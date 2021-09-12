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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
0:0
Второй тайм: 61'

Стадион:
Шальке 04
0'
26' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
37' Желтая карточка
Florian Flick
61'
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
2
Хюнемайер
Уве
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
10
Юстван
Юлиан
6
Шустер
Марко
8
Шалленберг
Рон
29
Коллинс
Джамилу
5
Marcel
Mehlem
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
1
Ферманн
Ральф
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
7
Чурлинов
Дарко
4
Палссон
Виктор
2
Оуведжан
Томас
10
Саласар
Родриго
17
Florian
Flick
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Падерборн
3-4-1-2
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

26'
Хюнемайер Уве
 
37'
 
Florian Flick

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михель Свен 4 0.67
2. Прёгер Кай 3 0.5
3. Платте Феликс 2 0.33
4. Шалленберг Рон 1 0.17
5. Jannis Heuer 1 0.17
6. Коллинс Джамилу 0 0
7. Юстван Юлиан 0 0
8. Шустер Марко 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 6 1
2. Бюльтер Мариус 2 0.33
3. Дрекслер Доминик 1 0.17
4. Оуведжан Томас 0 0
5. Каминьски Марцин 0 0
6. Чурлинов Дарко 0 0
7. Yaroslav Mikhailov 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 3 0
2. Михель Свен 2 0
3. Хюнемайер Уве 1 0
4. Шустер Марко 1 0
5. Србени Деннис 1 0
6. Marcel Mehlem 1 0
7. Шалленберг Рон 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 3 0
2. Теродде Симон 1 0
3. Дрекслер Доминик 1 0
4. Палссон Виктор 1 0
5. Бюльтер Мариус 1 0
6. Итакура Ко 1 0
7. Blendi Idrizi 1 0
8. Marvin Pieringer 1 0
9. Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Шальке 04 33.33% (3) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Падерборн 3:1 Санкт-Паули Вердер 1:4 Падерборн Динамо Дрезден 2:1 Падерборн
Падерборн 2:2 Нюрнберг Хайденхайм 0:0 Падерборн Боруссия М 1:3 Падерборн Аякс 4:1 Падерборн Ганновер 96 1:1 Падерборн Вюрцбург Кикерс 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Падерборн 2:1 Фортуна Падерборн 2:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн Падерборн 3:0 Бохум Нюрнберг 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:2 Падерборн Падерборн 2:3 Дармштадт
Шальке 04 Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04
Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Шальке 04 5:1 Падерборн Товарищеские матчи Шальке 04 1:1 Падерборн Бундеслига Падерборн 1:5 Шальке 04 Бундеслига Падерборн 0:1 Шальке 04 Товарищеские матчи
Шальке 04 1:0 Падерборн Бундеслига Падерборн 1:2 Шальке 04 Бундеслига Падерборн 1:2 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2:1 6 5 0 1 14 - 4 15
2. Падерборн 0:0 6 3 3 0 12 - 4 12
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Динамо Дрезден 1:1 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Нюрнберг 1:2 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
8. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Шальке 04 0:0 6 2 2 2 9 - 9 8
10. Ганза 1:0 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Дармштадт 0:1 6 2 1 3 12 - 9 7
12. Фортуна 1:0 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
14. Хайденхайм 1:1 6 1 4 1 4 - 4 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Ян 2:1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Нюрнберг 1:2 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Дармштадт 0:1 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Динамо Дрезден 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Падерборн 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Шальке 04 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Хайденхайм 1:1 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Ганза 1:0 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фортуна 1:0 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 2:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Фортуна 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
5. Динамо Дрезден 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Шальке 04 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ганза 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хайденхайм 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 1:2 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Florian Flick получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Хюнемайер Уве получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Шальке 04
2.95
3.66
3.56
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Где смотреть матч Падерборн 0:0 Шальке 04 онлайн




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