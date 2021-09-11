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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
1:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 16600
Адмира
0'
8' Желтая карточка
Граймль Лео
15' Желтая карточка
Шик Торстен
20' Желтая карточка
Малишек Лукас
33' Желтая карточка
Мустафа Сулиман
36' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
1:0
45' Гол
Граховац Срджан
1:1
51' Гол
Кершбаум Роман
73' Желтая карточка
Аразе Кельвин
1:2
86' Гол
Цвиршиц Штефан
90' Желтая карточка
Форсагер Вильгельм
90' Желтая карточка
Кершбаум Роман
90'+3
1
Штребингер
Ричард
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
20
Хофманн
Максимилиан
31
Ульманн
Максимилиан
16
Петрович
Деян
14
Граховац
Срджан
36
Аразе
Кельвин
9
Фунтас
Таксиархис
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
23
Бруггер
Янник
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
8
Кершбаум
Роман
12
Малишек
Лукас
63
Кронбергер
Лука
39
Бабуску
Онурхан
9
Мустафа
Сулиман
7
Старкль
Доминик
Рапид Вена
4-2-3-1
Адмира
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 4 0.57
2. Грюлль Марко 3 0.43
3. Граховац Срджан 1 0.14
4. Любичич Роберт 1 0.14
5. Кара Эркан 1 0.14
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бабуску Онурхан 2 0.29
2. Цвиршиц Штефан 2 0.29
3. Кершбаум Роман 2 0.29
4. Форсагер Вильгельм 1 0.14
5. Айву Эмануэль 1 0.14
6. Мустафа Сулиман 1 0.14
7. Лукачевич Леонардо 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Шик Торстен 2 0
2. Хофманн Максимилиан 2 0
3. Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
4. Граховац Срджан 1 0
5. Фунтас Таксиархис 1 0
6. Стойкович Филип 1 0
7. Аразе Кельвин 1 0
8. Любичич Роберт 1 0
9. Граймль Лео 1 0
10. Грюлль Марко 1 0
11. Кара Эркан 1 0
12. Шустер Лион 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Бауэр Себастьян 3 1
2. Мустафа Сулиман 3 0
3. Цвиршиц Штефан 2 0
4. Кершбаум Роман 2 0
5. Лукачевич Леонардо 2 0
6. Малишек Лукас 2 0
7. Ляйтнер Андреас 1 0
8. Форсагер Вильгельм 1 0
9. Эльмкис Илай 1 0
10. Бруггер Янник 1 0
11. Кронбергер Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 10% (1) 10% (1) 20% (2) 40% (4) 10% (1) 10% (1)
 Адмира 0 0 0 11.11% (1) 44.44% (4) 44.44% (4)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря
Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена
Адмира Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Адмира 1:1 Штурм Вольфсбергер 3:0 Адмира Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 3:1 Мауэрверк
Рид 2:1 Адмира Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Адмира: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Рапид Вена 3:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига
Рапид Вена 5:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 19 - 4 21
2. Штурм 6 3 2 1 14 - 9 11
3. Рид 6 3 1 2 7 - 13 10
4. Аустрия Клагенфурт 6 2 2 2 9 - 13 8
5. Хартберг 7 2 2 3 11 - 10 8
6. Адмира 7 2 2 3 9 - 9 8
7. Рапид Вена 7 2 2 3 10 - 8 8
8. Вольфсбергер 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Альтах 6 2 1 3 6 - 8 7
10. ЛАСК 6 1 3 2 5 - 7 6
11. Сваровски Тироль 7 0 5 2 7 - 10 5
12. Аустрия Вена 6 0 4 2 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 11 - 2 9
2. Рид 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Аустрия Клагенфурт 3 2 1 0 7 - 5 7
4. Рапид Вена 4 2 0 2 7 - 4 6
5. Штурм 3 1 1 1 6 - 6 4
6. Вольфсбергер 4 1 1 2 7 - 9 4
7. Адмира 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Альтах 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сваровски Тироль 4 0 3 1 3 - 5 3
10. Аустрия Вена 3 0 3 0 3 - 3 3
11. ЛАСК 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Хартберг 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Штурм 3 2 1 0 8 - 3 7
3. Хартберг 4 2 1 1 9 - 6 7
4. ЛАСК 3 1 1 1 2 - 2 4
5. Вольфсбергер 3 1 1 1 3 - 5 4
6. Альтах 3 1 1 1 3 - 4 4
7. Адмира 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Сваровски Тироль 3 0 2 1 4 - 5 2
9. Рапид Вена 3 0 2 1 3 - 4 2
10. Аустрия Клагенфурт 3 0 1 2 2 - 8 1
11. Рид 3 0 1 2 2 - 11 1
12. Аустрия Вена 3 0 1 2 3 - 5 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ред Булл Зальцбург Адейеми Карим 6 1 1
2. Рапид Вена Фунтас Таксиархис 4 0 1
3. Штурм Йебоа Келвин 4 1 1
4. Хартберг Хорват Саша 4 0 0
5. Штурм Саркария Манприт 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Адмира Бауэр Себастьян 3 1
2. Альтах Нухиу Атдхи 3 0
3. Сваровски Тироль Пецос Атанасиос 3 0
4. Альтах Дабанлы Беркай 3 0
5. Ред Булл Зальцбург Вебер Максимилиан 3 0
Весь список
Где смотреть матч Рапид Вена 1:2 Адмира онлайн




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