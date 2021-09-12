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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Фортуна
0'
11' Желтая карточка
Зоботка Марсель
0:1
29' Пенальти
Хеннингс Роувен
45' Желтая карточка
Нарей Халед
54' Желтая карточка
Ризе Филипп
60'
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
3
Карлсон
Дирк
26
Гонтер
Сёрен
27
Хертель
Саша
31
Цолински
Бен
5
Фандрих
Клеменс
17
Ризе
Филипп
18
Soufiane
Messeguem
11
Nikolas-Gerrit
Kuehn
37
Манце
Антонио
33
Кастенмайер
Флориан
20
Нарей
Халед
5
Christoph
Klarer
3
Хоффманн
Андре
7
Хартерц
Флориан
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
8
Пётровски
Якуб
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Эрцгебирге Ауэ
4-5-1
Фортуна
4-5-1

Ход матча

11'
 
Зоботка Марсель
29'
0:1
Хеннингс Роувен
45'
 
Нарей Халед
46'
Гуйе Бабакар
Nikolas-Gerrit Kuehn
 
54'
Ризе Филипп
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйе Бабакар 1 0.17
2. Хертель Саша 1 0.17
3. Штраус Джон-Патрик 0 0
4. Цолински Бен 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 4 (2) 0.67
2. Нарей Халед 2 0.33
3. Петерсон Кристофер 1 0.17
4. Аппелькамп Синта 1 0.17
5. Клаус Феликс 0 0
6. Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Назаров Дмитрий II 3 0
2. Карлсон Дирк 2 0
3. Soufiane Messeguem 2 0
4. Штраус Джон-Патрик 1 0
5. Гонтер Сёрен 1 0
6. Цолински Бен 1 0
7. Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0
8. Antonio Jonjic 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Приб Эдгар 2 0
2. Неделку Драгош 2 0
3. Christoph Klarer 2 0
4. Хеннингс Роувен 1 0
5. Бодзек Адам 1 0
6. Ковнацки Давид 1 0
7. Петерсон Кристофер 1 0
8. Нарей Халед 1 0
9. Зоботка Марсель 1 0
10. Пётровски Якуб 1 0
11. Танака Ао 1 0
12. Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Фортуна 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фортуна 1:0 Синт-Трейден Шальке 04 3:1 Фортуна Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:0 Фортуна
Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Фортуна: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Кубок Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:4 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2:1 6 5 0 1 14 - 4 15
2. Падерборн 0:0 6 3 3 0 12 - 4 12
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Динамо Дрезден 1:1 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Нюрнберг 1:2 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
8. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Шальке 04 0:0 6 2 2 2 9 - 9 8
10. Ганза 1:0 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Дармштадт 0:1 6 2 1 3 12 - 9 7
12. Фортуна 1:0 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
14. Хайденхайм 1:1 6 1 4 1 4 - 4 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Ян 2:1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Нюрнберг 1:2 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Дармштадт 0:1 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Динамо Дрезден 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Падерборн 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Шальке 04 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Хайденхайм 1:1 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Ганза 1:0 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фортуна 1:0 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 2:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Фортуна 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
5. Динамо Дрезден 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Шальке 04 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ганза 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хайденхайм 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 1:2 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Нарей Халед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Хеннингс Роувен из команды Фортуна забивает с точки!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Фортуна
4.09
5.22
2.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна онлайн




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