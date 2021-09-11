Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Хедира Рани получил желтую карточку от судьи

41' Дорш Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Иаго Лопес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

40' Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Удар от ворот произведет Аугсбург

38' Удар от ворот произведет Аугсбург

37' Крузе Макс пробил со штрафного прямо в стенку

36' Оксфорд Рис получил желтую карточку от судьи

36' Аугсбург выполняет удар от ворот.

34' Варгас Рубен из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

34' Плохо сыграл Баумгартль Тимо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Фридрих Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' После удара головой, который сделал Оксфорд Рис мяч выносится вратарем на угловой

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Иаго Лопес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

32' Плохо сыграл Хедира Рани - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Гикевич Рафал взял и забрал мяч на выходе

28' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Хан Андре из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Аугсбург выполняет удар от ворот.

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Мёхвальд Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Мёхвальд Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Мёхвальд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Оксфорд Рис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Аугсбург

12' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Плохо сыграл Гикевич Рафал - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

9' Гисельман Нико имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

8' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Аугсбург

7' Авонийи Тайво оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Нидерлехнер Флориан нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Люте не удержал его в руках.

5' Отличные скиллы показывает Нидерлехнер Флориан , обводя своих соперников

5' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Фридрих Марвин из команды Унион Берлин направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

3' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Аугсбург начинает с центра поля