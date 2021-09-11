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  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
2:1
Перерыв

Стадион:
Боруссия Д
0'
1:0
9' Гол
Вирц Флориан
21' Желтая карточка
Мёнье Тома
1:1
37' Гол
Холанн Эрлинг
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Беллингхем Джуд
2:1
45' Гол
Шик Патрик
1
Градецки
Лукаш
30
Фримпонг
Жереми
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
5
Баккер
Митчел
8
Андрих
Роберт
10
Демирбай
Керем
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
7
Паулиньо
Жозе
14
Шик
Патрик
1
Кобель
Грегор
24
Мёнье
Тома
34
Понграчич
Марин
16
Аканджи
Мануэль
13
Геррейро
Рафаэль
22
Беллингхем
Джуд
28
Витсель
Аксель
8
Дауд
Махмуд
19
Брандт
Юлиан
9
Холанн
Эрлинг
11
Ройс
Марко
Байер Л
4-2-3-1
Боруссия Д
4-3-3

Ход матча

9'
Вирц Флориан
(Паулиньо Жозе)
1:0
21'
 
Мёнье Тома
37'
1:1
Холанн Эрлинг
(Мёнье Тома)
39'
 
Беллингхем Джуд
45'
Шик Патрик
(Вирц Флориан)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шик Патрик 3 0.75
2. Вирц Флориан 2 0.5
3. Диаби Мусса 2 0.5
4. Амири Надим 1 0.25
5. Паулиньо Жозе 0 0
6. Демирбай Керем 0 0
7. Баккер Митчел 0 0
8. Фримпонг Жереми 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 4 1
2. Джованни Рейна 2 0.5
3. Ройс Марко 1 0.25
4. Беллингхем Джуд 1 0.25
5. Азар Торган 1 0.25
6. Мёнье Тома 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Демирбай Керем 2 0
2. Диаби Мусса 2 0
3. Паулиньо Жозе 1 0
4. Баккер Митчел 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Мёнье Тома 2 0
2. Дауд Махмуд 2 0
3. Геррейро Рафаэль 1 0
4. Аканджи Мануэль 1 0
5. Мален Дониэлл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Боруссия Д 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 4:0 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Байер Л Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л
Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л
Боруссия Д Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр
Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Боруссия Д 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 4:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига
Боруссия Д 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1:0 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Байер Л 2:1 Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Кёльн 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Майнц 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Бавария Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Фрайбург 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Боруссия Д 1:2 Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 4 - 2 3
11. Бохум Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 7 - 8 3
13. Арминия Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Аугсбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
16. Боруссия М Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Герта Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Байер Л 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Майнц 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Боруссия Д 1:2 Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
5. Кёльн 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Вольфсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Фрайбург 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Хоффенхайм 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Байер Л 2:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Фрайбург 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Кёльн 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Майнц 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Хоффенхайм 0:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Боруссия Д 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 5 0 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 4 0 2
3. Кёльн Модест Антони 3 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
3. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 2 0
5. Боруссия Д Мёнье Тома 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    49'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Юлиан Брандт! 2:2!
    Мёнье прострелил с правого фланга в центр, Холанн в касание отдал направо в штрафную на Брандта, который сначала подработал себе пяткой, потом здорово обыграл защитника и мощным ударом в ближнюю девятку счёт сравнял!
  • 47'
    Геррейро слева ворвался в штрафную после передачи на ход от Брандта, пробивал сходу в ближний угол, но в створ попасть защитнику не удалось.
  • Второй тайм начался
    46'
    Поехали! Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом программа первого тайма исчерпана! Потрясающий футбол мы с вами наблюдаем! Скорости приличные, голы есть, вся борьба ещё впереди! А мы сделаем паузу, скоро вернёмся!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Патрик Шик! 2:1!
    Потеряла "Боруссия" мяч в атаке, в итоге быструю и образцовую контратаку хозяева выдали! 3 в 2 убегал "Байер", Вирц по центру мяч протащил, отыграл налево в штрафную на ход Шику, который идеальным ударом в касание отправил мяч в самый дальний уголок!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Очередная атака "Боруссии", Беллингхем по центру в штрафную ворвался, но мяч от себя далековато отпустил, в итоге пытался уже в падении его вернуть, а ведь Холанн был готов пробивать! Поспешил Джуд!
  • 43'
    Очередной неприятный стык в центре поля, вновь игра остановлена. В интересах "Байера" сейчас дотянуть до перерыва, потому как "Боруссия" заметно оживилась.
  • Фол, нарушение
    41'
    Да, гол отменён! Нарушал правила Дауд, отбирая его у Диаби, после его голевая атака и прошла у гостей. 1:1 по-прежнему!
  • Видеоповтор
    40'
    ВАР смотрит эпизод. По всей видимости, в ходе развития этой атаки Махмуд Дауд в попытке добраться до мяча нарушил правила на Диаби.
  • 39'
    ГОЛ! Джуд Беллингхем!
    Какой-то невероятный гол! Мёнье навесил в штрафную площадь, Холанн на мяч выпрыгивал, но в итоге отвернулся и от затылка норвежца получился отскок на ход Беллингхему, который успел проткнуть мяч мимо Градецки в створ!
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эрлинг Холанн! 1:1!
    Мёнье получил мяч на правом фланге, навесил в центр штрафной площади, Холанн прыгнул высоко перед вратарской площадкой и головой переправил мяч в створ!
  • 36'
    Рваная игра пошла у нас, много нарушений, много пауз. Понграчич сейчас неприятно столкнулся с оппонентом после подката Андриха, но оба в итоге в порядке - это главное.
  • 35'
    Быстро привели в порядок футболиста "Байера", вернулся в игру Вирц. Около 10-ти минут осталось у нас до конца первого тайма.
  • Травма, повреждение
    33'
    Вирц получил повреждение. Врачи появились на поле. Жёсткий стык там получился у полузащитника "Байера" с оппонентом, в Ройса он уткнулся и держится за рёбра.
  • 32'
    Вновь пошла игра на встречных курсах, "Боруссия" левым флангом пошла вперёд, но передача на Беллингхема получилась не самой удачной. Потерял он мяч.
  • 30'
    И вновь в атаке футболисты "Байера", Роберт Андрих наносил удар с дальней дистанции, но точности не хватило полузащитнику хозяев. Недалеко от девятки мяч пролетел.
  • 29'
    На перехвате сыграли сейчас после прессинга игроки "Байера", попытались быструю атаку провести, но Витсель удачно вернулся, успев сыграть на перехвате.
  • 28'
    Уже 36% на 64% по владению мячом, всё больше игроки "Боруссии" устраивают позиционные атаки, накручивая статистику владения мячом в свою пользу.
  • 26'
    Середина первого тайма у нас идёт, футболисты "Боруссии" смогли немного игру от своих ворот отвести, почаще мы теперь видим гостей в атаке.
  • 25'
    Быстрая атака "Боруссии", Ройс отыграл в штрафную под удар Холанну, не получилось как следует пробить у Эрлинга, Градецки без особых проблем завалился и катящийся мяч в руки забрал.
  • 23'
    Беллингхем неплохо отдавал пяткой в направлении Холанна, но передача получилась слишком сильной, трудно было форварду сыграть на приёме.
  • Опасный момент
    22'
    Долго готовились удар хозяева и не зря! Шик здорово пробил по воротам со штрафного, мяч пролетел над стенкой, Кобель не факт, что успевал! Рядом со штангой!
  • Желтая карточка
    20'
    Первая карточка в нашем матче. Тома Мёнье сорвал быструю атаку соперника, завалив Паулиньо в подкате сзади.
  • 19'
    Контратака "Байера", Паулиньо отыграл направо в штрафную, Вирц прострелил в центр под удар Шику, но удар не получился, как как Геррейро успел помешать!
  • Угловой
    18'
    Получше заиграли впереди гости, угловой удалось заработать на левом фланге. Пошла подача во вратарскую, Градецки уверенно сыграл на выходе, рукой мяч выбив.
  • 18'
    Ройс подкараулил отскок из штрафной площади, нанёс мощный удар с её подступов, Та подставил ногу и принял мяч на себя!
  • 17'
    Мёнье подключился по флангу, делал передачу на Ройса, но тому неудобно было на приёме играть в окружении двух оппонентов.
  • 15'
    Беллингхем в подкате не успел достать мяч, упустив его за боковую, с досады зачем-то ударив рекламный баннер. Рановато нервы сдают, только начало матча!
  • 13'
    Очень непросто приходится гостям сейчас, практически на отбой вынуждены играть футболисты "Боруссии".
  • Опасный момент
    12'
    "Боруссия" могла сразу же ответить! Холанн классный проникающий пас отдал в штрафную на ход Брандту, который уже вышел один на один, но удар не получился! Рядом со штангой получилось!
  • 11'
    Какой-то растерянно выглядит "Боруссия" на первых минутах, много теряют мяч гости, но и "Байеру" надо отдать должное, активно начали хозяева поединок.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Флориан Вирц! 1:0!
    Вновь потеряли мяч игроки "Боруссии", в итоге Паулиньо сыграл на перехвате, отыграл на ход Вирцу, который по центру в штрафную ворвался и отличным ударом сходу отправил мяч в самый уголок ворот гостей!
  • 8'
    Довольно быстрая игра на первых минутах встречи, но при этом многовато потерь. По очереди команды атакуют.
  • 6'
    Перешли в атаку игроки "Боруссии", но передача в штрафную площадь получилась не особо точной, сыграл на выходе Градецки.
  • 4'
    Пошла подача в штрафную площадь "Байера", мяч дошёл до игрока гостей, но удар не получился.
  • Фол, нарушение
    4'
    Штрафной заработали гости, это Коссуну опоздал на позицию, в итоге выставил ногу, уронив на газон Ройса. Мяч стоит левее центра, стенка стоит на линии штрафной.
  • 3'
    Витсель потерял мяч, в итоге Диаби его подхватил, пробив без лишних раздумий с подступов к штрафной площади. Получилось намного выше перекладины.
  • 2'
    Заигрались в обороне футболисты "Байера", чуть не накрыл защитника сейчас Холанн, и повезло хозяевам, что за лицевую мяч именно от форварда соперника ушёл.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Боруссия" сегодня в жёлтой форме, а "Байер" сыграет в традиционной красно-чёрной. Погода отличная, порядка 25 градусов тепла, местами облачно.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Байер Л 2:1 Боруссия Д онлайн


Прогнозы на матч Байер Л 2:1 Боруссия Д

Исход игры
Байер Л
23.7% (33)
Ничья
37.4% (52)
Боруссия Д
38.8% (54)
Тотал 2.5
Больше
69.06% (96)
Меньше
30.94% (43)
Обе команды забьют
Да
92.81% (129)
Нет
7.19% (10)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
29.5% (41)
1:1 Ничья
23.7% (33)
2:1 Байер Л
15.1% (21)
2:2 Ничья
13.7% (19)
3:2 Байер Л
4.3% (6)
2:3 Боруссия Д
3.6% (5)
1:3 Боруссия Д
2.9% (4)
1:0 Байер Л
2.9% (4)
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