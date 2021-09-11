Австрия: Бундеслига 2021-2022
Вольфсбергер
1:3
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена Зрители: 2455
Хартберг
0:1
7' ГолРоттер Томас
0:2
18' ГолБелакович Неманя
22' Желтая карточкаЛиндль Михаэль
34' Желтая карточкаВизингер Дарио
45' Желтая карточкаMatija Horvat
1:2
51' ГолДедич Амар
52' Желтая карточкаБелакович Неманя
64' Желтая карточкаКлем Кристиан
77' Красная карточкаТафернер Маттойс
87' Желтая карточкаТадич Дарио
1:3
89' ГолШмербок Марк-Андре
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
31
Роттер
Томас
22
Штек
Давид
23
Кайнц
Тобиас
77
Афдияй
Донис
10
Ниманн
Ноэль
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Шефль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
-
33 Штрацниг КайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Штек ДавидПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Афдияй ДонисНападающий
-
10 Ниманн НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
Главный тренер: Kurt Russ
Ход матча
7'
0:1
18'
0:2
22'
34'
45'
51'
1:2
52'
64'
77'
87'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Tai Baribo
|3
|0.43
|2.
|Линдль Михаэль
|2 (2)
|0.29
|3.
|Дедич Амар
|2
|0.29
|4.
|Рёчер Торстен
|1
|0.14
|5.
|Дьенг Шейку
|1
|0.14
|6.
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.14
|7.
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|8.
|Перец Элиэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хорват Саша
|4
|0.57
|2.
|Тадич Дарио
|3 (1)
|0.43
|3.
|Роттер Томас
|1
|0.14
|4.
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.14
|5.
|Хайль Юрген
|1
|0.14
|6.
|Белакович Неманя
|1
|0.14
|7.
|Гольнер Манфред
|0
|0
|8.
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|9.
|Штек Давид
|0
|0
|10.
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тафернер Маттойс
|1
|1
|2.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|3.
|Дедич Амар
|2
|0
|4.
|Tai Baribo
|2
|0
|5.
|Линдль Михаэль
|1
|0
|6.
|Кофлер Александр
|1
|0
|7.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|8.
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|9.
|Визингер Дарио
|1
|0
|10.
|Гугганиг Давид
|1
|0
|11.
|Лочошвили Лука
|1
|0
|12.
|Штрацниг Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|3
|0
|2.
|Штек Давид
|2
|0
|3.
|Свете Рене
|2
|0
|4.
|Matija Horvat
|2
|0
|5.
|Тадич Дарио
|1
|0
|6.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|7.
|Клем Кристиан
|1
|0
|8.
|Кайнц Тобиас
|1
|0
|9.
|Роттер Томас
|1
|0
|10.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|11.
|Белакович Неманя
|1
|0
|12.
|Thomas Kofler
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбергер
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|Хартберг
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
Предыдущие игры
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +7 =4 -9Альтах 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Адмира Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер
Вольфсбергер 1:4 Штурм Аустрия Клагенфурт 1:1 Вольфсбергер Винер 0:3 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:2 Спарта Прага Вольфсбергер 1:3 Риека Вольфсбергер 0:1 Олимпиакос Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 Штурм Сваровски Тироль 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:4 ЛАСК Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 1:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:2 Ред Булл Зальцбург Штурм 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:0 Сваровски Тироль
Хартберг Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Аустрия Клагенфурт 4:3 Хартберг
Хартберг 1:2 Альтах Рапид Вена 0:2 Хартберг Бад Глайхенберг 0:3 Хартберг Хартберг 0:1 Локомотив Москва Хартберг 0:0 Форвертс Штайр Вайц 2:6 Хартберг Пинкафельд 3:4 Хартберг Хартберг 0:3 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 0:1 Хартберг Хартберг 2:0 Адмира Аустрия Вена 3:1 Хартберг Хартберг 1:1 Рид Хартберг 2:1 Альтах Альтах 2:2 Хартберг Хартберг 0:0 Санкт-Пёльтен Адмира 0:1 Хартберг
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Хартберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Штурм
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|3.
|Рид
|6
|3
|1
|2
|7 - 13
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|5.
|Хартберг
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|6.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|8.
|Вольфсбергер
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|ЛАСК
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Сваровски Тироль
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Аустрия Вена
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Аустрия Вена
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|11.
|Рид
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|12.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|5.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0