Германия: Бундеслига 2021-2022
Байер Л
Позже
Стадион: БайАрена
Боруссия Д
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диаби Мусса
|2
|0.67
|2.
|Шик Патрик
|2
|0.67
|3.
|Вирц Флориан
|1
|0.33
|4.
|Амири Надим
|1
|0.33
|5.
|Демирбай Керем
|0
|0
|6.
|Баккер Митчел
|0
|0
|7.
|Фримпонг Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|3
|1
|2.
|Джованни Рейна
|2
|0.67
|3.
|Ройс Марко
|1
|0.33
|4.
|Беллингхем Джуд
|1
|0.33
|5.
|Азар Торган
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Демирбай Керем
|2
|0
|2.
|Диаби Мусса
|2
|0
|3.
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|4.
|Баккер Митчел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дауд Махмуд
|2
|0
|2.
|Мёнье Тома
|1
|0
|3.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|4.
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|5.
|Мален Дониэлл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Боруссия Д
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +7 =6 -7Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 4:0 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Байер Л Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л
Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л
Боруссия Д Последние 20 матчей: +14 =0 -6Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр
Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Боруссия Д 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Байер Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|3.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 6
|6
|6.
|Кёльн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Майнц
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 5
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|11.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|13.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|17.
|Аугсбург
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|3.
|Майнц
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Кёльн
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Байер Л
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Байер Л
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|5.
|Аугсбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|8.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Боруссия Д
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Кёльн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|Майнц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|5
|0
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|2
|3.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
|4.
|Кёльн
|Кайнц Флориан
|2
|0
|1
|5.
|Штуттгарт
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|2
|0
|5.
|Майнц
|Кор Доминик
|2
|0
Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия Д
Исход игры
Байер Л
25.9% (14)
Ничья
29.6% (16)
Боруссия Д
44.4% (24)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (37)
Меньше
31.48% (17)
Обе команды забьют
Да
92.59% (50)
Нет
7.41% (4)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
37% (20)
1:1 Ничья
24.1% (13)
2:1 Байер Л
16.7% (9)
1:0 Байер Л
5.6% (3)
2:2 Ничья
5.6% (3)
1:3 Боруссия Д
3.7% (2)
2:3 Боруссия Д
3.7% (2)
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