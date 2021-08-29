Франция: Лига 1 2021-2022
Анже
2:0
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
Ренн
31' Желтая карточкаБаде Луак
43' Вторая желтая карточкаБаде Луак
1:0
57' ГолБуфаль Софьян
84' Желтая карточкаФюльжени Анжело
2:0
88' ГолЧо Мохамед-Али
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
27
Траоре
Амари
20
Тэт
Флавьен
35
Аблин
Маттис
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Аблин МаттисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
31'
43'
57'
1:0
84'
88'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буфаль Софьян
|2
|0.5
|2.
|Траоре Исмаэль
|1
|0.25
|3.
|Баокен Стефан
|1
|0.25
|4.
|Томас Ромейн
|1
|0.25
|5.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0.25
|6.
|Azzedine Ounahi
|1
|0.25
|7.
|Кабо Джимми
|0
|0
|8.
|Мангани Тома
|0
|0
|9.
|Фюльжени Анжело
|0
|0
|10.
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1
|0.25
|2.
|Терье Мартен
|1
|0.25
|3.
|Сулемана Камалдин
|1
|0.25
|4.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|5.
|Сантамария Батист
|0
|0
|6.
|Мелинг Биргер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мангани Тома
|1
|0
|2.
|Томас Ромейн
|1
|0
|3.
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|4.
|Менди Батиста
|1
|0
|5.
|Таиби Ванисс
|1
|0
|6.
|Gerald Baticle
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баде Луак
|1
|1
|2.
|Траоре Амари
|2
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|1
|0
|4.
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|5.
|Угочукву Лесли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|42.86% (3)
|Ренн
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +6 =4 -10Бордо 1:1 Анже Анже 3:0 Лион Страсбург 0:2 Анже Анже 0:1 Лорьян
Ренн Последние 20 матчей: +10 =6 -4Русенборг 1:3 Ренн Ренн 1:0 Нант Ренн 2:0 Русенборг Брест 1:1 Ренн
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Ренн: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|8.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Лилль
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 8
|3
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Лилль
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Лилль
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|13.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|3.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|4.
|Ланс
|Фофана Секо
|3
|0
|0
|5.
|Марсель
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
|5.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
Прогнозы на матч Анже 2:0 Ренн
Исход игры
Анже
26.5% (35)
Ничья
46.2% (61)
Ренн
27.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
37.4% (49)
Меньше
62.6% (82)
Обе команды забьют
Да
76.34% (100)
Нет
23.66% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.2% (53)
2:1 Анже
14.4% (19)
1:2 Ренн
13.6% (18)
0:1 Ренн
10.6% (14)
1:0 Анже
8.3% (11)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:0 Ничья
1.5% (2)
3:1 Анже
1.5% (2)
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