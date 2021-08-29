Франция: Лига 1 2021-2022
Лилль
2:1
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
Монпелье
24' Желтая карточкаСамбья Саломон
25' Желтая карточкаФонте Жозе
26' Желтая карточкаФерри Жордан
33' Желтая карточкаАндре Бенжамин
34' Желтая карточкаЛаборд Гаэтан
43' Желтая карточкаШека
1:0
45' ГолЯзиджи Юсуф
1:1
45' ГолЛаборд Гаэтан
56' Желтая карточкаСаванье Тежи
2:1
56' ГолДэвид Джонатан
59' Желтая карточкаШотар Жорис
70' Желтая карточкаМолле Флоран
73' Вторая желтая карточкаСамбья Саломон
11
Язиджи
Юсуф
8
Шека
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
26
Тулер
Матеус
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Леонардо VIВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
-
27 Ниассе ШейхПолузащитник
-
34 Асконе РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Варгас ТибоЗащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
21 Вахи ЭлюПолузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
24'
25'
26'
33'
34'
43'
45'
1:0
45'
1:1
56'
56'
2:1
59'
70'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|0.5
|2.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.25
|3.
|Иконе Жонатан
|1
|0.25
|4.
|Дэвид Джонатан
|1
|0.25
|5.
|Ботман Свен
|1
|0.25
|6.
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|7.
|Фонте Жозе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.75
|2.
|Делор Анди
|2
|0.5
|3.
|Саванье Тежи
|1
|0.25
|4.
|Коцца Николя
|1
|0.25
|5.
|Мавидиди Стефи
|1
|0.25
|6.
|Молле Флоран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|2.
|Андре Бенжамин
|2
|0
|3.
|Шека
|2
|0
|4.
|Фонте Жозе
|1
|0
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0
|6.
|Иконе Жонатан
|1
|0
|7.
|Челик Зеки
|1
|0
|8.
|Джало Тьягу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самбья Саломон
|1
|1
|2.
|Ферри Жордан
|1
|0
|3.
|Саванье Тежи
|1
|0
|4.
|Молле Флоран
|1
|0
|5.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|6.
|Тулер Матеус
|1
|0
|7.
|Шотар Жорис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Монпелье
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье
РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье
Последние игры между собой
Лилль: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Клермон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Ренн
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Лилль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Монпелье
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|6 - 8
|3
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|18.
|Брест
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анже
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Страсбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Ланс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|16.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Лорьян
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|12.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|2
|2.
|Клермон
|Рашани Эльбасан
|3
|0
|1
|3.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|4.
|Ланс
|Фофана Секо
|3
|0
|0
|5.
|Монпелье
|Лаборд Гаэтан
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Страсбург
|Фила Карол
|3
|0
|5.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
Прогнозы на матч Лилль 2:1 Монпелье
Исход игры
Лилль
80.9% (106)
Ничья
14.5% (19)
Монпелье
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.77% (66)
Меньше
49.23% (64)
Обе команды забьют
Да
60.77% (79)
Нет
39.23% (51)
Популярный счёт
2:1 Лилль
40.5% (53)
1:0 Лилль
21.4% (28)
2:0 Лилль
13.7% (18)
1:1 Ничья
11.5% (15)
1:2 Монпелье
2.3% (3)
3:2 Лилль
1.5% (2)
3:1 Лилль
1.5% (2)
0:1 Монпелье
1.5% (2)
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