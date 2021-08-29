Франция: Лига 1 2021-2022
Труа
0:0
Первый тайм: 30'
Стадион: Стад де л'Об
Монако
28' Желтая карточкаМарипан Гильермо
30
Галлон
Готье
20
Рипар
Рено
14
Шамбос
Дилан
25
Бальде
Мама
26
Агилар
Рубен
12
Кайо
Энрике
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Зукру ТангиЗащитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаЗащитник
-
15 Азамум КаримЗащитник
- Полузащитник
-
28 Нассим ШадлиНападающий
-
12 Лумека ЛевиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Laurent Batlles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тузгар Йоанн
|1
|0.25
|2.
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.25
|3.
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|4.
|Шамбос Дилан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.25
|2.
|Кайо Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Исса
|1
|1
|2.
|Бьянкон Жулиан
|2
|0
|3.
|Коне Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Головин Александр
|0
|1
|2.
|Нико Ковач
|1
|0
|3.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|4.
|Якобс Исмаил
|1
|0
|5.
|Павлович Страхиня
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Труа
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Монако
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Труа Последние 20 матчей: +9 =3 -8Страсбург 1:1 Труа Клермон 2:0 Труа Труа 1:2 ПСЖ Метц 2:1 Труа
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Шахтёр Донецк 2:2 Монако Монако 0:2 Ланс Монако 0:1 Шахтёр Донецк Лорьян 1:0 Монако
Монако 3:1 Спарта Прага Монако 1:1 Нант Спарта Прага 0:2 Монако Реал Сосьедад 2:1 Монако Вольфсбург 1:2 Монако Антверпен 0:0 Монако Ред Булл Зальцбург 1:3 Монако Ланс 0:0 Монако Монако 0:2 ПСЖ Монако 2:1 Ренн Румилли-Албанай 1:5 Монако Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако Бордо 0:3 Монако
Последние игры между собой
Труа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Монако: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|3.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|5.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|7.
|Ренн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|9.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|14.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|16.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|17.
|Монако
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|18.
|Труа
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Анже
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Клермон
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|8.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Ланс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Монако
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|20.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|9.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Ренн
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Брест
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Монако
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Труа
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Лорьян
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Марсель
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|0
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|5.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
Прогнозы на матч Труа 0:0 Монако
Исход игры
Труа
4.5% (6)
Ничья
11.9% (16)
Монако
83.6% (112)
Тотал 2.5
Больше
51.88% (69)
Меньше
48.12% (64)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
1:2 Монако
42.5% (57)
0:1 Монако
20.1% (27)
0:2 Монако
12.7% (17)
1:1 Ничья
10.4% (14)
1:3 Монако
5.2% (7)
1:0 Труа
3.7% (5)
0:3 Монако
1.5% (2)
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