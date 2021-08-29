Франция: Лига 1 2021-2022
Ланс
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Боллар-Делелис
Лорьян
6' Желтая карточкаАбергель Лоран
12' Желтая карточкаФонтен Тома
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
10
Какута
Гаэль
30
Нарди
Поль
36
Петро
Лео
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кошта ДавидНападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
-
23 Банза СимонНападающий
-
25 Жан КорентенНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
36 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Бартуш ТеддиВратарь
- Защитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
- Нападающий
-
31 Бурле РедванНападающий
-
37 Abdoul Meite
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фофана Секо
|2
|0.5
|2.
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.5
|3.
|Банза Симон
|1
|0.25
|4.
|Франковски Пшемыслав
|0
|0
|5.
|Клаусс Жонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.25
|2.
|Моффи Теремас
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Шейк
|0
|1
|2.
|Лека Жан-Луи
|1
|0
|3.
|Фофана Секо
|1
|0
|4.
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|5.
|Медина Факундо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Убулан
|2
|1
|2.
|Эрго Жером
|1
|1
|3.
|Лемуан Фабьен
|2
|0
|4.
|Монкондю Томас
|2
|0
|5.
|Фонтен Тома
|1
|0
|6.
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|7.
|Абергель Лоран
|1
|0
|8.
|Igor Carioca
|1
|0
|9.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Лорьян
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Монако 0:2 Ланс Ланс 2:2 Сент-Этьен Ренн 1:1 Ланс Ланс 4:1 Удинезе
Лорьян Последние 20 матчей: +8 =7 -5Монпелье 3:1 Лорьян Лорьян 1:0 Монако Сент-Этьен 1:1 Лорьян Анже 0:1 Лорьян
Последние игры между собой
Ланс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Лорьян: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Лорьян 2:2 Ланс Лига 2 Лорьян 1:1 Ланс Лига 2 Ланс 2:3 Лорьян Лига 2 Лорьян 3:2 Ланс Кубок лиги Ланс 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ланс Лига 1 Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Лорьян Кубок лиги Ланс 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:3 Ланс Кубок лиги Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лорьян Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|3.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 0
|7
|4.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Клермон
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Ренн
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|Метц
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Монпелье
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 7
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|Монако
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Брест
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|17.
|Лилль
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Бордо
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|20.
|Труа
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|Анже
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|6.
|Клермон
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Лион
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Метц
|1:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ланс
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|18.
|Монако
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Лилль
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|Клермон
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Анже
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Ницца
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 3
|3
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Метц
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Лилль
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Ренн
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Брест
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|15.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|16.
|Нант
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|18.
|Труа
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Бордо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|20.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Клермон
|Байо Мохамед
|3
|0
|1
|2.
|Марсель
|Пайе Димитри
|3
|0
|0
|3.
|Марсель
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|0
|4.
|Ницца
|Дольберг Каспер
|3
|0
|0
|5.
|Лион
|Дембеле Мусса II
|3
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Страсбург
|Джику Александр
|2
|1
|2.
|Лорьян
|Мендес Убулан
|2
|1
|3.
|Бордо
|Кватенг Энок
|3
|0
|4.
|Лион
|Да Сильва Дамьен
|1
|1
|5.
|Лион
|Корне Максвелл
|1
|1
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Лорьян
Исход игры
Ланс
83.7% (108)
Ничья
14.7% (19)
Лорьян
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.78% (65)
Меньше
49.22% (63)
Обе команды забьют
Да
60.16% (77)
Нет
39.84% (51)
Популярный счёт
2:1 Ланс
38.8% (50)
1:0 Ланс
28.7% (37)
1:1 Ничья
10.1% (13)
2:0 Ланс
7.8% (10)
3:1 Ланс
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
3:2 Ланс
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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