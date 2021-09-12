Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Падерборн
0:0
Второй тайм: 61'
Стадион: Бентелер Арена
Шальке 04
26' Желтая карточкаХюнемайер Уве
37' Желтая карточкаFlorian Flick
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
10
Юстван
Юлиан
11
Михель
Свен
33
Тиау
Малик
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
13 Ялчин РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Нападающий
-
28 Карльс ЙонасНападающий
- Нападающий
-
24 Jannis Heuer
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Полузащитник
-
15 Воутерс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Mehmet Aydin
-
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
Ход матча
26'
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михель Свен
|4
|0.67
|2.
|Прёгер Кай
|3
|0.5
|3.
|Платте Феликс
|2
|0.33
|4.
|Шалленберг Рон
|1
|0.17
|5.
|Jannis Heuer
|1
|0.17
|6.
|Коллинс Джамилу
|0
|0
|7.
|Юстван Юлиан
|0
|0
|8.
|Шустер Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Теродде Симон
|6
|1
|2.
|Бюльтер Мариус
|2
|0.33
|3.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.17
|4.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|5.
|Каминьски Марцин
|0
|0
|6.
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|7.
|Yaroslav Mikhailov
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|3
|0
|2.
|Михель Свен
|2
|0
|3.
|Хюнемайер Уве
|1
|0
|4.
|Шустер Марко
|1
|0
|5.
|Србени Деннис
|1
|0
|6.
|Marcel Mehlem
|1
|0
|7.
|Шалленберг Рон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Florian Flick
|3
|0
|2.
|Теродде Симон
|1
|0
|3.
|Дрекслер Доминик
|1
|0
|4.
|Палссон Виктор
|1
|0
|5.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|6.
|Итакура Ко
|1
|0
|7.
|Blendi Idrizi
|1
|0
|8.
|Marvin Pieringer
|1
|0
|9.
|Хопп Мэттью
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Падерборн
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|Шальке 04
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +8 =7 -5Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Падерборн 3:1 Санкт-Паули Вердер 1:4 Падерборн Динамо Дрезден 2:1 Падерборн
Падерборн 2:2 Нюрнберг Хайденхайм 0:0 Падерборн Боруссия М 1:3 Падерборн Аякс 4:1 Падерборн Ганновер 96 1:1 Падерборн Вюрцбург Кикерс 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Падерборн 2:1 Фортуна Падерборн 2:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн Падерборн 3:0 Бохум Нюрнберг 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:2 Падерборн Падерборн 2:3 Дармштадт
Шальке 04 Последние 20 матчей: +6 =3 -11Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04
Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|Падерборн
|0:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Динамо Дрезден
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Нюрнберг
|1:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Карлсруэ
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Гамбург
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Шальке 04
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|Ганза
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Дармштадт
|0:1
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|12.
|Фортуна
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Ганновер 96
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|14.
|Хайденхайм
|1:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Ян
|2:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Нюрнберг
|1:2
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Дармштадт
|0:1
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Падерборн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Шальке 04
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Хайденхайм
|1:1
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Ганза
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фортуна
|1:0
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Фортуна
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Шальке 04
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Ганза
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Хайденхайм
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Нюрнберг
|1:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|6
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|5.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0