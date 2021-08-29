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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Монпелье
0' 1'
1
Грбич
Иво
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Язиджи
Юсуф
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
10
Лаборд
Гаэтан
Лилль
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 2 0.67
2. Иконе Жонатан 1 0.33
3. Ботман Свен 1 0.33
4. Лихаджи Исаак 0 0
5. Язиджи Юсуф 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 2 0.67
2. Лаборд Гаэтан 2 0.67
3. Саванье Тежи 1 0.33
4. Коцца Николя 1 0.33
5. Мавидиди Стефи 1 0.33
6. Молле Флоран 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 0
2. Андре Бенжамин 1 0
3. Шека 1 0
4. Язиджи Юсуф 1 0
5. Иконе Жонатан 1 0
6. Челик Зеки 1 0
7. Джало Тьягу 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Тулер Матеус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)
 Монпелье 14.29% (1) 0 42.86% (3) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ
Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье
РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье

Последние игры между собой

Лилль: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лилль 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Монпелье 0:0 Заявка 4 1 2 1 8 - 7 5
8. Лорьян Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Лилль 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 8 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Монпелье 0:0 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
15. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Лилль 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Лилль 0:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
10. Монпелье 0:0 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
13. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
3. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
4. Ланс Фофана Секо 3 0 0
5. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Страсбург Фила Карол 3 0
5. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Лилль 80.9% (106)
X 14.5% (19)
Монпелье 4.6% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Монпелье
1.76
4.30
6.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лилль 0:0 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:0 Монпелье

Исход игры
Лилль
80.9% (106)
Ничья
14.5% (19)
Монпелье
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.77% (66)
Меньше
49.23% (64)
Обе команды забьют
Да
60.77% (79)
Нет
39.23% (51)
Популярный счёт
2:1 Лилль
40.5% (53)
1:0 Лилль
21.4% (28)
2:0 Лилль
13.7% (18)
1:1 Ничья
11.5% (15)
1:2 Монпелье
2.3% (3)
3:2 Лилль
1.5% (2)
3:1 Лилль
1.5% (2)
0:1 Монпелье
1.5% (2)
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