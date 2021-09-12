  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2021-2022

Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
1:1
Второй тайм: 61'

Стадион:
Динамо Дрезден
0'
1:0
5' Гол
Мор Тобиас
24' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
1:1
51' Гол
Лёв Крис
59' Желтая карточка
Sebastian Mai
61'
1
Мюллер
Кевин
18
Риттмюллер
Марвин
5
Хюсинг
Оливер
6
Майнка
Патрик
30
Тоеркауф
Норман
3
Шёппнер
Ян
29
Мор
Тобиас
24
Кюльветтер
Кристиан
11
Томалла
Денис
15
Мэлоун
Морис
10
Кляйндинст
Тим
1
Бролль
Кевин
3
Michael
Akoto
21
Золльбауэр
Михаэль
26
Sebastian
Mai
15
Лёв
Крис
5
Штарк
Янник
17
Morris
Schroeter
30
Каде
Юлиус
8
Heinz
Moerschel
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
Хайденхайм
4-2-3-1
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2

Ход матча

5'
Мор Тобиас
1:0
24'
Кляйндинст Тим
 
46'
Сесса Кевин
Кюльветтер Кристиан
 
46'
 
Хосинер Филипп
Heinz Moerschel
46'
 
Влачодимос Панайотис
Morris Schroeter
51'
1:1
Лёв Крис
59'
 
Sebastian Mai

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 2 0.33
2. Шмидт Патрик II 1 0.17
3. Мор Тобиас 1 0.17
4. Лайпертц Роберт 0 0
5. Хюсинг Оливер 0 0
Динамо Дрезден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дафернер Кристоф 3 0.5
2. Heinz Moerschel 2 0.33
3. Влачодимос Панайотис 1 0.17
4. Книппинг Тим 1 0.17
5. Sebastian Mai 1 0.17
6. Лёв Крис 1 0.17
7. Каде Юлиус 1 0.17
8. Morris Schroeter 0 0
9. Michael Akoto 0 0
10. Luca Herrmann 0 0

Карточки

Хайденхайм
# Игрок      
1. Кляйндинст Тим 2 0
2. Буш Марнон 2 0
3. Лайпертц Роберт 1 0
4. Хюсинг Оливер 1 0
5. Кюльветтер Кристиан 1 0
6. Бурнич Дженис 1 0
7. Мор Тобиас 1 0
Динамо Дрезден
# Игрок      
1. Michael Akoto 2 0
2. Robin Becker 0 1
3. Золльбауэр Михаэль 1 0
4. Хосинер Филипп 1 0
5. Штарк Янник 1 0
6. Sebastian Mai 1 0
7. Лёв Крис 1 0
8. Heinz Moerschel 1 0
9. Дафернер Кристоф 1 0
10. Luca Herrmann 1 0
11. Аидонис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хайденхайм 0 0 0 0 100% (3) 0
 Динамо Дрезден 11.11% (1) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хайденхайм Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Хайденхайм 1:2 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Гамбург Ганновер 96 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:1 Ганза
Ганза 3:2 Хайденхайм Ингольштадт 1:2 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Падерборн Хайденхайм 1:0 Хоффенхайм ЛАСК 1:0 Хайденхайм Альтах 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:2 Карлсруэ Дармштадт 5:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Зандхаузен Нюрнберг 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:2 Бохум Ян 0:3 Хайденхайм Ганновер 96 1:3 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 0:1 Гройтер Фюрт Аугсбург 3:1 Хайденхайм
Динамо Дрезден Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Дрезден 0:3 Падерборн Ганза 1:3 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 2:0 Ганновер 96 Динамо Дрезден 2:1 Падерборн
Гамбург 1:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 3:0 Ингольштадт Унион Берлин 3:0 Динамо Дрезден Веен Висбаден 0:1 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 4:0 Тюркюджю Атаспор Динамо Дрезден 2:0 Виктория Кёльн Ферль 0:0 Динамо Дрезден Юрдинген 0:2 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Дуйсбург Динамо Дрезден 0:3 Галлешер Унтерахинг 2:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 0:0 Ганза Мюнхен-1860 1:0 Динамо Дрезден Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Динамо Дрезден 1:1 Саарбрюккен Меппен 0:4 Динамо Дрезден

Последние игры между собой

Хайденхайм: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Динамо Дрезден: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 1:3 Хайденхайм Бундеслига 2
Динамо Дрезден 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Бундеслига 2 Динамо Дрезден 0:0 Хайденхайм Бундеслига 3 Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден Бундеслига 3 Динамо Дрезден 4:3 Хайденхайм Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2:1 6 5 0 1 14 - 4 15
2. Падерборн 0:0 6 3 3 0 12 - 4 12
3. Вердер 6 3 2 1 11 - 7 11
4. Динамо Дрезден 1:1 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Санкт-Паули 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Нюрнберг 1:2 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Карлсруэ 6 2 3 1 9 - 5 9
8. Гамбург 6 2 3 1 10 - 8 9
9. Шальке 04 0:0 6 2 2 2 9 - 9 8
10. Ганза 1:0 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Дармштадт 0:1 6 2 1 3 12 - 9 7
12. Фортуна 1:0 6 2 1 3 8 - 10 7
13. Ганновер 96 6 2 1 3 3 - 10 7
14. Хайденхайм 1:1 6 1 4 1 4 - 4 7
15. Хольштайн Киль 6 1 2 3 7 - 13 5
16. Ингольштадт 6 1 1 4 4 - 14 4
17. Зандхаузен 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 6 0 3 3 2 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Ян 2:1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Нюрнберг 1:2 3 2 1 0 4 - 1 7
4. Дармштадт 0:1 3 2 0 1 10 - 3 6
5. Динамо Дрезден 1:1 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Ганновер 96 3 2 0 1 2 - 3 6
7. Карлсруэ 3 1 2 0 5 - 2 5
8. Падерборн 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
9. Гамбург 3 1 2 0 5 - 4 5
10. Вердер 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Шальке 04 0:0 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Хайденхайм 1:1 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Ганза 1:0 3 1 0 2 3 - 6 3
14. Хольштайн Киль 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фортуна 1:0 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Ингольштадт 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Зандхаузен 3 0 1 2 0 - 4 1
18. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 0:0 3 2 1 0 7 - 1 7
2. Вердер 3 2 1 0 6 - 2 7
3. Ян 2:1 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Фортуна 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
5. Динамо Дрезден 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
6. Карлсруэ 3 1 1 1 4 - 3 4
7. Гамбург 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Шальке 04 0:0 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Ганза 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Хайденхайм 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Ингольштадт 3 1 0 2 3 - 9 3
12. Зандхаузен 3 1 0 2 4 - 6 3
13. Нюрнберг 1:2 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Хольштайн Киль 3 0 2 1 4 - 7 2
15. Эрцгебирге Ауэ 0:1 3 0 2 1 1 - 4 2
16. Ганновер 96 3 0 1 2 1 - 7 1
17. Санкт-Паули 3 0 1 2 1 - 4 1
18. Дармштадт 0:1 3 0 1 2 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Шальке 04 Теродде Симон 6 0 2
2. Дармштадт Титц Филлип 5 1 0
3. Падерборн Михель Свен 4 0 2
4. Санкт-Паули Бургшталлер Гвидо 4 0 1
5. Карлсруэ Хофманн Филипп 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Зандхаузен Рицмайер Марсель 2 1
2. Карлсруэ Ванитцек Марвин 2 1
3. Зандхаузен Ценга Эрик 3 0
4. Эрцгебирге Ауэ Назаров Дмитрий II 3 0
5. Ингольштадт Rico Preissinger 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Кляйндинст Тим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Мор Тобиас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Динамо Дрезден
2.89
4.39
3.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден онлайн




Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 