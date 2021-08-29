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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Труа
0:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Монако
0'
28' Желтая карточка
Марипан Гильермо
30'
30
Галлон
Готье
20
Рипар
Рено
19
Эль-Хаджам
Уалид
8
Жиродон
Джимми
17
Сальмье
Йоанн
4
Бьянкон
Жулиан
14
Шамбос
Дилан
10
Тардьё
Флориан
6
Н'Гессан
Куаме
7
Тузгар
Йоанн
25
Бальде
Мама
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
5
Бадьяшиль
Бенуа
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
8
Чуамени
Орельен
7
Желсон
Мартиньш
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
10
Бен-Йеддер
Виссам
Труа
5-3-2
Монако
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Марипан Гильермо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Труа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тузгар Йоанн 1 0.25
2. Эль-Хаджам Уалид 1 0.25
3. Н'Гессан Куаме 0 0
4. Шамбос Дилан 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Желсон Мартиньш 1 0.25
2. Кайо Энрике 0 0

Карточки

Труа
# Игрок      
1. Каборе Исса 1 1
2. Бьянкон Жулиан 2 0
3. Коне Юссуф 1 0
Монако
# Игрок      
1. Головин Александр 0 1
2. Нико Ковач 1 0
3. Фолланд Кевин 1 0
4. Якобс Исмаил 1 0
5. Павлович Страхиня 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Труа 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Монако 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Труа Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Страсбург 1:1 Труа Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа
Анже 3:0 Труа Труа 2:1 Дижон Труа 2:2 Ним Клермон 2:1 Труа Гавр 3:2 Труа Труа 2:0 Дюнкерк Шатору 1:2 Труа Труа 3:1 Гренобль Ньор 0:3 Труа Труа 1:0 Кан Париж 1:1 Труа Труа 1:0 Генгам Амьен 3:1 Труа Труа 1:5 Нанси Шамбли 0:3 Труа Труа 1:0 Аяччо
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако
Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако

Последние игры между собой

Труа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Монако: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Труа 0:3 Монако Лига 1 Монако 3:2 Труа Лига 1 Монако 3:1 Труа Лига 1 Труа 0:0 Монако Лига 1
Монако 1:2 Труа Кубок лиги Монако 0:2 Труа Лига 2 Труа 1:1 Монако Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
3. Анже Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Клермон Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
5. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
7. Ренн Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
9. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
10. Лорьян Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
12. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
14. Брест Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
16. Метц Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
17. Монако 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
18. Труа 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Страсбург Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ренн Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Анже Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Клермон Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
8. Лорьян Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Метц Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Ланс Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
15. Труа 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Брест Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Монако 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Анже Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Клермон Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ланс Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
9. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Брест Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
13. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Монако 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Труа 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Лорьян Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
19. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
5. Лион Корне Максвелл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Очень много борьбы у нас сегодня на поле, а вот с созданием моментов у "Труа" и "Монако" пока немало проблем. 
  • Желтая карточка
    29'
    Защитник "Монако" Гильермо Марипан получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тузгара. 
  • Офсайд
    28'
    Из центра поля последовал заброс на ход Бен-Йеддеру к штрафной площади "Труа", форвард "Монако" забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Диоп теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Труа", правила были нарушены против Рипара. 
  • 26'
    Кайо после перевода с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, Жиродон головой выбил мяч обратно на левую половину поля. 
  • 25'
    Фофана совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиродон оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 24'
    Поднялся после паузы Сальмье, пока немного хромает Йоанн, но фланговый защитник "Труа" должен будет продолжить игру. 
  • Травма, повреждение
    23'
    Сальмье получил повреждение в центре поля в борьбе за мяч при игре в подкате. Вновь вышли на поле врачи "Труа". 
  • 22'
    Н'Гессан прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил удар по воротам, мяч свалился с ноги у Куаме и полетел к правому углу вратарской, едва в итоге не получился пас на Тузгара. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Бальде перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Монако", правила были нарушены против Диопа. 
  • Штанга
    20'
    Мартиньш прошёл вперёд по правому флангу, а затем Желсон выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Чуамени зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч попал в крестовину, а затем ушёл за лицевую линию поля. 
  • 19'
    Бьянкон с левого фланга выполнил подачу к правой штанге, Нюбель грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 18'
    Шамбос разогнал атаку по правому флангу, а затем Дилан выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Бальде, мяч полетел слишком сильно для Мама, Нюбель в итоге при игре на выходе его перехватил. 
  • Угловой
    17'
    Жан Лукас с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, оттуда Бадьяшиль головой сбросил мяч к левой штанге, Мартиньш в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 16'
    Мартиньш при проходе вперёд по правому флангу удачно отыгрался с Жаном Лукасом, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Сальмье и ушёл на угловой. 
  • 15'
    Всё нормально с Мама Бальде, форвард "Труа" поднялся после паузы, готов он будет вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Бальде по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Труа", пауза в игре. 
  • Судья
    13'
    Агилар на левом фланге у лицевой линии нарушил правила против Бальде, но Йоан Амель решил не давать свисток, повезло сейчас "Монако". 
  • 12'
    Бадьяшиль ошибся с передачей на фланга на ход Агилару, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 11'
    В среднем темпе проходит наша игра, пока ни одна из команд не форсирует события на поле. 
  • 10'
    Чуамени в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Бальде. Игроки "Труа" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 9'
    Игроки "Монако" наконец-то перехватили контроль над мячом, но "Труа" очень быстро перестроился на плотную игру от обороны. 
  • 8'
    Рипар попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Диопом Рено упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Агилар в центре поля довольно грубо сыграл против Бьнякона, Йоан Амель пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Угловой
    6'
    Жан Лукас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Труа" сыграли внимательно и отвели угрозу от своих ворот без всякого труда. 
  • 5'
    Жан Лукас со стандарта выполнил заброс к правому углу вратарской на Бадьяшиля, Жиродон не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Судья
    4'
    Йоан Амель по итогам прошлого эпизода всё же дал свисток в пользу "Монако". С обоими футболистами всё нормально, готовы они продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    3'
    Салмье в борьбе за верховой мяч в центре поля получил небольшое повреждение, досталось и Жан Лукасу. Небольшая пауза в игре. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша  игра, чуть больше времени с мячом проводят игроки "Труа", но толку от этого пока не так много. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, как сыграет сегодня "Монако" после невыразительного старта в Лиге 1. Команда Нико Ковача уже успела вылететь и из Лиги чемпионов, а поэтому "монегаскам" пока начинать побеждать, если они не хотят серьёзных перемен. 
  • Первый тайм
  • 30'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Труа: 45%, Монако: 55%.
  • 30'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Марипан Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Рипар Рено из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • Желтая карточка
    28'
    Марипан Гильермо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    28'
    Марипан Гильермо из команды Монако заходит слишком далеко, он валит Тузгар Йоанн.
  • 28'
    Монако идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Офсайд
    27'
    Бен-Йеддер Виссам из команды Монако в офсайде
  • 27'
    Чуамени Орельен из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    26'
    Диоп Софьян наказан за толчок Рипар Рено
  • 26'
    Кайо Энрике из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 26'
    Чуамени Орельен из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Жиродон Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Фофана Юссуф из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    25'
    Сальмье Йоанн возвращается на поле.
  • 25'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    25'
    Ох, нехорошо это выглядит. Сальмье Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 25'
    Контроль мяча: Труа: 44%, Монако: 56%.
  • Травма, повреждение
    23'
    Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 23'
    Лукас Жан из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 22'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 22'
    Н'Гессан Куаме нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 22'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    21'
    Бальде Мама из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Лукас Жан.
  • 21'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Труа: 42%, Монако: 58%.
  • 20'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 18'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Чуамени Орельен нанес удар в каркас ворот!
  • 18'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает пас партнеру.
  • 18'
    Монако начинает контратаку
  • 17'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 17'
    Бьянкон Жулиан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Труа начинает контратаку
  • 17'
    Монако контролирует мяч.
  • 16'
    Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Отличный пас сделал Шамбос Дилан из команды Труа. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 16'
    Шамбос Дилан из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 16'
    Труа контролирует мяч.
  • 15'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Труа: 39%, Монако: 61%.
  • 14'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Труа выполняет удар от ворот.
  • 13'
    ШАНС! Желсон Мартинш нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 13'
    Чуамени Орельен из команды Монако делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    13'
    Лукас Жан из команды Монако подал угловой справа.
  • 13'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 13'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Желсон Мартинш и Лукас Жан из команды Монако.
  • 12'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    12'
    Бальде Мама возвращается на поле.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Контроль мяча: Труа: 34%, Монако: 66%.
  • 9'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Бадьяшиль Бенуа ошибается в защите.
  • 9'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Труа пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    8'
    Чуамени Орельен наказан за толчок Бальде Мама
  • 8'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Монако выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Безумный фол. Агилар Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Бьянкон Жулиан
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Лукас Жан
  • 5'
    Контроль мяча: Труа: 32%, Монако: 68%.
  • 5'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    4'
    Бадьяшиль Бенуа из команды Монако в офсайде
  • 4'
    Агилар Рубен из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    О, нет. Из многообещающей позиции Марипан Гильермо из команды Монако наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • Угловой
    3'
    Лукас Жан из команды Монако подал угловой справа.
  • 3'
    Жиродон Джимми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 3'
    Лукас Жан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    2'
    Сальмье Йоанн из команды Труа опасно и грубо сыграл. Лукас Жан пострадал.
  • 2'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Труа начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Труа 0:0 Монако онлайн


Прогнозы на матч Труа 0:0 Монако

Исход игры
Труа
4.5% (6)
Ничья
11.9% (16)
Монако
83.6% (112)
Тотал 2.5
Больше
51.88% (69)
Меньше
48.12% (64)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
1:2 Монако
42.5% (57)
0:1 Монако
20.1% (27)
0:2 Монако
12.7% (17)
1:1 Ничья
10.4% (14)
1:3 Монако
5.2% (7)
1:0 Труа
3.7% (5)
0:3 Монако
1.5% (2)
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