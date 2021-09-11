Германия: Бундеслига 2021-2022
Байер Л
2:1
Перерыв
Стадион: БайАрена
Боруссия Д
1:0
9' ГолВирц Флориан
21' Желтая карточкаМёнье Тома
1:1
37' ГолХоланн Эрлинг
39' Undefined phrase: football_event_Беллингхем Джуд
2:1
45' ГолШик Патрик
19
Диаби
Мусса
27
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
24
Мёнье
Тома
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаПолузащитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
40 Лунёв АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Адли АминПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианНападающий
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Вольф МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
21'
37'
1:1
39'
45'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шик Патрик
|3
|0.75
|2.
|Вирц Флориан
|2
|0.5
|3.
|Диаби Мусса
|2
|0.5
|4.
|Амири Надим
|1
|0.25
|5.
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|6.
|Демирбай Керем
|0
|0
|7.
|Баккер Митчел
|0
|0
|8.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|4
|1
|2.
|Джованни Рейна
|2
|0.5
|3.
|Ройс Марко
|1
|0.25
|4.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.25
|5.
|Азар Торган
|1
|0.25
|6.
|Мёнье Тома
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирбай Керем
|2
|0
|2.
|Диаби Мусса
|2
|0
|3.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|4.
|Баккер Митчел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мёнье Тома
|2
|0
|2.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|3.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|5.
|Мален Дониэлл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Боруссия Д
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 4:0 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Байер Л Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л
Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л
Боруссия Д Последние 20 матчей: +14 =0 -6Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр
Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Боруссия Д 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Майнц
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|11.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|13.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Майнц
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|5.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Майнц
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|5
|0
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|4
|0
|2
|3.
|Кёльн
|Модест Антони
|3
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|2
|0
|5.
|Боруссия Д
|Мёнье Тома
|2
|0
Прогнозы на матч Байер Л 2:1 Боруссия Д
Исход игры
Байер Л
23.7% (33)
Ничья
37.4% (52)
Боруссия Д
38.8% (54)
Тотал 2.5
Больше
69.06% (96)
Меньше
30.94% (43)
Обе команды забьют
Да
92.81% (129)
Нет
7.19% (10)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
29.5% (41)
1:1 Ничья
23.7% (33)
2:1 Байер Л
15.1% (21)
2:2 Ничья
13.7% (19)
3:2 Байер Л
4.3% (6)
2:3 Боруссия Д
3.6% (5)
1:3 Боруссия Д
2.9% (4)
1:0 Байер Л
2.9% (4)
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