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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:1
Конец матча

Стадион:
Фортуна
0'
11' Желтая карточка
Зоботка Марсель
0:1
29' Пенальти
Хеннингс Роувен
45' Желтая карточка
Нарей Халед
54' Желтая карточка
Ризе Филипп
84' Желтая карточка
Гонтер Сёрен
90'+4
1
Меннель
Мартин
24
Штраус
Джон-Патрик
3
Карлсон
Дирк
26
Гонтер
Сёрен
27
Хертель
Саша
31
Цолински
Бен
5
Фандрих
Клеменс
17
Ризе
Филипп
18
Soufiane
Messeguem
11
Nikolas-Gerrit
Kuehn
37
Манце
Антонио
33
Кастенмайер
Флориан
20
Нарей
Халед
5
Christoph
Klarer
3
Хоффманн
Андре
7
Хартерц
Флориан
11
Клаус
Феликс
4
Танака
Ао
31
Зоботка
Марсель
8
Пётровски
Якуб
12
Петерсон
Кристофер
28
Хеннингс
Роувен
Эрцгебирге Ауэ
4-5-1
Фортуна
4-5-1

Ход матча

11'
 
Зоботка Марсель
29'
0:1
Хеннингс Роувен
45'
 
Нарей Халед
46'
Гуйе Бабакар
Nikolas-Gerrit Kuehn
 
54'
Ризе Филипп
 
63'
Omar Sijaric
Ризе Филипп
 
64'
 
Бодзек Адам
Зоботка Марсель
64'
 
Боженик Роберт
Хеннингс Роувен
77'
 
Схипноски Никлас
Петерсон Кристофер
82'
Шрек Сэм
Цолински Бен
 
83'
Назаров Дмитрий
Фандрих Клеменс
 
84'
Гонтер Сёрен
 
84'
 
Аппелькамп Синта
Танака Ао
84'
 
Циммерман Маттиас
Клаус Феликс

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 14
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйе Бабакар 1 0.17
2. Хертель Саша 1 0.17
3. Штраус Джон-Патрик 0 0
4. Цолински Бен 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 4 (2) 0.67
2. Нарей Халед 2 0.33
3. Петерсон Кристофер 1 0.17
4. Аппелькамп Синта 1 0.17
5. Клаус Феликс 0 0
6. Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Назаров Дмитрий II 3 0
2. Гонтер Сёрен 2 0
3. Карлсон Дирк 2 0
4. Soufiane Messeguem 2 0
5. Ризе Филипп 1 0
6. Штраус Джон-Патрик 1 0
7. Цолински Бен 1 0
8. Nikolas-Gerrit Kuehn 1 0
9. Antonio Jonjic 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Приб Эдгар 2 0
2. Неделку Драгош 2 0
3. Christoph Klarer 2 0
4. Хеннингс Роувен 1 0
5. Бодзек Адам 1 0
6. Ковнацки Давид 1 0
7. Петерсон Кристофер 1 0
8. Нарей Халед 1 0
9. Зоботка Марсель 1 0
10. Пётровски Якуб 1 0
11. Танака Ао 1 0
12. Аппелькамп Синта 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Фортуна 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фортуна 1:0 Синт-Трейден Шальке 04 3:1 Фортуна Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:0 Фортуна
Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Фортуна: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Кубок Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:4 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 6 4 1 1 14 - 5 13
2. Падерборн 6 3 2 1 12 - 5 11
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Динамо Дрезден 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Шальке 04 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Нюрнберг 6 2 4 0 8 - 5 10
8. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
9. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Хайденхайм 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Фортуна 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Ганза 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Дармштадт 6 2 1 3 13 - 10 7
14. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Эрцгебирге Ауэ 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Динамо Дрезден 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Ганза 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 7 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Нарей Халед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Хеннингс Роувен из команды Фортуна забивает с точки!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна онлайн




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