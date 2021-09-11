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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 2455
Хартберг
0'
0:1
7' Гол
Роттер Томас
0:2
18' Гол
Белакович Неманя
22' Желтая карточка
Линдль Михаэль
34' Желтая карточка
Визингер Дарио
45' Желтая карточка
Matija Horvat
1:2
51' Гол
Дедич Амар
52' Желтая карточка
Белакович Неманя
64' Желтая карточка
Клем Кристиан
77' Красная карточка
Тафернер Маттойс
87' Желтая карточка
Тадич Дарио
1:3
89' Гол
Шмербок Марк-Андре
90'+4
31
Кофлер
Александр
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
17
Шерцер
Йонатан
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
9
Визингер
Дарио
11
Tai
Baribo
1
Свете
Рене
31
Роттер
Томас
16
Зоннляйтнер
Марио
32
Гольнер
Манфред
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
11
Matija
Horvat
27
Thomas
Kofler
9
Белакович
Неманя
77
Афдияй
Донис
10
Ниманн
Ноэль
Вольфсбергер
4-3-1-2
Хартберг
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Tai Baribo 3 0.43
2. Линдль Михаэль 2 (2) 0.29
3. Дедич Амар 2 0.29
4. Рёчер Торстен 1 0.14
5. Дьенг Шейку 1 0.14
6. Баумгартнер Доминик 1 0.14
7. Верницниг Кристофер 0 0
8. Перец Элиэль 0 0
Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хорват Саша 4 0.57
2. Тадич Дарио 3 (1) 0.43
3. Роттер Томас 1 0.14
4. Шмербок Марк-Андре 1 0.14
5. Хайль Юрген 1 0.14
6. Белакович Неманя 1 0.14
7. Гольнер Манфред 0 0
8. Кайнц Тобиас 0 0
9. Штек Давид 0 0
10. Лема Майкл Джон 0 0

Карточки

Вольфсбергер
# Игрок      
1. Тафернер Маттойс 1 1
2. Баумгартнер Доминик 2 0
3. Дедич Амар 2 0
4. Tai Baribo 2 0
5. Линдль Михаэль 1 0
6. Кофлер Александр 1 0
7. Дьенг Шейку 1 0
8. Шерцер Йонатан 1 0
9. Визингер Дарио 1 0
10. Гугганиг Давид 1 0
11. Лочошвили Лука 1 0
12. Штрацниг Кай 1 0
Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 3 0
2. Штек Давид 2 0
3. Свете Рене 2 0
4. Matija Horvat 2 0
5. Тадич Дарио 1 0
6. Зоннляйтнер Марио 1 0
7. Клем Кристиан 1 0
8. Кайнц Тобиас 1 0
9. Роттер Томас 1 0
10. Люкенедер Феликс 1 0
11. Белакович Неманя 1 0
12. Thomas Kofler 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбергер 10% (1) 20% (2) 40% (4) 10% (1) 10% (1) 10% (1)
 Хартберг 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Альтах 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Адмира Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 1:4 Штурм Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг
Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг

Последние игры между собой

Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Вольфсбергер 0:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Хартберг 3:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 2:4 Хартберг Бундеслига
Вольфсбергер 3:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:2 Вольфсбергер Бундеслига Хартберг 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:3 Вольфсбергер Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 6 3 2 1 14 - 9 11
3. Рид 6 3 1 2 7 - 13 10
4. Аустрия Клагенфурт 6 2 2 2 9 - 13 8
5. Хартберг 7 2 2 3 11 - 10 8
6. Адмира 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
8. Вольфсбергер 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Альтах 6 2 1 3 6 - 8 7
10. ЛАСК 6 1 3 2 5 - 7 6
11. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
12. Аустрия Вена 6 0 4 2 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
5. Штурм 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Вольфсбергер 4 1 1 2 7 - 9 4
7. Адмира 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Альтах 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
10. Аустрия Вена 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ЛАСК 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 4 2 1 1 9 - 6 7
4. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
9. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
11. Рид 3 0 1 2 2 - 11 1
12. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
5. Штурм Саркария Манприт 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Matija Horvat получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Визингер Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Линдль Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Белакович Неманя бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Роттер Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вольфсбергер 1:3 Хартберг онлайн




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