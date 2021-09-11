Геррейро слева ворвался в штрафную после передачи на ход от Брандта, пробивал сходу в ближний угол, но в створ попасть защитнику не удалось.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Юлиан Брандт! 2:2! Мёнье прострелил с правого фланга в центр, Холанн в касание отдал направо в штрафную на Брандта, который сначала подработал себе пяткой, потом здорово обыграл защитника и мощным ударом в ближнюю девятку счёт сравнял!

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Патрик Шик! 2:1! Потеряла "Боруссия" мяч в атаке, в итоге быструю и образцовую контратаку хозяева выдали! 3 в 2 убегал "Байер", Вирц по центру мяч протащил, отыграл налево в штрафную на ход Шику, который идеальным ударом в касание отправил мяч в самый дальний уголок!

На этом программа первого тайма исчерпана! Потрясающий футбол мы с вами наблюдаем! Скорости приличные, голы есть, вся борьба ещё впереди! А мы сделаем паузу, скоро вернёмся!

45' 2 минуты добавлены к основному времени первого тайма.

44' Очередная атака "Боруссии", Беллингхем по центру в штрафную ворвался, но мяч от себя далековато отпустил, в итоге пытался уже в падении его вернуть, а ведь Холанн был готов пробивать! Поспешил Джуд!

43' Очередной неприятный стык в центре поля, вновь игра остановлена. В интересах "Байера" сейчас дотянуть до перерыва, потому как "Боруссия" заметно оживилась.

41' Да, гол отменён! Нарушал правила Дауд, отбирая его у Диаби, после его голевая атака и прошла у гостей. 1:1 по-прежнему!

40' ВАР смотрит эпизод. По всей видимости, в ходе развития этой атаки Махмуд Дауд в попытке добраться до мяча нарушил правила на Диаби.

39'

Какой-то невероятный гол! Мёнье навесил в штрафную площадь, Холанн на мяч выпрыгивал, но в итоге отвернулся и от затылка норвежца получился отскок на ход Беллингхему, который успел проткнуть мяч мимо Градецки в створ! ГОЛ! Джуд Беллингхем!Какой-то невероятный гол! Мёнье навесил в штрафную площадь, Холанн на мяч выпрыгивал, но в итоге отвернулся и от затылка норвежца получился отскок на ход Беллингхему, который успел проткнуть мяч мимо Градецки в створ!

37' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Эрлинг Холанн! 1:1!

Мёнье получил мяч на правом фланге, навесил в центр штрафной площади, Холанн прыгнул высоко перед вратарской площадкой и головой переправил мяч в створ!

36' Рваная игра пошла у нас, много нарушений, много пауз. Понграчич сейчас неприятно столкнулся с оппонентом после подката Андриха, но оба в итоге в порядке - это главное.

35' Быстро привели в порядок футболиста "Байера", вернулся в игру Вирц. Около 10-ти минут осталось у нас до конца первого тайма.

33' Вирц получил повреждение. Врачи появились на поле. Жёсткий стык там получился у полузащитника "Байера" с оппонентом, в Ройса он уткнулся и держится за рёбра.

32' Вновь пошла игра на встречных курсах, "Боруссия" левым флангом пошла вперёд, но передача на Беллингхема получилась не самой удачной. Потерял он мяч.

30' И вновь в атаке футболисты "Байера", Роберт Андрих наносил удар с дальней дистанции, но точности не хватило полузащитнику хозяев. Недалеко от девятки мяч пролетел.

29' На перехвате сыграли сейчас после прессинга игроки "Байера", попытались быструю атаку провести, но Витсель удачно вернулся, успев сыграть на перехвате.

28' Уже 36% на 64% по владению мячом, всё больше игроки "Боруссии" устраивают позиционные атаки, накручивая статистику владения мячом в свою пользу.

26' Середина первого тайма у нас идёт, футболисты "Боруссии" смогли немного игру от своих ворот отвести, почаще мы теперь видим гостей в атаке.

25' Быстрая атака "Боруссии", Ройс отыграл в штрафную под удар Холанну, не получилось как следует пробить у Эрлинга, Градецки без особых проблем завалился и катящийся мяч в руки забрал.

23' Беллингхем неплохо отдавал пяткой в направлении Холанна, но передача получилась слишком сильной, трудно было форварду сыграть на приёме.

22' Долго готовились удар хозяева и не зря! Шик здорово пробил по воротам со штрафного, мяч пролетел над стенкой, Кобель не факт, что успевал! Рядом со штангой!

20' Первая карточка в нашем матче. Тома Мёнье сорвал быструю атаку соперника, завалив Паулиньо в подкате сзади.

19' Контратака "Байера", Паулиньо отыграл направо в штрафную, Вирц прострелил в центр под удар Шику, но удар не получился, как как Геррейро успел помешать!

18' Получше заиграли впереди гости, угловой удалось заработать на левом фланге. Пошла подача во вратарскую, Градецки уверенно сыграл на выходе, рукой мяч выбив.

18' Ройс подкараулил отскок из штрафной площади, нанёс мощный удар с её подступов, Та подставил ногу и принял мяч на себя!

17' Мёнье подключился по флангу, делал передачу на Ройса, но тому неудобно было на приёме играть в окружении двух оппонентов.

15' Беллингхем в подкате не успел достать мяч, упустив его за боковую, с досады зачем-то ударив рекламный баннер. Рановато нервы сдают, только начало матча!

13' Очень непросто приходится гостям сейчас, практически на отбой вынуждены играть футболисты "Боруссии".

12' "Боруссия" могла сразу же ответить! Холанн классный проникающий пас отдал в штрафную на ход Брандту, который уже вышел один на один, но удар не получился! Рядом со штангой получилось!

11' Какой-то растерянно выглядит "Боруссия" на первых минутах, много теряют мяч гости, но и "Байеру" надо отдать должное, активно начали хозяева поединок.

9' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Флориан Вирц! 1:0!

Вновь потеряли мяч игроки "Боруссии", в итоге Паулиньо сыграл на перехвате, отыграл на ход Вирцу, который по центру в штрафную ворвался и отличным ударом сходу отправил мяч в самый уголок ворот гостей!

8' Довольно быстрая игра на первых минутах встречи, но при этом многовато потерь. По очереди команды атакуют.

6' Перешли в атаку игроки "Боруссии", но передача в штрафную площадь получилась не особо точной, сыграл на выходе Градецки.

4' Пошла подача в штрафную площадь "Байера", мяч дошёл до игрока гостей, но удар не получился.

4' Штрафной заработали гости, это Коссуну опоздал на позицию, в итоге выставил ногу, уронив на газон Ройса. Мяч стоит левее центра, стенка стоит на линии штрафной.

3' Витсель потерял мяч, в итоге Диаби его подхватил, пробив без лишних раздумий с подступов к штрафной площади. Получилось намного выше перекладины.

2' Заигрались в обороне футболисты "Байера", чуть не накрыл защитника сейчас Холанн, и повезло хозяевам, что за лицевую мяч именно от форварда соперника ушёл.