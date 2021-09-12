Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганза
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Ostseestadion
Дармштадт
1:0
19' ГолФерхук Йон
28' Желтая карточкаBENTLEY BAHN
48' Желтая карточкаПфайффер Лука
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
11
Мамба
Стрели
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
24
Зобих
Лассе
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
19'
1:0
28'
48'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхук Йон
|3
|0.5
|2.
|Омладич Ник
|1
|0.17
|3.
|Беренс Ханно
|1
|0.17
|4.
|Мунси Ридж
|1
|0.17
|5.
|Мамба Стрели
|1
|0.17
|6.
|Россбах Дамиан
|0
|0
|7.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Титц Филлип
|5 (1)
|0.83
|2.
|Пфайффер Лука
|3
|0.5
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.33
|4.
|Ману Брайдон
|1
|0.17
|5.
|Бадер Маттиас
|0
|0
|6.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|7.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|8.
|Хонзак Матиас
|0
|0
|9.
|Карич Эмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майсснер Томас
|2
|0
|2.
|Риццуто Калоджеро
|2
|0
|3.
|BENTLEY BAHN
|2
|0
|4.
|Омладич Ник
|1
|0
|5.
|Мунси Ридж
|1
|0
|6.
|Ридель Юлиан
|1
|0
|7.
|Ферхук Йон
|1
|0
|8.
|Россбах Дамиан
|1
|0
|9.
|Мамба Стрели
|1
|0
|10.
|Рейн Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|3
|0
|2.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|3.
|Clemens Riedel
|2
|0
|4.
|Бадер Маттиас
|1
|0
|5.
|Берко Эрих
|1
|0
|6.
|Мюллер Янник
|1
|0
|7.
|Голлер Беньямин
|1
|0
|8.
|Пфайффер Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганза
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|Дармштадт
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Ганза Последние 20 матчей: +10 =6 -4Вердер 3:0 Ганза Ганза 1:3 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм
Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт
Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт
Последние игры между собой
Ганза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|Падерборн
|0:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Динамо Дрезден
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Нюрнберг
|1:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Карлсруэ
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Гамбург
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Шальке 04
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|Ганза
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Дармштадт
|0:1
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|12.
|Фортуна
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Ганновер 96
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|14.
|Хайденхайм
|1:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Ян
|2:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Нюрнберг
|1:2
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Дармштадт
|0:1
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Падерборн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Шальке 04
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Хайденхайм
|1:1
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Ганза
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фортуна
|1:0
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Фортуна
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Шальке 04
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Ганза
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Хайденхайм
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Нюрнберг
|1:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|6
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|5.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0