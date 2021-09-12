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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
2:1
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
1:0
19' Гол
Ферхук Йон
28' Желтая карточка
BENTLEY BAHN
48' Желтая карточка
Пфайффер Лука
1:1
66' Пенальти
Кемпе Тобиас
67' Желтая карточка
Омладич Ник
79' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
82' Желтая карточка
Бадер Маттиас
84' Желтая карточка
Зобих Лассе
2:1
86' Гол
Лукас Фрёде
90'+4
1
Markus
Kolke
27
Риццуто
Калоджеро
25
Майсснер
Томас
4
Россбах
Дамиан
23
Майер
Жонатан
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
11
Мамба
Стрели
8
BENTLEY
BAHN
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
24
Зобих
Лассе
5
Пфайффер
Патрик
32
Холланд
Фабиан
7
Голлер
Беньямин
8
Шнелльхардт
Фабиан
23
Гьясула
Клаус
19
Карич
Эмир
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
Ганза
4-2-3-1
Дармштадт
4-4-2

Ход матча

19'
Ферхук Йон
(Омладич Ник)
1:0
28'
BENTLEY BAHN
 
48'
 
Пфайффер Лука
63'
 
Кемпе Тобиас
Гьясула Клаус
64'
 
Хонзак Матиас
Карич Эмир
64'
 
Ману Брайдон
Голлер Беньямин
66'
1:1
Кемпе Тобиас
67'
Омладич Ник
 
71'
Рейн Симон
Беренс Ханно
 
71'
Ингельссон Сванте
BENTLEY BAHN
 
75'
Kevin Schumacher
Мамба Стрели
 
75'
 
Мюллер Янник
Пфайффер Лука
75'
Мунси Ридж
Ферхук Йон
 
79'
 
Пфайффер Патрик
82'
 
Бадер Маттиас
84'
 
Зобих Лассе
86'
Лукас Фрёде
(Омладич Ник)
2:1
90'
Ротер Бьёрн
Омладич Ник
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхук Йон 3 0.5
2. Омладич Ник 1 0.17
3. Беренс Ханно 1 0.17
4. Мунси Ридж 1 0.17
5. Лукас Фрёде 1 0.17
6. Мамба Стрели 1 0.17
7. Россбах Дамиан 0 0
8. Риццуто Калоджеро 0 0
Дармштадт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Титц Филлип 5 (1) 0.83
2. Пфайффер Лука 3 0.5
3. Шнелльхардт Фабиан 2 0.33
4. Ману Брайдон 1 0.17
5. Кемпе Тобиас 1 (1) 0.17
6. Бадер Маттиас 0 0
7. Холланд Фабиан 0 0
8. Гьясула Клаус 0 0
9. Хонзак Матиас 0 0
10. Карич Эмир 0 0

Карточки

Ганза
# Игрок      
1. Омладич Ник 2 0
2. Майсснер Томас 2 0
3. Риццуто Калоджеро 2 0
4. BENTLEY BAHN 2 0
5. Мунси Ридж 1 0
6. Ридель Юлиан 1 0
7. Ферхук Йон 1 0
8. Россбах Дамиан 1 0
9. Мамба Стрели 1 0
10. Рейн Симон 1 0
Дармштадт
# Игрок      
1. Карич Эмир 3 0
2. Бадер Маттиас 2 0
3. Гьясула Клаус 2 0
4. Пфайффер Патрик 2 0
5. Clemens Riedel 2 0
6. Зобих Лассе 1 0
7. Берко Эрих 1 0
8. Мюллер Янник 1 0
9. Пфайффер Лука 1 0
10. Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганза 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 37.5% (3)
 Дармштадт 8.33% (1) 16.67% (2) 41.67% (5) 0 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Ганза Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Вердер 3:0 Ганза Ганза 1:3 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм
Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт
Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт

Последние игры между собой

Ганза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Ганза 0:1 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 6:0 Ганза Бундеслига 3 Ганза 0:0 Дармштадт Бундеслига 3 Дармштадт 1:1 Ганза Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 6 4 1 1 14 - 5 13
2. Падерборн 6 3 2 1 12 - 5 11
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Динамо Дрезден 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Шальке 04 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Нюрнберг 6 2 4 0 8 - 5 10
8. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
9. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Хайденхайм 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Фортуна 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Ганза 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Дармштадт 6 2 1 3 13 - 10 7
14. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Эрцгебирге Ауэ 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Динамо Дрезден 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Ганза 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 7 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Bentley Bahn получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ферхук Йон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ганза 2:1 Дармштадт онлайн




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