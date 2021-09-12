Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Ганза
2:1
Конец матча
Стадион: Ostseestadion
Дармштадт
1:0
19' ГолФерхук Йон
28' Желтая карточкаBENTLEY BAHN
48' Желтая карточкаПфайффер Лука
1:1
66' ПенальтиКемпе Тобиас
67' Желтая карточкаОмладич Ник
79' Желтая карточкаПфайффер Патрик
82' Желтая карточкаБадер Маттиас
84' Желтая карточкаЗобих Лассе
2:1
86' ГолЛукас Фрёде
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
11
Мамба
Стрели
21
Омладич
Ник
18
Ферхук
Йон
24
Зобих
Лассе
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
-
11 Мамба СтрелиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Омладич НикПолузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
40 Берко ЭрихПолузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Ход матча
19'
1:0
28'
48'
66'
1:1
67'
75'
79'
82'
84'
86'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхук Йон
|3
|0.5
|2.
|Омладич Ник
|1
|0.17
|3.
|Беренс Ханно
|1
|0.17
|4.
|Мунси Ридж
|1
|0.17
|5.
|Лукас Фрёде
|1
|0.17
|6.
|Мамба Стрели
|1
|0.17
|7.
|Россбах Дамиан
|0
|0
|8.
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Титц Филлип
|5 (1)
|0.83
|2.
|Пфайффер Лука
|3
|0.5
|3.
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.33
|4.
|Ману Брайдон
|1
|0.17
|5.
|Кемпе Тобиас
|1 (1)
|0.17
|6.
|Бадер Маттиас
|0
|0
|7.
|Холланд Фабиан
|0
|0
|8.
|Гьясула Клаус
|0
|0
|9.
|Хонзак Матиас
|0
|0
|10.
|Карич Эмир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Омладич Ник
|2
|0
|2.
|Майсснер Томас
|2
|0
|3.
|Риццуто Калоджеро
|2
|0
|4.
|BENTLEY BAHN
|2
|0
|5.
|Мунси Ридж
|1
|0
|6.
|Ридель Юлиан
|1
|0
|7.
|Ферхук Йон
|1
|0
|8.
|Россбах Дамиан
|1
|0
|9.
|Мамба Стрели
|1
|0
|10.
|Рейн Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карич Эмир
|3
|0
|2.
|Бадер Маттиас
|2
|0
|3.
|Гьясула Клаус
|2
|0
|4.
|Пфайффер Патрик
|2
|0
|5.
|Clemens Riedel
|2
|0
|6.
|Зобих Лассе
|1
|0
|7.
|Берко Эрих
|1
|0
|8.
|Мюллер Янник
|1
|0
|9.
|Пфайффер Лука
|1
|0
|10.
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганза
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|37.5% (3)
|Дармштадт
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|41.67% (5)
|0
|25% (3)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Ганза Последние 20 матчей: +10 =6 -4Вердер 3:0 Ганза Ганза 1:3 Динамо Дрезден Хайденхайм 1:1 Ганза Ганза 3:2 Хайденхайм
Ганновер 96 0:3 Ганза Ганза 1:3 Карлсруэ Вольфсбург 0:3 Ганза Ганза 1:1 Любек Унтерахинг 0:1 Ганза Ганза 0:0 Цвиккау Ганза 1:1 Ингольштадт Меппен 2:3 Ганза Ганза 1:1 Веен Висбаден Бавария-2 0:1 Ганза Ганза 0:2 Магдебург Динамо Дрезден 0:0 Ганза Ганза 1:0 Галлешер Тюркюджю Атаспор 0:3 Ганза Юрдинген 0:1 Ганза Ганза 2:1 Кайзерслаутерн
Дармштадт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Дармштадт 4:0 Ганновер 96 Гамбург 2:2 Дармштадт Дармштадт 6:1 Ингольштадт Мюнхен-1860 1:1 Дармштадт
Карлсруэ 3:0 Дармштадт Дармштадт 0:2 Ян Штуттгарт 1:1 Дармштадт Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт Дармштадт 5:1 Хайденхайм Ганновер 96 1:2 Дармштадт Дармштадт 3:1 Бохум Вюрцбург Кикерс 1:3 Дармштадт Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт Гамбург 1:2 Дармштадт Дармштадт 1:2 Фортуна Айнтрахт Бр 1:1 Дармштадт Дармштадт 4:1 Эрцгебирге Ауэ Падерборн 2:3 Дармштадт Дармштадт 0:1 Карлсруэ Санкт-Паули 3:2 Дармштадт
Последние игры между собой
Ганза: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Дармштадт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|13
|2.
|Падерборн
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|3.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Динамо Дрезден
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Шальке 04
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|7.
|Нюрнберг
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|9.
|Гамбург
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Хайденхайм
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|11.
|Фортуна
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|12.
|Ганза
|6
|2
|1
|3
|8 - 11
|7
|13.
|Дармштадт
|6
|2
|1
|3
|13 - 10
|7
|14.
|Ганновер 96
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Нюрнберг
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|Ян
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Дармштадт
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|Хайденхайм
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Динамо Дрезден
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Шальке 04
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Падерборн
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Ганза
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фортуна
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Шальке 04
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Фортуна
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Динамо Дрезден
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Ганза
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Хайденхайм
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Нюрнберг
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|Дармштадт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|7
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|5.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0