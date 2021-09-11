Австрия: Бундеслига 2021-2022
Рапид Вена
1:2
Конец матча
Стадион: Альянц Зрители: 16600
Адмира
8' Желтая карточкаГраймль Лео
15' Желтая карточкаШик Торстен
20' Желтая карточкаМалишек Лукас
33' Желтая карточкаМустафа Сулиман
36' Желтая карточкаЛукачевич Леонардо
1:0
45' ГолГраховац Срджан
1:1
51' ГолКершбаум Роман
73' Желтая карточкаАразе Кельвин
1:2
86' ГолЦвиршиц Штефан
90' Желтая карточкаФорсагер Вильгельм
90' Желтая карточкаКершбаум Роман
13
Шик
Торстен
30
Граймль
Лео
27
Грюлль
Марко
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Херцог Андреас
Ход матча
8'
15'
20'
33'
45'
1:0
51'
1:1
73'
86'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.57
|2.
|Грюлль Марко
|3
|0.43
|3.
|Граховац Срджан
|1
|0.14
|4.
|Любичич Роберт
|1
|0.14
|5.
|Кара Эркан
|1
|0.14
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бабуску Онурхан
|2
|0.29
|2.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0.29
|3.
|Кершбаум Роман
|2
|0.29
|4.
|Форсагер Вильгельм
|1
|0.14
|5.
|Айву Эмануэль
|1
|0.14
|6.
|Мустафа Сулиман
|1
|0.14
|7.
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шик Торстен
|2
|0
|2.
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|3.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|4.
|Граховац Срджан
|1
|0
|5.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|6.
|Стойкович Филип
|1
|0
|7.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|8.
|Любичич Роберт
|1
|0
|9.
|Граймль Лео
|1
|0
|10.
|Грюлль Марко
|1
|0
|11.
|Кара Эркан
|1
|0
|12.
|Шустер Лион
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Мустафа Сулиман
|3
|0
|3.
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|4.
|Кершбаум Роман
|2
|0
|5.
|Лукачевич Леонардо
|2
|0
|6.
|Малишек Лукас
|2
|0
|7.
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|8.
|Форсагер Вильгельм
|1
|0
|9.
|Эльмкис Илай
|1
|0
|10.
|Бруггер Янник
|1
|0
|11.
|Кронбергер Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|Адмира
|0
|0
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|44.44% (4)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =4 -5Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Заря 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Рид Рапид Вена 3:0 Заря
Альтах 2:1 Рапид Вена Анортосис 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Рапид Вена 3:0 Анортосис ЛАСК 1:1 Рапид Вена Спарта Прага 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Хартберг Рапид Вена 2:1 Спарта Прага Рапид Вена 6:0 Винер Виктория Рапид Вена 1:0 Копенгаген Рапид Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Рапид Вена 0:0 Локомотив Москва Оберварт 0:3 Рапид Вена Рапид Вена 5:2 СВ Лафниц Рапид Вена 3:0 ЛАСК Штурм 4:1 Рапид Вена
Адмира Последние 20 матчей: +7 =5 -8Адмира 1:1 Штурм Вольфсбергер 3:0 Адмира Адмира 0:1 Ред Булл Зальцбург Адмира 3:1 Мауэрверк
Рид 2:1 Адмира Адмира 4:0 Аустрия Клагенфурт Электра 1:0 Адмира Сваровски Тироль 1:1 Адмира Нойзидль 0:4 Адмира ЦСКА Москва 1:0 Адмира Гляйсдорф 09 0:6 Адмира Кальсдорф 1:6 Адмира Адмира 0:4 Слован Братислава Адмира 4:0 Хорн Адмира 1:1 Альтах Хартберг 2:0 Адмира Рид 0:0 Адмира Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Адмира: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Рапид Вена 5:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 3:0 Адмира Бундеслига Рапид Вена 2:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рапид Вена Бундеслига Адмира 3:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 0:4 Адмира Бундеслига Рапид Вена 0:1 Адмира Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Штурм
|6
|3
|2
|1
|14 - 9
|11
|3.
|Рид
|6
|3
|1
|2
|7 - 13
|10
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|2
|2
|9 - 13
|8
|5.
|Хартберг
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|6.
|Адмира
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|7.
|Рапид Вена
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|8.
|Вольфсбергер
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Альтах
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|ЛАСК
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Сваровски Тироль
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|12.
|Аустрия Вена
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|Рид
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|Рапид Вена
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|6.
|Вольфсбергер
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|7.
|Адмира
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Альтах
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сваровски Тироль
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Аустрия Вена
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|11.
|ЛАСК
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Хартберг
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Штурм
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Хартберг
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|4.
|ЛАСК
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Вольфсбергер
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|Альтах
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Сваровски Тироль
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|9.
|Рапид Вена
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|10.
|Аустрия Клагенфурт
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|11.
|Рид
|3
|0
|1
|2
|2 - 11
|1
|12.
|Аустрия Вена
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Адейеми Карим
|6
|1
|1
|2.
|Рапид Вена
|Фунтас Таксиархис
|4
|0
|1
|3.
|Штурм
|Йебоа Келвин
|4
|1
|1
|4.
|Хартберг
|Хорват Саша
|4
|0
|0
|5.
|Штурм
|Саркария Манприт
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Адмира
|Бауэр Себастьян
|3
|1
|2.
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|3
|0
|3.
|Сваровски Тироль
|Пецос Атанасиос
|3
|0
|4.
|Альтах
|Дабанлы Беркай
|3
|0
|5.
|Ред Булл Зальцбург
|Вебер Максимилиан
|3
|0