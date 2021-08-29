Второй тайм

94' Анже заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Анже выполняет удар от ворот.

92' Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Ренн выполняет удар от ворот.

90' Игрок Фюльжени Анжело из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

90' Аззеддин Унахи из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

90' Аззеддин Унахи из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...

90' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

88' Г О О О О Л - Чо Мохамед-Али первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

88' Чо Мохамед-Али нанес удар, мяч был парирован, но Альфред Гомис не удержал его в руках.

88' Ренн выполняет удар от ворот.

88' Аззеддин Унахи не смог попасть в створ ударом издали

88' Аззеддин Унахи из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...

86' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Анже выполняет удар от ворот.

86' Матч возобновлен

85' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

84' Фюльжени Анжело получил желтую карточку от судьи

84' Warmed Omari из команды Ренн делает пас партнеру.

83' Поль Бернардони не дал случится голу! Агер Наиф должен был забивать, но Поль Бернардони сделал отличный сейв

83' Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Игрок Гирасси Серу из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

81' Ренн выполняет удар от ворот.

81' Аззеддин Унахи из команды Анже делает пас партнеру.

80' Аззеддин Унахи из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...

80' Ренн выполняет удар от ворот.

79' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Отличные скиллы показывает Кабо Джимми , обводя своих соперников

77' Анже выполняет удар от ворот.

77' Тактическая замена. Мангани Тома уходит с поля и его заменяет Аззеддин Унахи

75' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Анже выполняет удар от ворот.

74' Как он промахнулся? Warmed Omari имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ренн выполняет удар от ворот.

69' Анже выполняет удар от ворот.

68' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Менди Батиста наказан за толчок Warmed Omari

67' Warmed Omari предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Удар от ворот произведет Ренн

66' Мангани Тома делает скидку назад вдоль ворот

66' Warmed Omari выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Поль Бернардони не дал случится голу! Гирасси Серу должен был забивать, но Поль Бернардони сделал отличный сейв

61' Плохо сыграл Мансо Венсан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

61' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Ренн

60' Игрок Кабо Джимми из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

58' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Г О О О О Л - Буфаль Софьян первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

57' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

56' О, нет. Из многообещающей позиции Буриго Бенжамен из команды Ренн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

55' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Кабо Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Бернардони Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Плохо сыграл Томас Ромейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Анже выполняет удар от ворот.

51' Траоре Амари из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Гирасси Серу из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

50' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тактическая замена. Камальдин Сулемана уходит с поля и его заменяет Камавинга Эдуардо

46' Тактическая замена. Аблин Маттис уходит с поля и его заменяет Warmed Omari