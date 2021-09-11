Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Кёльн играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' КАКОЙ ПРОМАХ! Ут Марк упускает момент. Он пробил с лета в штангу!

36' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Кёльн выполняет удар от ворот.

32' Хёлер Лукас из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

30' Кёльн выполняет удар от ворот.

30' Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

29' Фрайбург выполняет удар от ворот.

29' Модест Антони из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

29' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Фрайбург выполняет удар от ворот.

27' Какой промах! Андерссон Себастьян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

27' Фрайбург выполняет удар от ворот.

27' Кайнц Флориан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Фрайбург

24' Ут Марк из команды Кёльн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

24' Кайтель Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Андерссон Себастьян из команды Кёльн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Игрок из команды Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

19' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Шаллаи Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хорошую попытку сделал Модест Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Шлоттербек Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Фрайбург

11' Андерссон Себастьян нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

10' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Кёльн выполняет удар от ворот.

8' Какой промах! Грифо Винченцо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

6' Флеккен Марк взял и забрал мяч на выходе

5' Кёльн выполняет удар от ворот.

4' Линхарт Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хороший удар издали нанес Ут Марк , но отличный сейв сделал Марк Флеккен. Угловой.

2' Кцихос Рафаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Игрок из команды Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Кёльн начинает с центра поля