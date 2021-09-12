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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Дармштадт
0'
1:0
19' Гол
Ферхук Йон
28' Желтая карточка
BENTLEY BAHN
48' Желтая карточка
Пфайффер Лука
60'
1
Markus
Kolke
27
Риццуто
Калоджеро
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
23
Майер
Жонатан
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
11
Мамба
Стрели
8
BENTLEY
BAHN
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
24
Зобих
Лассе
5
Пфайффер
Патрик
32
Холланд
Фабиан
7
Голлер
Беньямин
8
Шнелльхардт
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
19
Карич
Эмир
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
Ганза
4-2-3-1
Дармштадт
4-4-2

Ход матча

19'
Ферхук Йон
(Омладич Ник)
1:0
28'
BENTLEY BAHN
 
48'
 
Пфайффер Лука

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхук Йон 3 0.5
2. Омладич Ник 1 0.17
3. Беренс Ханно 1 0.17
4. Мунси Ридж 1 0.17
5. Мамба Стрели 1 0.17
6. Россбах Дамиан 0 0
7. Риццуто Калоджеро 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Титц Филлип 5 (1) 0.83
2. Пфайффер Лука 3 0.5
3. Шнелльхардт Фабиан 2 0.33
4. Ману Брайдон 1 0.17
5. Бадер Маттиас 0 0
6. Холланд Фабиан 0 0
7. Гьясула Клаус 0 0
8. Хонзак Матиас 0 0
9. Карич Эмир 0 0

Карточки

Ганза
# Игрок      
1. Майсснер Томас 2 0
2. Риццуто Калоджеро 2 0
3. BENTLEY BAHN 2 0
4. Омладич Ник 1 0
5. Мунси Ридж 1 0
6. Ридель Юлиан 1 0
7. Ферхук Йон 1 0
8. Россбах Дамиан 1 0
9. Мамба Стрели 1 0
10. Рейн Симон 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Карич Эмир 3 0
2. Гьясула Клаус 2 0
3. Clemens Riedel 2 0
4. Бадер Маттиас 1 0
5. Берко Эрих 1 0
6. Мюллер Янник 1 0
7. Голлер Беньямин 1 0
8. Пфайффер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганза 0 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 33.33% (2)
 Дармштадт 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5) 0 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Ганза Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Вердер 3:0 Ганза Ганза 1:3 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм
Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт
Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт

Последние игры между собой

Ганза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ганза 0:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 6:0 Ганза Бундеслига 3 Ганза 0:0 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 1:1 Ганза Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2:1 6 5 0 1 14 - 4 15
2. Падерборн 0:0 6 3 3 0 12 - 4 12
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Динамо Дрезден 1:1 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Нюрнберг 1:2 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
8. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Шальке 04 0:0 6 2 2 2 9 - 9 8
10. Ганза 1:0 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Дармштадт 0:1 6 2 1 3 12 - 9 7
12. Фортуна 1:0 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
14. Хайденхайм 1:1 6 1 4 1 4 - 4 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Ян 2:1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Нюрнберг 1:2 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Дармштадт 0:1 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Динамо Дрезден 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Падерборн 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Шальке 04 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Хайденхайм 1:1 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Ганза 1:0 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фортуна 1:0 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 2:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Фортуна 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
5. Динамо Дрезден 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Шальке 04 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ганза 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хайденхайм 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 1:2 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Пфайффер Лука получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Bentley Bahn получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ферхук Йон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Дармштадт
3.08
3.75
7.03
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 1:0 Дармштадт онлайн




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