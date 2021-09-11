Германия: Бундеслига 2021-2022
Фрайбург
0:1
Перерыв
Стадион: Dreisamstadion
Кёльн
0:1
33' ГолМодест Антони
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
29
Чон
У-Ён
22
Мере
Хорхе
14
Хектор
Йонас
13
Ут
Марк
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Чон У-ЁнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шаде КевинНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Швебе МарвинВратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейНападающий
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чон У-Ён
|2
|0.5
|2.
|Хёлер Лукас
|1
|0.25
|3.
|Шаллаи Роланд
|1
|0.25
|4.
|Грифо Винченцо
|1
|0.25
|5.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Модест Антони
|3
|0.75
|2.
|Кайнц Флориан
|2
|0.5
|3.
|Ут Марк
|1
|0.25
|4.
|Шауб Луис
|1
|0.25
|5.
|Лемперте Тим
|1
|0.25
|6.
|Шмиц Бенно
|0
|0
|7.
|Хектор Йонас
|0
|0
|8.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|9.
|Острак Томаш
|0
|0
|10.
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|2.
|Гульде Мануэль
|1
|0
|3.
|Хёфлер Николас
|1
|0
|4.
|Кайтель Янник
|1
|0
|5.
|Шаде Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|2.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|3.
|Скири Эйе
|1
|0
|4.
|Мере Хорхе
|1
|0
|5.
|Хюберс Тимо
|1
|0
|6.
|Любичич Деян
|1
|0
|7.
|Тилманн Ян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|60% (3)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|0
|Кёльн
|0
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6Штуттгарт 2:3 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Арминия 0:0 Фрайбург Вюрцбург Кикерс 0:1 Фрайбург
Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Байер Л Фрайбург 1:1 Вадуц Фрайбург 2:1 Саарбрюккен Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:2 Бавария Кёльн 1:4 Фрайбург Герта 3:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 4:0 Шальке 04 Арминия 1:0 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург
Кёльн Последние 20 матчей: +11 =3 -6Кёльн 2:1 Бохум Бавария 3:2 Кёльн Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн
Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Кёльн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Кёльн 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Майнц
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|11.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|13.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Майнц
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|5.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Майнц
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|5
|0
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|4
|0
|2
|3.
|Кёльн
|Модест Антони
|3
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|2
|0
|5.
|Боруссия Д
|Мёнье Тома
|2
|0
Прогнозы на матч Фрайбург 0:1 Кёльн
Исход игры
Фрайбург
77.7% (101)
Ничья
16.9% (22)
Кёльн
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
67.69% (88)
Меньше
32.31% (42)
Обе команды забьют
Да
81.54% (106)
Нет
18.46% (24)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
52.3% (68)
1:1 Ничья
14.6% (19)
1:0 Фрайбург
8.5% (11)
2:0 Фрайбург
7.7% (10)
3:1 Фрайбург
4.6% (6)
1:2 Кёльн
4.6% (6)
3:2 Фрайбург
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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