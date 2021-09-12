Швейцария: Суперлига 2021-2022
Серветт
4:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Стад де Женев
Санкт-Галлен
3' Красная карточкаГийемено Джереми
1:0
7' ГолКлиши Гаэль
2:0
15' ГолСотье Антони
3:0
19' ГолКонья Тимоте
4:0
26' ГолРуй Стив
27' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеПолузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Дуа КвадвоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
7'
1:0
15'
2:0
19'
3:0
26'
4:0
27'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конья Тимоте
|3
|0.5
|2.
|Киэ Грежон
|2
|0.33
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.17
|4.
|Клиши Гаэль
|1
|0.17
|5.
|Антунес Алексис
|1
|0.17
|6.
|Сотье Антони
|1
|0.17
|7.
|Роделен Ронни
|1
|0.17
|8.
|Руй Стив
|1
|0.17
|9.
|Имери Кастриот
|1
|0.17
|10.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|11.
|Валь Тео
|0
|0
|12.
|Диалло Мусса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йуан Элье
|2
|0.33
|2.
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.33
|3.
|Бабич Борис
|1
|0.17
|4.
|Люхингер Николас
|1
|0.17
|5.
|Кемптер Михаэль
|1
|0.17
|6.
|Гийемено Джереми
|1
|0.17
|7.
|Диаките Усман
|1
|0.17
|8.
|Alessio Besio
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сассо Венсан
|1
|1
|2.
|Сотье Антони
|2
|0
|3.
|Клиши Гаэль
|1
|0
|4.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|5.
|Руй Стив
|1
|0
|6.
|Киэ Грежон
|1
|0
|7.
|Диалло Мусса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йуан Элье
|3
|1
|2.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|3.
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|4.
|Люхингер Николас
|2
|0
|5.
|Гийемено Джереми
|0
|1
|6.
|Ати-Зиги Лоуренс
|1
|0
|7.
|Руис Виктор III
|1
|0
|8.
|Фазлии Бетим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|Санкт-Галлен
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Грасcхоппер 1:1 Серветт Серветт 4:1 Люцерн FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт
Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен
Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Серветт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Базель
|5
|3
|2
|0
|16 - 5
|11
|3.
|Серветт
|4:0
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|4.
|Янг Бойз
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|5.
|Сьон
|5
|2
|1
|2
|7 - 11
|7
|6.
|Лугано
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|0:4
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|9.
|Люцерн
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|10.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Серветт
|4:0
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|8.
|Санкт-Галлен
|0:4
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|9.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|10.
|Лозанна-Спорт
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|Базель
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Серветт
|4:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|0:4
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|7.
|Грасcхоппер
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|9.
|Сьон
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|10.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|7
|2
|2
|2.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|4.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|4.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|3
|0