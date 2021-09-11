Швейцария: Суперлига 2021-2022
Янг Бойз
4:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 24062
Цюрих
34' Желтая карточкаЛаупер Сандро
43' Желтая карточкаНгамале Муми
1:0
45' ГолФасснахт Кристиан
2:0
64' ГолЭбишер Мишель
3:0
69' ГолЭбишер Мишель
78' Желтая карточкаНьонто Вильфред
4:0
89' ГолЭлиа Мешак
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
25
Бреше
Янник
16
Хорншу
Марк
20
Думбия
Усман
39
Гогия
Акакий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Чорич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
Ход матча
34'
43'
45'
64'
69'
3:0
78'
89'
4:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Элиа Мешак
|3
|0.6
|2.
|Сибачо Жордан
|3
|0.6
|3.
|Эбишер Мишель
|2
|0.4
|4.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.2
|5.
|Нгамале Муми
|0
|0
|6.
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|8.
|Ридер Фабиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|4 (1)
|0.67
|2.
|Сисей Ассан
|3
|0.5
|3.
|Герреро Адрия
|1
|0.17
|4.
|Крамер Блаж
|1
|0.17
|5.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.17
|6.
|Гогия Акакий
|1
|0.17
|7.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.17
|8.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.17
|9.
|Алити Фидан
|0
|0
|10.
|Думбия Усман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Масейрас Кентен
|1
|1
|2.
|Лаупер Сандро
|2
|0
|3.
|Зесигер Седрик
|2
|0
|4.
|Нгамале Муми
|2
|0
|5.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|6.
|Шпильман Марвин
|1
|0
|7.
|Эбишер Мишель
|1
|0
|8.
|Али Мохамед
|1
|0
|9.
|Ридер Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|2.
|Ляйтнер Мориц
|2
|0
|3.
|Алити Фидан
|2
|0
|4.
|Сисей Ассан
|2
|0
|5.
|Герреро Адрия
|2
|0
|6.
|Гогия Акакий
|1
|0
|7.
|Думбия Усман
|1
|0
|8.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Цюрих
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Базель 1:1 Янг Бойз Ференцварош 2:3 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Ференцварош FC Littau 1:4 Янг Бойз
Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж Сьон 1:0 Янг Бойз ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 0:0 Грасcхоппер Янг Бойз 3:2 Слован Братислава Люцерн 3:4 Янг Бойз Слован Братислава 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 0:5 Ивердон Янг Бойз 2:0 Фейеноорд Янг Бойз 4:1 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 2:1 Кринс Лозанна-Спорт 2:4 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Люцерн Вадуц 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Серветт 2:1 Янг Бойз
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =6 -6Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Цюрих 2:1 Грасcхоппер Золотурн 0:10 Цюрих Люцерн 1:3 Цюрих
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Цюрих: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Цюрих 0:5 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Цюрих Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|3.
|Янг Бойз
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|Серветт
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|5.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|6.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|1
|3
|1
|9 - 9
|6
|8.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|9.
|Люцерн
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|Серветт
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|9.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Базель
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Серветт
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Грасcхоппер
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|2
|2
|2.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|4.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|4.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|3
|0