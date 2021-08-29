Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Как он промахнулся? Amadou Onana имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает ударом с левой ноги!

48' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Г О О О О Л - Язиджи Юсуф правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

46' Шека навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Язиджи Юсуф наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

44' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Шека получил желтую карточку от судьи

42' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Монпелье

38' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Выглядело как неплохой момент. Дэвид Джонатан из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

36' Матч возобновлен

36' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

35' Мандава Рейнилду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Лаборд Гаэтан получил желтую карточку от судьи

33' Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи

33' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Монпелье

32' Дэвид Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Йилмаз Бурак имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

32' ШАНС! Йилмаз Бурак вышел один на один с голкипером...

31' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Йилмаз Бурак из команды Лилль делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

30' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Самбья Саломон из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ферри Жордан грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

25' Фонте Жозе грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

24' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

24' Монпелье выполняет удар от ворот.

24' Судья подбегает и показывает Самбья Саломон из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

23' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Тулер Матеус из команды Монпелье

22' Саванье Тежи нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

20' Удар от ворот произведет Лилль

19' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Монпелье

15' Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали

15' Мавидиди Стефи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Монпелье выполняет удар от ворот.

14' Шека не смог попасть в створ ударом издали

13' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Лилль выполняет удар от ворот.

10' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Монпелье

8' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Саванье Тежи получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Саванье Тежи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Монпелье

2' Йилмаз Бурак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монпелье начинает с центра поля