Кайо после перевода с левого фланга выполнил прострел в центр к линии вратарской, Жиродон головой выбил мяч обратно на левую половину поля.

Диоп теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Труа", правила были нарушены против Рипара.

Из центра поля последовал заброс на ход Бен-Йеддеру к штрафной площади "Труа", форвард "Монако" забрался в офсайд.

Защитник "Монако" Гильермо Марипан получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тузгара.

Очень много борьбы у нас сегодня на поле, а вот с созданием моментов у "Труа" и "Монако" пока немало проблем.

25' Фофана совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиродон оказался первым на мяче и выбил его в аут.

24' Поднялся после паузы Сальмье, пока немного хромает Йоанн, но фланговый защитник "Труа" должен будет продолжить игру.

23' Сальмье получил повреждение в центре поля в борьбе за мяч при игре в подкате. Вновь вышли на поле врачи "Труа".

22' Н'Гессан прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил удар по воротам, мяч свалился с ноги у Куаме и полетел к правому углу вратарской, едва в итоге не получился пас на Тузгара.

21' Бальде перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Монако", правила были нарушены против Диопа.

20' Мартиньш прошёл вперёд по правому флангу, а затем Желсон выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Чуамени зацепился за мяч и пробил в правый угол ворот, мяч попал в крестовину, а затем ушёл за лицевую линию поля.

19' Бьянкон с левого фланга выполнил подачу к правой штанге, Нюбель грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

18' Шамбос разогнал атаку по правому флангу, а затем Дилан выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Бальде, мяч полетел слишком сильно для Мама, Нюбель в итоге при игре на выходе его перехватил.

17' Жан Лукас с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, оттуда Бадьяшиль головой сбросил мяч к левой штанге, Мартиньш в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

16' Мартиньш при проходе вперёд по правому флангу удачно отыгрался с Жаном Лукасом, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Сальмье и ушёл на угловой.

15' Всё нормально с Мама Бальде, форвард "Труа" поднялся после паузы, готов он будет вернуться в игру.

14' Бальде по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи "Труа", пауза в игре.

13' Агилар на левом фланге у лицевой линии нарушил правила против Бальде, но Йоан Амель решил не давать свисток, повезло сейчас "Монако".

12' Бадьяшиль ошибся с передачей на фланга на ход Агилару, мяч в итоге улетел в аут.

11' В среднем темпе проходит наша игра, пока ни одна из команд не форсирует события на поле.

10' Чуамени в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Бальде. Игроки "Труа" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Игроки "Монако" наконец-то перехватили контроль над мячом, но "Труа" очень быстро перестроился на плотную игру от обороны.

8' Рипар попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Диопом Рено упустил мяч за лицевую линию поля.

7' Агилар в центре поля довольно грубо сыграл против Бьнякона, Йоан Амель пока решил обойтись без жёлтой карточки.

6' Жан Лукас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Труа" сыграли внимательно и отвели угрозу от своих ворот без всякого труда.

5' Жан Лукас со стандарта выполнил заброс к правому углу вратарской на Бадьяшиля, Жиродон не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

4' Йоан Амель по итогам прошлого эпизода всё же дал свисток в пользу "Монако". С обоими футболистами всё нормально, готовы они продолжать матч.

3' Салмье в борьбе за верховой мяч в центре поля получил небольшое повреждение, досталось и Жан Лукасу. Небольшая пауза в игре.

2' Спокойно начинается наша игра, чуть больше времени с мячом проводят игроки "Труа", но толку от этого пока не так много.