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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
0:0
Перерыв

Стадион:
Аугсбург
0'
36' Желтая карточка
Оксфорд Рис
41' Желтая карточка
Хедира Рани
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
7
Озтунали
Левин
8
Хедира
Рани
30
Мёхвальд
Кевин
23
Гисельман
Нико
10
Крузе
Макс
14
Авонийи
Тайво
1
Гикевич
Рафал
2
Гумни
Роберт
4
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
22
Иаго
Лопес
32
Фрамбергер
Рафаэль
30
Дорш
Никлас
20
Калиджиури
Даниэль
16
Варгас
Рубен
28
Хан
Андре
7
Нидерлехнер
Флориан
Унион Берлин
3-5-2
Аугсбург
4-4-2

Ход матча

22'
Харагути Генки
Мёхвальд Кевин
 
36'
 
Оксфорд Рис
41'
Хедира Рани
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авонийи Тайво 3 0.75
2. Гисельман Нико 2 0.5
3. Крузе Макс 0 0
4. Харагути Генки 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нидерлехнер Флориан 1 0.25

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Фридрих Марвин 1 1
2. Хедира Рани 2 0
3. Триммель Кристофер 1 0
4. Харагути Генки 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 1 0
2. Фрамбергер Рафаэль 1 0
3. Груэсо Карлос 1 0
4. Оксфорд Рис 1 0
5. Гумни Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0
 Аугсбург 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Унион Берлин 2:0 Лихтенберг 47 Унион Берлин 2:1 Боруссия М Унион Берлин 0:0 КуПС Хоффенхайм 2:2 Унион Берлин
КуПС 0:4 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Байер Л Тюркюджю Атаспор 0:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Атлетик Б Унион Берлин 2:0 Ницца Унион Берлин 1:1 Динамо Киев Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Виктория Берлин 2:5 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг Байер Л 1:1 Унион Берлин Вольфсбург 3:0 Унион Берлин Унион Берлин 3:1 Вердер Боруссия Д 2:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:1 Штуттгарт Бавария 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Герта
Аугсбург Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хайденхайм 1:2 Аугсбург Аугсбург 1:4 Байер Л Айнтрахт Фр 0:0 Аугсбург Аугсбург 0:4 Хоффенхайм
Грайфсвальдер 2:4 Аугсбург Аугсбург 3:1 Кальяри Аугсбург 1:2 ПСЖ Аугсбург 2:2 Гамбург Бавария 5:2 Аугсбург Аугсбург 2:0 Вердер Штуттгарт 2:1 Аугсбург Аугсбург 2:3 Кёльн Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Арминия Шальке 04 1:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Хоффенхайм Аугсбург 3:1 Хайденхайм Фрайбург 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:1 Боруссия М Герта 2:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Аугсбург 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 1:3 Аугсбург Бундеслига Унион Берлин 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига
Унион Берлин 0:0 Аугсбург Бундеслига 2 Аугсбург 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 0:0 Аугсбург Бундеслига 2 Аугсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1:0 Заявка 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Байер Л 2:1 Заявка 4 3 1 0 11 - 3 10
3. Кёльн 1:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Майнц 1:0 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
5. Бавария Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Фрайбург 0:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Боруссия Д 1:2 Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
9. Хоффенхайм 0:1 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
10. РБ Лейпциг Заявка 3 1 0 2 4 - 2 3
11. Бохум Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
12. Штуттгарт Заявка 3 1 0 2 7 - 8 3
13. Арминия Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14. Айнтрахт Фр Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Аугсбург 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 8 2
16. Боруссия М Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
18. Герта Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 2 2 0 0 8 - 2 6
2. Байер Л 2:1 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Майнц 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Боруссия Д 1:2 Заявка 2 2 0 0 8 - 4 6
5. Кёльн 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Вольфсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. РБ Лейпциг Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
9. Бохум Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10. Фрайбург 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 7 - 4 3
12. Арминия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Айнтрахт Фр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Боруссия М Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Хоффенхайм 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Герта Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вольфсбург 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Байер Л 2:1 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Фрайбург 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Кёльн 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Майнц 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
6. Хоффенхайм 0:1 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
7. Аугсбург 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Арминия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бавария Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Айнтрахт Фр Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
12. Боруссия Д 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
13. РБ Лейпциг Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
14. Штуттгарт Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
15. Бохум Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Боруссия М Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17. Гройтер Фюрт 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18. Герта Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Бавария Левандовски Роберт 5 0 0
2. Боруссия Д Холанн Эрлинг 4 0 2
3. Кёльн Модест Антони 3 0 0
4. Унион Берлин Авонийи Тайво 3 0 0
5. Байер Л Шик Патрик 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Гройтер Фюрт Зегуйн Пауль 4 0
2. Унион Берлин Фридрих Марвин 1 1
3. Арминия Шёпф Алессандро 1 1
4. Вольфсбург Руссийон Жером 2 0
5. Боруссия Д Мёнье Тома 2 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 130
Унион Берлин 78.5% (102)
X 15.4% (20)
Аугсбург 6.2% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Аугсбург
2.07
4.11
5.81
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Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Аугсбург онлайн


Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Аугсбург

Исход игры
Унион Берлин
78.5% (102)
Ничья
15.4% (20)
Аугсбург
6.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
50% (65)
Меньше
50% (65)
Обе команды забьют
Да
63.08% (82)
Нет
36.92% (48)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
37.7% (49)
1:0 Унион Берлин
24.6% (32)
1:1 Ничья
13.1% (17)
2:0 Унион Берлин
10.8% (14)
3:1 Унион Берлин
4.6% (6)
1:2 Аугсбург
3.8% (5)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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