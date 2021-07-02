  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Байер Л
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диаби Мусса 2 0.67
2. Шик Патрик 2 0.67
3. Вирц Флориан 1 0.33
4. Амири Надим 1 0.33
5. Демирбай Керем 0 0
6. Баккер Митчел 0 0
7. Фримпонг Жереми 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 3 1
2. Джованни Рейна 2 0.67
3. Ройс Марко 1 0.33
4. Беллингхем Джуд 1 0.33
5. Азар Торган 1 0.33

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Демирбай Керем 2 0
2. Диаби Мусса 2 0
3. Паулиньо Жозе 1 0
4. Баккер Митчел 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Дауд Махмуд 2 0
2. Мёнье Тома 1 0
3. Геррейро Рафаэль 1 0
4. Аканджи Мануэль 1 0
5. Мален Дониэлл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Боруссия Д 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Аугсбург 1:4 Байер Л Байер Л 4:0 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Байер Л Локомотив Лейпциг 0:3 Байер Л
Байер Л 1:5 Утрехт Фрайбург 0:0 Байер Л Боруссия Д 3:1 Байер Л Байер Л 1:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Байер Л Байер Л 3:1 Айнтрахт Фр Бавария 2:0 Байер Л Байер Л 3:0 Кёльн Хоффенхайм 0:0 Байер Л Байер Л 2:1 Шальке 04 Герта 3:0 Байер Л Байер Л 1:2 Арминия Боруссия М 0:1 Байер Л Байер Л 1:2 Фрайбург Байер Л 0:2 Янг Бойз Аугсбург 1:1 Байер Л
Боруссия Д Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:3 Бавария Боруссия Д 5:2 Айнтрахт Фр
Веен Висбаден 0:3 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Болонья Боруссия Д 0:2 Атлетик Б Боруссия Д 1:3 Бохум Гиссен 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 3:1 Байер Л Майнц 1:3 Боруссия Д РБ Лейпциг 1:4 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Боруссия Д 3:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 4:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига
Боруссия Д 3:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 6:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Боруссия Д Бундеслига Байер Л 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Байер Л Бундеслига Боруссия Д 1:0 Байер Л Бундеслига Байер Л 0:0 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург Заявка 3 3 0 0 4 - 1 9
2. Байер Л Заявка 3 2 1 0 9 - 2 7
3. Бавария Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Фрайбург Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 9 - 6 6
6. Кёльн Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Майнц Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8. Унион Берлин Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
9. Хоффенхайм Заявка 3 1 1 1 8 - 5 4
10. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 4 - 2 3
11. Бохум Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 7 - 8 3
13. Арминия Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Боруссия М Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
17. Аугсбург Заявка 3 0 1 2 1 - 8 1
18. Герта Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Боруссия Д Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
3. Майнц Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Кёльн Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Вольфсбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6. Унион Берлин Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Байер Л Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Фрайбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Хоффенхайм Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Гройтер Фюрт Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Байер Л Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Вольфсбург Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хоффенхайм Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
5. Аугсбург Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
8. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Унион Берлин Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Кёльн Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
12. Майнц Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гройтер Фюрт Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 5 0 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 3 0 2
3. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
4. Кёльн Кайнц Флориан 2 0 1
5. Штуттгарт Аль-Гаддиуи Хамади 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 3 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
3. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 2 0
5. Майнц Кор Доминик 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Байер Л - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 8 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Байер Л 25.9% (14)
    X 29.6% (16)
    Боруссия Д 44.4% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Боруссия Д
    3.39
    4.00
    2.24
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Байер Л - Боруссия Д онлайн


    Прогнозы на матч Байер Л - Боруссия Д

    Исход игры
    Байер Л
    25.9% (14)
    Ничья
    29.6% (16)
    Боруссия Д
    44.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (37)
    Меньше
    31.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    92.59% (50)
    Нет
    7.41% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    37% (20)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    2:1 Байер Л
    16.7% (9)
    1:0 Байер Л
    5.6% (3)
    2:2 Ничья
    5.6% (3)
    1:3 Боруссия Д
    3.7% (2)
    2:3 Боруссия Д
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     