. Икарди Мауро 1 0
4. Кимпембе Преснел 1 0
5. Хакими Ашраф 1 0
6. Мбаппе Килиан 1 0
7. Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реймс 50% (2) 25% (1) 0 0 0 25% (1)
 ПСЖ 10% (1) 50% (5) 10% (1) 0 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Метц 1:1 Реймс Реймс 3:3 Монпелье Ницца 0:0 Реймс Реймс 1:3 Хоффенхайм
Ланс 2:1 Реймс Реймс 2:0 Шамбли Реймс 1:0 Валансьен Реймс 1:2 Бордо ПСЖ 4:0 Реймс Реймс 0:1 Монако Ним 2:2 Реймс Реймс 1:3 Марсель Реймс 0:0 Метц Ницца 0:0 Реймс Реймс 2:2 Ренн Дижон 0:1 Реймс Реймс 1:1 Лион Нант 1:2 Реймс Реймс 0:0 Монпелье Сент-Этьен 1:1 Реймс
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Брест 2:4 ПСЖ ПСЖ 4:2 Страсбург Труа 1:2 ПСЖ Лилль 1:0 ПСЖ
Севилья 2:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Орлеан Аугсбург 1:2 ПСЖ ПСЖ 2:2 Шамбли ПСЖ 4:0 Ле Ман Брест 0:2 ПСЖ Монако 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Реймс Монпелье 2:2 ПСЖ Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
ПСЖ: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
ПСЖ 4:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:2 ПСЖ Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 0:2 Реймс Лига 1
Реймс 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Лига 1 Реймс 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Реймс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
7. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 5 4
8. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12. Сент-Этьен Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Бордо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лион Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Монако Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Труа Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Нант Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
7. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Ницца Заявка 1 0 1 0 1 - 0 1
12. Марсель Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Труа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сент-Этьен Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Бордо Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Монако Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
20. Лион Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
4. ПСЖ Мбаппе Килиан 2 0 2
5. Клермон Рашани Эльбасан 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Лион Корне Максвелл 1 1
4. Лорьян Эрго Жером 1 1
5. Марсель Балерди Леонардо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2021, осталось 2 дня 20 часов 8 минут.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Реймс 0% (0)
    X 0% (0)
    ПСЖ 100% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    ПСЖ
    16.00
    8.40
    1.20
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Реймс - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ

    Исход игры
    Реймс
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    100% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    57.45% (27)
    Нет
    42.55% (20)
    Популярный счёт
    1:3 ПСЖ
    38.3% (18)
    0:2 ПСЖ
    25.5% (12)
    1:2 ПСЖ
    12.8% (6)
    0:3 ПСЖ
    12.8% (6)
    1:5 ПСЖ
    4.3% (2)
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