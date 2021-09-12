Германия: Бундеслига 2 2021-2022
Хайденхайм
1:1
Второй тайм: 61'
Стадион: Войт-Арена
Динамо Дрезден
1:0
5' ГолМор Тобиас
24' Желтая карточкаКляйндинст Тим
1:1
51' ГолЛёв Крис
59' Желтая карточкаSebastian Mai
29
Мор
Тобиас
15
Мэлоун
Морис
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Кульке МаксПолузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
5'
1:0
24'
51'
1:1
59'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|2
|0.33
|2.
|Шмидт Патрик II
|1
|0.17
|3.
|Мор Тобиас
|1
|0.17
|4.
|Лайпертц Роберт
|0
|0
|5.
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дафернер Кристоф
|3
|0.5
|2.
|Heinz Moerschel
|2
|0.33
|3.
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.17
|4.
|Книппинг Тим
|1
|0.17
|5.
|Sebastian Mai
|1
|0.17
|6.
|Лёв Крис
|1
|0.17
|7.
|Каде Юлиус
|1
|0.17
|8.
|Morris Schroeter
|0
|0
|9.
|Michael Akoto
|0
|0
|10.
|Luca Herrmann
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|2.
|Буш Марнон
|2
|0
|3.
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|4.
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|5.
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|6.
|Бурнич Дженис
|1
|0
|7.
|Мор Тобиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Michael Akoto
|2
|0
|2.
|Robin Becker
|0
|1
|3.
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|4.
|Хосинер Филипп
|1
|0
|5.
|Штарк Янник
|1
|0
|6.
|Sebastian Mai
|1
|0
|7.
|Лёв Крис
|1
|0
|8.
|Heinz Moerschel
|1
|0
|9.
|Дафернер Кристоф
|1
|0
|10.
|Luca Herrmann
|1
|0
|11.
|Аидонис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|100% (3)
|0
|Динамо Дрезден
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Хайденхайм Последние 20 матчей: +7 =3 -10Хайденхайм 1:2 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Гамбург Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Ганза
Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Ганза 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Динамо Дрезден 2:1 Падерборн
Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен Меппен 0:4 Динамо Дрезден
Последние игры между собой
Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Динамо Дрезден: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 4:3 Хайденхайм Бундеслига 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 4
|15
|2.
|Падерборн
|0:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|Вердер
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|4.
|Динамо Дрезден
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Санкт-Паули
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Нюрнберг
|1:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Карлсруэ
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|8.
|Гамбург
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Шальке 04
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|10.
|Ганза
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Дармштадт
|0:1
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|12.
|Фортуна
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Ганновер 96
|6
|2
|1
|3
|3 - 10
|7
|14.
|Хайденхайм
|1:1
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|15.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|16.
|Ингольштадт
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|17.
|Зандхаузен
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Ян
|2:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Нюрнберг
|1:2
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Дармштадт
|0:1
|3
|2
|0
|1
|10 - 3
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|1:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ганновер 96
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|7.
|Карлсруэ
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|8.
|Падерборн
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|9.
|Гамбург
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|10.
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Шальке 04
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Хайденхайм
|1:1
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Ганза
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фортуна
|1:0
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Ингольштадт
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Зандхаузен
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|18.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|Вердер
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Ян
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Фортуна
|1:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|Динамо Дрезден
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|Карлсруэ
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|7.
|Гамбург
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Шальке 04
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Ганза
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Хайденхайм
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Ингольштадт
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|12.
|Зандхаузен
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|13.
|Нюрнберг
|1:2
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Хольштайн Киль
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|16.
|Ганновер 96
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Санкт-Паули
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Дармштадт
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Шальке 04
|Теродде Симон
|6
|0
|2
|2.
|Дармштадт
|Титц Филлип
|5
|1
|0
|3.
|Падерборн
|Михель Свен
|4
|0
|2
|4.
|Санкт-Паули
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|1
|5.
|Карлсруэ
|Хофманн Филипп
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Зандхаузен
|Рицмайер Марсель
|2
|1
|2.
|Карлсруэ
|Ванитцек Марвин
|2
|1
|3.
|Зандхаузен
|Ценга Эрик
|3
|0
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|Назаров Дмитрий II
|3
|0
|5.
|Ингольштадт
|Rico Preissinger
|3
|0