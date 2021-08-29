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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
2:1
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
24' Желтая карточка
Самбья Саломон
25' Желтая карточка
Фонте Жозе
26' Желтая карточка
Ферри Жордан
33' Желтая карточка
Андре Бенжамин
34' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
43' Желтая карточка
Шека
1:0
45' Гол
Язиджи Юсуф
1:1
45' Гол
Лаборд Гаэтан
56' Желтая карточка
Саванье Тежи
2:1
56' Гол
Дэвид Джонатан
59' Желтая карточка
Шотар Жорис
70' Желтая карточка
Молле Флоран
73' Вторая желтая карточка
Самбья Саломон
90'+3
1
Грбич
Иво
3
Джало
Тьягу
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
28
Мандава
Рейнилду
11
Язиджи
Юсуф
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
20
Гомес
Анхель
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
3
Сахо
Мамаду
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
19
Мавидиди
Стефи
10
Лаборд
Гаэтан
Лилль
4-4-2
Монпелье
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Самбья Саломон
25'
Фонте Жозе
 
26'
 
Ферри Жордан
33'
Андре Бенжамин
 
34'
 
Лаборд Гаэтан
43'
Шека
 
45'
Язиджи Юсуф
(Фонте Жозе)
1:0
45'
1:1
Лаборд Гаэтан
56'
 
Саванье Тежи
56'
Дэвид Джонатан
2:1
59'
 
Шотар Жорис
70'
 
Молле Флоран
73'
 
Самбья Саломон
78'
Брадарич Домагой
Гомес Анхель
 
79'
 
Ристич Михайло
Шотар Жорис
79'
 
Суке Арно
Коцца Николя
82'
Иконе Жонатан
Дэвид Джонатан
 
83'
Онана Амаду
Язиджи Юсуф
 
83'
 
Молле Флоран
Сахо Мамаду
83'
 
Maxime Esteve
Вахи Элю
90'
Челик Зеки
Йилмаз Бурак
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 2 0.5
2. Язиджи Юсуф 1 0.25
3. Иконе Жонатан 1 0.25
4. Дэвид Джонатан 1 0.25
5. Ботман Свен 1 0.25
6. Лихаджи Исаак 0 0
7. Фонте Жозе 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 3 0.75
2. Делор Анди 2 0.5
3. Саванье Тежи 1 0.25
4. Коцца Николя 1 0.25
5. Мавидиди Стефи 1 0.25
6. Молле Флоран 0 0

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 0
2. Андре Бенжамин 2 0
3. Шека 2 0
4. Фонте Жозе 1 0
5. Язиджи Юсуф 1 0
6. Иконе Жонатан 1 0
7. Челик Зеки 1 0
8. Джало Тьягу 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Самбья Саломон 1 1
2. Ферри Жордан 1 0
3. Саванье Тежи 1 0
4. Молле Флоран 1 0
5. Лаборд Гаэтан 1 0
6. Тулер Матеус 1 0
7. Шотар Жорис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Монпелье 12.5% (1) 0 50% (4) 25% (2) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сент-Этьен 1:1 Лилль Лилль 0:4 Ницца Метц 3:3 Лилль Лилль 1:0 ПСЖ
Порту 2:0 Лилль Бенфика 1:0 Лилль Кортрейк 1:1 Лилль Васланд-Беверен 0:2 Лилль Анже 1:2 Лилль Лилль 0:0 Сент-Этьен Ланс 0:3 Лилль Лилль 2:0 Ницца Лион 2:3 Лилль Лилль 1:1 Монпелье Метц 0:2 Лилль ПСЖ 0:1 Лилль Лилль 1:2 Ним ПСЖ 3:0 Лилль Монако 0:0 Лилль Газелек Аяччо 1:3 Лилль
Монпелье Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Монпелье 3:1 Лорьян Реймс 3:3 Монпелье Монпелье 2:3 Марсель Метц 1:0 Монпелье
РБ Лейпциг 1:2 Монпелье Клермон 3:2 Монпелье Нант 1:2 Монпелье Монпелье 0:0 Брест Монпелье 2:2 ПСЖ Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье

Последние игры между собой

Лилль: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Монпелье: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лилль 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Монпелье 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Монпелье Лига 1 Лилль 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Лилль Лига 1 Монпелье 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Лилль Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Клермон Заявка 4 2 2 0 9 - 5 8
4. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Лорьян Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Ренн Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Лилль Заявка 4 1 2 1 6 - 9 5
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Монпелье Заявка 4 1 1 2 9 - 9 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Страсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
15. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
16. Метц Заявка 4 0 3 1 6 - 8 3
17. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
18. Брест Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анже Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Страсбург Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
7. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
11. Лилль Заявка 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15. Ланс Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
16. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Лорьян Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
12. Ренн Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монпелье Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Метц Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Брест Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 2
2. Клермон Рашани Эльбасан 3 0 1
3. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
4. Ланс Фофана Секо 3 0 0
5. Монпелье Лаборд Гаэтан 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Страсбург Фила Карол 3 0
5. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Лилль 80.9% (106)
X 14.5% (19)
Монпелье 4.6% (6)
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Прогнозы на матч Лилль 2:1 Монпелье

Исход игры
Лилль
80.9% (106)
Ничья
14.5% (19)
Монпелье
4.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.77% (66)
Меньше
49.23% (64)
Обе команды забьют
Да
60.77% (79)
Нет
39.23% (51)
Популярный счёт
2:1 Лилль
40.5% (53)
1:0 Лилль
21.4% (28)
2:0 Лилль
13.7% (18)
1:1 Ничья
11.5% (15)
1:2 Монпелье
2.3% (3)
3:2 Лилль
1.5% (2)
3:1 Лилль
1.5% (2)
0:1 Монпелье
1.5% (2)
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