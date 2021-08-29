  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Лорьян
0'
6' Желтая карточка
Абергель Лоран
12' Желтая карточка
Фонтен Тома
22'
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
29
Франковски
Пшемыслав
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
9
Ганаго
Игнатиус
30
Нарди
Поль
2
Igor
Carioca
36
Петро
Лео
15
Лапорт
Жульен
5
Фонтен
Тома
25
Ле
Гофф
Венсан
23
Монкондю
Томас
18
Лемуан
Фабьен
6
Абергель
Лоран
28
Лорьенте
Арман
13
Моффи
Теремас
Ланс
3-4-1-2
Лорьян
5-3-2

Ход матча

6'
 
Абергель Лоран
12'
 
Фонтен Тома

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фофана Секо 2 0.5
2. Ганаго Игнатиус 2 0.5
3. Банза Симон 1 0.25
4. Франковски Пшемыслав 0 0
5. Клаусс Жонатан 0 0
Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ле Гофф Венсан 1 0.25
2. Моффи Теремас 1 (1) 0.25

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Дукуре Шейк 0 1
2. Лека Жан-Луи 1 0
3. Фофана Секо 1 0
4. Мачадо Дейвер 1 0
5. Медина Факундо 1 0
Лорьян
# Игрок      
1. Мендес Убулан 2 1
2. Эрго Жером 1 1
3. Лемуан Фабьен 2 0
4. Монкондю Томас 2 0
5. Фонтен Тома 1 0
6. Ле Гофф Венсан 1 0
7. Абергель Лоран 1 0
8. Igor Carioca 1 0
9. Амель Пьер-Ив 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 Лорьян 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Монако 0:2 Ланс Ланс 2:2 Сент-Этьен Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе
Ланс 2:1 Реймс Ланс 2:2 Гавр Ланс 0:1 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:1 Стандард Ланс 0:0 Монако Бордо 3:0 Ланс Ланс 0:3 Лилль ПСЖ 2:1 Ланс Ланс 2:1 Ним Брест 1:1 Ланс Ланс 4:1 Лорьян Ланс 1:1 Лион Страсбург 1:2 Ланс Ланс 2:2 Метц Ред Стар (Франция) 3:2 Ланс Сент-Этьен 2:3 Ланс
Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян
Лорьян 1:0 Нант Лорьян 1:1 Бордо Брест 2:3 Лорьян Лорьян 0:0 Конкарно Страсбург 1:1 Лорьян Лорьян 2:1 Метц Лион 4:1 Лорьян Лорьян 2:0 Анже Лорьян 4:1 Бордо Марсель 3:2 Лорьян Ланс 4:1 Лорьян Лорьян 1:0 Брест Нант 1:1 Лорьян Лорьян 1:1 Ницца Ле Пюи 1:0 Лорьян Монпелье 1:1 Лорьян

Последние игры между собой

Ланс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Лорьян: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Ланс 4:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 2:3 Ланс Лига 1 Ланс 1:0 Лорьян Лига 2 Ланс 0:1 Лорьян Лига 2
Лорьян 2:2 Ланс Лига 2 Лорьян 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 2:3 Лорьян Лига 2 Лорьян 3:2 Ланс Кубок лиги Ланс 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ланс Лига 1 Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Лорьян Кубок лиги Ланс 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:3 Ланс Кубок лиги Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
2. Анже 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
3. Ницца Заявка 3 2 1 0 9 - 0 7
4. Марсель Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5. Клермон 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6. Ланс 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7. Ренн 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
8. Метц 1:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
9. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
11. Монпелье Заявка 3 1 1 1 8 - 7 4
12. Нант Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
13. Монако Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14. Реймс Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15. Брест 0:0 Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Сент-Этьен Заявка 4 0 3 1 5 - 7 3
17. Лилль Заявка 3 0 2 1 4 - 8 2
18. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19. Бордо Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
20. Труа Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 1 1 0 5 - 0 4
2. Анже 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
3. Марсель Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Ренн 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. ПСЖ Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6. Клермон 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Нант Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8. Монпелье Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. Лорьян 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Лион Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Метц 1:0 Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
12. Сент-Этьен Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ланс 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15. Реймс Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Брест 0:0 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
17. Бордо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18. Монако Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Лилль Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Труа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 2 2 0 0 6 - 3 6
2. Клермон 0:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Ланс 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Анже 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5. Ницца Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 3 3
7. Монако Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Метц 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Лион Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10. Лилль Заявка 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Реймс Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12. Ренн 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Брест 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Лорьян 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15. Монпелье Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
16. Нант Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Сент-Этьен Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
18. Труа Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Бордо Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
20. Страсбург 0:0 Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Клермон Байо Мохамед 3 0 1
2. Марсель Пайе Димитри 3 0 0
3. Марсель Юндер Дженгиз 3 0 0
4. Ницца Дольберг Каспер 3 0 0
5. Лион Дембеле Мусса II 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Страсбург Джику Александр 2 1
2. Лорьян Мендес Убулан 2 1
3. Бордо Кватенг Энок 3 0
4. Лион Да Сильва Дамьен 1 1
5. Лион Корне Максвелл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Ланс 84.5% (109)
X 14% (18)
Лорьян 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Лорьян
1.77
4.20
6.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ланс 0:0 Лорьян онлайн


Прогнозы на матч Ланс 0:0 Лорьян

Исход игры
Ланс
83.7% (108)
Ничья
14.7% (19)
Лорьян
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.78% (65)
Меньше
49.22% (63)
Обе команды забьют
Да
60.16% (77)
Нет
39.84% (51)
Популярный счёт
2:1 Ланс
38.8% (50)
1:0 Ланс
28.7% (37)
1:1 Ничья
10.1% (13)
2:0 Ланс
7.8% (10)
3:1 Ланс
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 Ланс
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 