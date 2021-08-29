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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
2:0
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
31' Желтая карточка
Баде Луак
43' Вторая желтая карточка
Баде Луак
1:0
57' Гол
Буфаль Софьян
84' Желтая карточка
Фюльжени Анжело
2:0
88' Гол
Чо Мохамед-Али
90'+4
1
Бернардони
Поль
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
2
Менди
Батиста
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
21
Чо
Мохамед-Али
13
Буфаль
Софьян
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
5
Баде
Луак
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
7
Терье
Мартен
18
Сулемана
Камалдин
35
Аблин
Маттис
Анже
3-4-1-2
Ренн
4-2-3-1

Ход матча

31'
 
Баде Луак
43'
 
Баде Луак
46'
 
Омари Вармед
Аблин Маттис
46'
 
Камавинга Эдуардо
Сулемана Камалдин
46'
 
Гирасси Серу
Терье Мартен
57'
Буфаль Софьян
1:0
73'
 
Дель Кастильо Ромен
Тэт Флавьен
77'
Капель Пьеррик
Буфаль Софьян
 
77'
Azzedine Ounahi
Мангани Тома
 
82'
 
Майер Ловро
Буриго Бенжамен
84'
Фюльжени Анжело
 
88'
Чо Мохамед-Али
2:0
90'
Баокен Стефан
Чо Мохамед-Али
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буфаль Софьян 2 0.5
2. Траоре Исмаэль 1 0.25
3. Баокен Стефан 1 0.25
4. Томас Ромейн 1 0.25
5. Чо Мохамед-Али 1 0.25
6. Azzedine Ounahi 1 0.25
7. Кабо Джимми 0 0
8. Мангани Тома 0 0
9. Фюльжени Анжело 0 0
10. Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 0.25
2. Терье Мартен 1 0.25
3. Сулемана Камалдин 1 0.25
4. Тэт Флавьен 0 0
5. Сантамария Батист 0 0
6. Мелинг Биргер 0 0

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Мангани Тома 1 0
2. Томас Ромейн 1 0
3. Фюльжени Анжело 1 0
4. Менди Батиста 1 0
5. Таиби Ванисс 1 0
6. Gerald Baticle 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Баде Луак 1 1
2. Траоре Амари 2 0
3. Буриго Бенжамен 1 0
4. Сулемана Камалдин 1 0
5. Угочукву Лесли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3)
 Ренн 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Бордо 1:1 Анже Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян
Анже 3:0 Труа Спортинг Л 2:0 Анже Анже 3:0 Шатору Анже 2:2 Ньор Анже 1:2 Лилль Марсель 3:2 Анже Анже 3:0 Дижон Лорьян 2:0 Анже Анже 0:1 Монако ПСЖ 5:0 Анже Анже 0:3 Ренн Лион 3:0 Анже Седан 0:1 Анже Анже 1:1 Монпелье Брест 0:0 Анже Анже 0:1 Сент-Этьен
Ренн Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн
Ренн 1:1 Ланс Ренн 1:0 Торино Леванте 3:1 Ренн Хетафе 2:1 Ренн Стандард 3:3 Ренн Ренн 2:2 Гавр Ренн 2:0 Ним Монако 2:1 Ренн Ренн 1:1 ПСЖ Бордо 1:0 Ренн Ренн 5:1 Дижон Анже 0:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Реймс 2:2 Ренн Метц 1:3 Ренн Ренн 1:0 Страсбург

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Ренн: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Анже 0:3 Ренн Лига 1 Анже 2:1 Ренн Кубок Ренн 1:2 Анже Лига 1 Ренн 1:0 Анже Товарищеские матчи
Анже 4:5 Ренн Кубок Ренн 2:1 Анже Лига 1 Анже 3:3 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 1:2 Ренн Лига 1 Анже 0:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Анже Лига 1 Ренн 2:0 Анже Товарищеские матчи Ренн 1:0 Анже Лига 1 Анже 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 3:2 Анже Кубок Ренн 1:1 Анже Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Монпелье 0:0 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
8. Лорьян Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Лилль 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Монпелье 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Лилль 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Лилль 0:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Монпелье 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
3. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
4. Ланс Фофана Секо 3 0 0
5. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Страсбург Фила Карол 3 0
5. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Анже 26.5% (35)
X 46.2% (61)
Ренн 27.3% (36)
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Прогнозы на матч Анже 2:0 Ренн

Исход игры
Анже
26.5% (35)
Ничья
46.2% (61)
Ренн
27.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
76.34% (100)
Нет
23.66% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (53)
2:1 Анже
14.4% (19)
1:2 Ренн
13.6% (18)
0:1 Ренн
10.6% (14)
1:0 Анже
8.3% (11)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Анже
1.5% (2)
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