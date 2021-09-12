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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
0:1
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
26' Желтая карточка
Хюнемайер Уве
37' Желтая карточка
Florian Flick
0:1
63' Гол
Теродде Симон
90' Желтая карточка
Шалленберг Рон
90'+5
21
Хут
Янник
13
Ялчин
Робин
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
2
Хюнемайер
Уве
29
Коллинс
Джамилу
8
Шалленберг
Рон
5
Marcel
Mehlem
6
Шустер
Марко
10
Юстван
Юлиан
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
1
Ферманн
Ральф
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
35
Каминьски
Марцин
7
Чурлинов
Дарко
10
Саласар
Родриго
4
Палссон
Виктор
17
Florian
Flick
2
Оуведжан
Томас
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
Падерборн
3-4-1-2
Шальке 04
3-3-2-2

Ход матча

26'
Хюнемайер Уве
 
37'
 
Florian Flick
61'
Штайперманн Марко
Србени Деннис
 
62'
Прёгер Кай
Marcel Mehlem
 
63'
0:1
Теродде Симон
(Бюльтер Мариус)
70'
 
Mehmet Aydin
Florian Flick
74'
Jannis Heuer
Ялчин Робин
 
74'
Платте Феликс
Юстван Юлиан
 
79'
 
Marvin Pieringer
Саласар Родриго
85'
Офори Келвин
Шустер Марко
 
85'
 
Henning Matriciani
Чурлинов Дарко
90'
Шалленберг Рон
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 5 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михель Свен 4 0.67
2. Прёгер Кай 3 0.5
3. Платте Феликс 2 0.33
4. Шалленберг Рон 1 0.17
5. Jannis Heuer 1 0.17
6. Коллинс Джамилу 0 0
7. Юстван Юлиан 0 0
8. Шустер Марко 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Теродде Симон 7 1.17
2. Бюльтер Мариус 2 0.33
3. Дрекслер Доминик 1 0.17
4. Оуведжан Томас 0 0
5. Каминьски Марцин 0 0
6. Чурлинов Дарко 0 0
7. Yaroslav Mikhailov 0 0

Карточки

Падерборн
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 3 0
2. Михель Свен 2 0
3. Шалленберг Рон 2 0
4. Хюнемайер Уве 1 0
5. Шустер Марко 1 0
6. Србени Деннис 1 0
7. Marcel Mehlem 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Florian Flick 3 0
2. Теродде Симон 1 0
3. Дрекслер Доминик 1 0
4. Палссон Виктор 1 0
5. Бюльтер Мариус 1 0
6. Итакура Ко 1 0
7. Blendi Idrizi 1 0
8. Marvin Pieringer 1 0
9. Хопп Мэттью 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Падерборн 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)
 Шальке 04 30% (3) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Падерборн 3:1 Санкт-Паули Вердер 1:4 Падерборн Динамо Дрезден 2:1 Падерборн
Падерборн 2:2 Нюрнберг Хайденхайм 0:0 Падерборн Боруссия М 1:3 Падерборн Аякс 4:1 Падерборн Ганновер 96 1:1 Падерборн Вюрцбург Кикерс 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 3:8 Падерборн Падерборн 2:1 Фортуна Падерборн 2:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн Падерборн 3:0 Бохум Нюрнберг 2:1 Падерборн Падерборн 2:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:2 Падерборн Падерборн 2:3 Дармштадт
Шальке 04 Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Шальке 04 3:1 Фортуна Ян 4:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Эрцгебирге Ауэ Филлинген 1:4 Шальке 04
Хольштайн Киль 0:3 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Гамбург Шальке 04 3:2 Витесс Шальке 04 0:0 Зенит Кёльн 1:0 Шальке 04 Шальке 04 4:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:2 Герта Хоффенхайм 4:2 Шальке 04 Арминия 1:0 Шальке 04 Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:0 Аугсбург Байер Л 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Боруссия М Вольфсбург 5:0 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Майнц Штуттгарт 5:1 Шальке 04

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Шальке 04 5:1 Падерборн Товарищеские матчи Шальке 04 1:1 Падерборн Бундеслига Падерборн 1:5 Шальке 04 Бундеслига Падерборн 0:1 Шальке 04 Товарищеские матчи
Шальке 04 1:0 Падерборн Бундеслига Падерборн 1:2 Шальке 04 Бундеслига Падерборн 1:2 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 6 4 1 1 14 - 5 13
2. Падерборн 6 3 2 1 12 - 5 11
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Динамо Дрезден 6 3 1 2 10 - 7 10
6. Шальке 04 6 3 1 2 10 - 9 10
7. Нюрнберг 6 2 4 0 8 - 5 10
8. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
9. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Хайденхайм 6 2 3 1 5 - 4 9
11. Фортуна 6 2 1 3 8 - 10 7
12. Ганза 6 2 1 3 8 - 11 7
13. Дармштадт 6 2 1 3 13 - 10 7
14. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Нюрнберг 3 2 1 0 4 - 1 7
3. Ян 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Дармштадт 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
6. Хайденхайм 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Динамо Дрезден 3 2 0 1 5 - 3 6
8. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Шальке 04 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Падерборн 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
13. Ганза 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фортуна 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Эрцгебирге Ауэ 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Шальке 04 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Фортуна 4 2 0 2 4 - 5 6
6. Динамо Дрезден 3 1 1 1 5 - 4 4
7. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
9. Ганза 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хайденхайм 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
17. Дармштадт 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 7 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Florian Flick получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Хюнемайер Уве получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Падерборн 0:1 Шальке 04 онлайн




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