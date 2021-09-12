Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Эрцгебирге Ауэ
0:1
Конец матча
Стадион: Erzgebirgsstadion
Фортуна
11' Желтая карточкаЗоботка Марсель
0:1
29' ПенальтиХеннингс Роувен
45' Желтая карточкаНарей Халед
54' Желтая карточкаРизе Филипп
84' Желтая карточкаГонтер Сёрен
26
Гонтер
Сёрен
27
Хертель
Саша
31
Цолински
Бен
17
Ризе
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Гонтер СёренЗащитник
-
27 Хертель СашаЗащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ризе ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
-
13 Маечак ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе БабакарНападающий
-
19 Omar Sijaric
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Нарей ХаледЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
Ход матча
11'
29'
0:1
45'
54'
82'
84'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 14
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйе Бабакар
|1
|0.17
|2.
|Хертель Саша
|1
|0.17
|3.
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|4.
|Цолински Бен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|4 (2)
|0.67
|2.
|Нарей Халед
|2
|0.33
|3.
|Петерсон Кристофер
|1
|0.17
|4.
|Аппелькамп Синта
|1
|0.17
|5.
|Клаус Феликс
|0
|0
|6.
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|2.
|Гонтер Сёрен
|2
|0
|3.
|Карлсон Дирк
|2
|0
|4.
|Soufiane Messeguem
|2
|0
|5.
|Ризе Филипп
|1
|0
|6.
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|7.
|Цолински Бен
|1
|0
|8.
|Nikolas-Gerrit Kuehn
|1
|0
|9.
|Antonio Jonjic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Приб Эдгар
|2
|0
|2.
|Неделку Драгош
|2
|0
|3.
|Christoph Klarer
|2
|0
|4.
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|5.
|Бодзек Адам
|1
|0
|6.
|Ковнацки Давид
|1
|0
|7.
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|8.
|Нарей Халед
|1
|0
|9.
|Зоботка Марсель
|1
|0
|10.
|Пётровски Якуб
|1
|0
|11.
|Танака Ао
|1
|0
|12.
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эрцгебирге Ауэ
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Фортуна
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: +4 =6 -10Хольштайн Киль 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Зандхаузен Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Ингольштадт 2:1 Эрцгебирге Ауэ
Эрцгебирге Ауэ 0:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург Эрцгебирге Ауэ 2:1 Оснабрюк Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Карлсруэ 0:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 0:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Нюрнберг Эрцгебирге Ауэ 1:3 Санкт-Паули Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 Хольштайн Киль 1:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Бохум
Фортуна Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фортуна 1:0 Синт-Трейден Шальке 04 3:1 Фортуна Фортуна 2:2 Хольштайн Киль Нюрнберг 2:0 Фортуна
Ольденбург-2 0:5 Фортуна Фортуна 2:3 Вердер Зандхаузен 0:2 Фортуна Фортуна 3:0 АХ Лёвен Фортуна 1:2 Вюрцбургер Гройтер Фюрт 3:2 Фортуна Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр Фортуна 3:2 Карлсруэ Падерборн 2:1 Фортуна Фортуна 2:0 Санкт-Паули Оснабрюк 0:3 Фортуна Дармштадт 1:2 Фортуна Фортуна 0:3 Бохум Зандхаузен 0:0 Фортуна Фортуна 3:1 Нюрнберг
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 12
Фортуна: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 3
Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:3 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 4:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:4 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Фортуна Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|2.
|Падерборн
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|3.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Шальке 04
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|Нюрнберг
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Гамбург
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Фортуна
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Ганза
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Дармштадт
|6
|2
|1
|3
|13 - 10
|7
|14.
|Ганновер 96
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Динамо Дрезден
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Дармштадт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|7
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|5.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0