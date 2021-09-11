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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Янг Бойз
4:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 24062
Цюрих
0'
34' Желтая карточка
Лаупер Сандро
43' Желтая карточка
Нгамале Муми
1:0
45' Гол
Фасснахт Кристиан
2:0
64' Гол
Эбишер Мишель
3:0
69' Гол
Эбишер Мишель
78' Желтая карточка
Ньонто Вильфред
4:0
89' Гол
Элиа Мешак
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
30
Лаупер
Сандро
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
16
Хорншу
Марк
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
20
Думбия
Усман
78
Ляйтнер
Мориц
3
Герреро
Адрия
39
Гогия
Акакий
10
Маркезано
Антонио
9
Сисей
Ассан
Янг Бойз
4-4-2
Цюрих
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Элиа Мешак 3 0.6
2. Сибачо Жордан 3 0.6
3. Эбишер Мишель 2 0.4
4. Фасснахт Кристиан 1 0.2
5. Нгамале Муми 0 0
6. Мартинс Кристофер 0 0
7. Гарсия Улиссес 0 0
8. Ридер Фабиан 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 4 (1) 0.67
2. Сисей Ассан 3 0.5
3. Герреро Адрия 1 0.17
4. Крамер Блаж 1 0.17
5. Ньонто Вильфред 1 0.17
6. Гогия Акакий 1 0.17
7. Боранияшевич Никола 1 0.17
8. Крюезиу Мирлинд 1 0.17
9. Алити Фидан 0 0
10. Думбия Усман 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Масейрас Кентен 1 1
2. Лаупер Сандро 2 0
3. Зесигер Седрик 2 0
4. Нгамале Муми 2 0
5. Мартинс Кристофер 1 0
6. Шпильман Марвин 1 0
7. Эбишер Мишель 1 0
8. Али Мохамед 1 0
9. Ридер Фабиан 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Крюезиу Мирлинд 4 0
2. Ляйтнер Мориц 2 0
3. Алити Фидан 2 0
4. Сисей Ассан 2 0
5. Герреро Адрия 2 0
6. Гогия Акакий 1 0
7. Думбия Усман 1 0
8. Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Цюрих 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз
Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Цюрих 2:1 Грасcхоппер Золотурн 0:10 Цюрих Люцерн 1:3 Цюрих
Цюрих 3:1 Лозанна-Спорт Лугано 0:2 Цюрих Цюрих 1:4 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 6:1 Кринс Цюрих 0:0 Вадуц Фейеноорд 1:0 Цюрих Цюрих 0:1 Арау Цюрих 2:2 Виль Цюрих 4:1 Вадуц Базель 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Лозанна-Спорт 2:2 Цюрих Цюрих 3:0 Лугано Люцерн 3:1 Цюрих Цюрих 1:2 Янг Бойз Сьон 2:2 Цюрих

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Цюрих: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:5 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Цюрих Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 6 4 1 1 13 - 10 13
2. Базель 5 3 2 0 16 - 5 11
3. Янг Бойз 5 2 2 1 9 - 5 8
4. Серветт 5 2 1 2 8 - 10 7
5. Сьон 5 2 1 2 7 - 11 7
6. Лугано 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Санкт-Галлен 5 1 3 1 9 - 9 6
8. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
9. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
10. Лозанна-Спорт 5 0 2 3 6 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
5. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Лугано 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Серветт 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
9. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
10. Лозанна-Спорт 2 0 1 1 3 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
2. Янг Бойз 3 1 1 1 5 - 5 4
3. Базель 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Серветт 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1
9. Сьон 2 0 1 1 2 - 7 1
10. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 7 2 2
2. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
4. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
5. Янг Бойз Элиа Мешак 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Люцерн Угриниц Филип 4 0
4. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
5. Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Фасснахт Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Нгамале Муми получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Янг Бойз 4:0 Цюрих онлайн




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