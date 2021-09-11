Германия: Бундеслига 2021-2022
Унион Берлин
0:0
Перерыв
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Аугсбург
36' Желтая карточкаОксфорд Рис
41' Желтая карточкаХедира Рани
31
Кнохе
Робин
10
Крузе
Макс
22
Иаго
Лопес
30
Дорш
Никлас
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иаго ЛопесЗащитник
- Полузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
21 Зачири АндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Гюнтер ЛассеНападающий
-
Главный тренер: Вайнцирль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
36'
41'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авонийи Тайво
|3
|0.75
|2.
|Гисельман Нико
|2
|0.5
|3.
|Крузе Макс
|0
|0
|4.
|Харагути Генки
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридрих Марвин
|1
|1
|2.
|Хедира Рани
|2
|0
|3.
|Триммель Кристофер
|1
|0
|4.
|Харагути Генки
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|1
|0
|3.
|Груэсо Карлос
|1
|0
|4.
|Оксфорд Рис
|1
|0
|5.
|Гумни Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|Аугсбург
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =7 -2Унион Берлин 2:0 Лихтенберг 47 Унион Берлин 2:1 Боруссия М Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин
КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хайденхайм 1:2 Аугсбург Аугсбург 1:4 Байер Л Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Аугсбург 0:4 Хоффенхайм
Грайфсвальдер 2:4 Аугсбург Аугсбург 3:1 Кальяри Аугсбург 1:2 ПСЖ Аугсбург 2:2 Гамбург Бавария 5:2 Аугсбург Аугсбург 2:0 Вердер Штуттгарт 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Кёльн Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Арминия Шальке 04 1:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Герта 2:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Майнц
|1:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|5.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|10.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 2
|3
|11.
|Бохум
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|13.
|Арминия
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Майнц
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 4
|6
|5.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|9.
|Бохум
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|3
|12.
|Арминия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Герта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вольфсбург
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Байер Л
|2:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Кёльн
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Майнц
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|6.
|Хоффенхайм
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|7.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Арминия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бавария
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|12.
|Боруссия Д
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|15.
|Бохум
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Гройтер Фюрт
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Герта
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Бавария
|Левандовски Роберт
|5
|0
|0
|2.
|Боруссия Д
|Холанн Эрлинг
|4
|0
|2
|3.
|Кёльн
|Модест Антони
|3
|0
|0
|4.
|Унион Берлин
|Авонийи Тайво
|3
|0
|0
|5.
|Байер Л
|Шик Патрик
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Гройтер Фюрт
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|2.
|Унион Берлин
|Фридрих Марвин
|1
|1
|3.
|Арминия
|Шёпф Алессандро
|1
|1
|4.
|Вольфсбург
|Руссийон Жером
|2
|0
|5.
|Боруссия Д
|Мёнье Тома
|2
|0
Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Аугсбург
Исход игры
Унион Берлин
78.5% (102)
Ничья
15.4% (20)
Аугсбург
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
50% (65)
Меньше
50% (65)
Обе команды забьют
Да
63.08% (82)
Нет
36.92% (48)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
37.7% (49)
1:0 Унион Берлин
24.6% (32)
1:1 Ничья
13.1% (17)
2:0 Унион Берлин
10.8% (14)
3:1 Унион Берлин
4.6% (6)
1:2 Аугсбург
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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