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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
0:1
Перерыв

Стадион:
Кёльн
0'
0:1
33' Гол
Модест Антони
26
Флеккен
Марк
17
Кюблер
Лукас
3
Линхарт
Филипп
4
Шлоттербек
Нико
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
14
Кайтель
Янник
8
Эггештайн
Максимилиан
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
29
Чон
У-Ён
1
Хорн
Тимо
2
Шмиц
Бенно
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
14
Хектор
Йонас
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
27
Модест
Антони
Фрайбург
4-4-2
Кёльн
4-1-3-2

Ход матча

33'
0:1
Модест Антони
(Шмиц Бенно)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чон У-Ён 2 0.5
2. Хёлер Лукас 1 0.25
3. Шаллаи Роланд 1 0.25
4. Грифо Винченцо 1 0.25
5. Гюнтер Кристиан 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Модест Антони 3 0.75
2. Кайнц Флориан 2 0.5
3. Ут Марк 1 0.25
4. Шауб Луис 1 0.25
5. Лемперте Тим 1 0.25
6. Шмиц Бенно 0 0
7. Хектор Йонас 0 0
8. Эхизибуэ Кингсли 0 0
9. Острак Томаш 0 0
10. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Демирович Эрмедин 2 0
2. Гульде Мануэль 1 0
3. Хёфлер Николас 1 0
4. Кайтель Янник 1 0
5. Шаде Кевин 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 1 0
2. Кцихос Рафаэль 1 0
3. Скири Эйе 1 0
4. Мере Хорхе 1 0
5. Хюберс Тимо 1 0
6. Любичич Деян 1 0
7. Тилманн Ян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 60% (3) 20% (1) 0 20% (1) 0 0
 Кёльн 0 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Штуттгарт 2:3 Фрайбург Фрайбург 2:1 Боруссия Д Арминия 0:0 Фрайбург Вюрцбург Кикерс 0:1 Фрайбург
Страсбург 1:2 Фрайбург Страсбург 2:1 Фрайбург Фрайбург 0:0 Байер Л Фрайбург 1:1 Вадуц Фрайбург 2:1 Саарбрюккен Айнтрахт Фр 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:2 Бавария Кёльн 1:4 Фрайбург Герта 3:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 4:0 Шальке 04 Арминия 1:0 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Фрайбург 2:0 Базель Фрайбург 2:0 Аугсбург Майнц 1:0 Фрайбург
Кёльн Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Кёльн 2:1 Бохум Бавария 3:2 Кёльн Кёльн 3:1 Герта Карл Цейсс 1:1 Кёльн
Кёльн 1:1 Рода Кёльн 2:1 Эльвeрсберг Кёльн 2:0 Шаффхаузен Бавария 2:3 Кёльн Кёльн 1:1 Дуйсбург Кёльн 4:0 Фортуна Кёльн Хольштайн Киль 1:5 Кёльн Кёльн 0:1 Хольштайн Киль Кёльн 1:0 Шальке 04 Герта 0:0 Кёльн Кёльн 1:4 Фрайбург Аугсбург 2:3 Кёльн Кёльн 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 3:0 Кёльн Кёльн 2:3 Майнц Вольфсбург 1:0 Кёльн

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 5
Кёльн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 11
Кёльн 1:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 5:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Кёльн Бундеслига
Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:4 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 2:1 Кёльн Кубок Кёльн 0:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 4:0 Фрайбург Бундеслига Кёльн 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Кёльн Бундеслига Фрайбург 1:0 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1:0 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Байер Л 2:1 Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Кёльн 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Майнц 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Бавария Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Фрайбург 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Боруссия Д 1:2 Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 4 - 2 3
11. Бохум Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 7 - 8 3
13. Арминия Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Аугсбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
16. Боруссия М Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Герта Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Байер Л 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Майнц 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Боруссия Д 1:2 Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
5. Кёльн 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Вольфсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Фрайбург 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Хоффенхайм 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Байер Л 2:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Фрайбург 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Кёльн 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Майнц 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Хоффенхайм 0:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Боруссия Д 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 5 0 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 4 0 2
3. Кёльн Модест Антони 3 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
3. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 2 0
5. Боруссия Д Мёнье Тома 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dreisamstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Фрайбург 77.7% (101)
X 16.9% (22)
Кёльн 5.4% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Кёльн
7.20
3.91
3.42
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Где смотреть матч Фрайбург 0:1 Кёльн онлайн


Прогнозы на матч Фрайбург 0:1 Кёльн

Исход игры
Фрайбург
77.7% (101)
Ничья
16.9% (22)
Кёльн
5.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
67.69% (88)
Меньше
32.31% (42)
Обе команды забьют
Да
81.54% (106)
Нет
18.46% (24)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
52.3% (68)
1:1 Ничья
14.6% (19)
1:0 Фрайбург
8.5% (11)
2:0 Фрайбург
7.7% (10)
3:1 Фрайбург
4.6% (6)
1:2 Кёльн
4.6% (6)
3:2 Фрайбург
3.1% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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