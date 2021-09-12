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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
5:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
3' Красная карточка
Гийемено Джереми
1:0
7' Гол в свои ворота
Диаките Усман
2:0
14' Гол
Сотье Антони
3:0
18' Гол
Конья Тимоте
4:0
26' Гол
Руй Стив
26' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
4:1
37' Гол
Йуан Элье
5:1
71' Гол
Руй Стив
90'+4
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
27
Антунес
Алексис
1
Ати-Зиги
Лоуренс
50
Люхингер
Николас
6
Стильхарт
Базиль
23
Фазлии
Бетим
24
Кемптер
Михаэль
16
Гёртлер
Лукас
8
Диаките
Усман
20
Йуан
Элье
10
Руис
Виктор
III
7
Шуберт
Фабиан
9
Гийемено
Джереми
Серветт
4-1-2-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конья Тимоте 3 0.5
2. Киэ Грежон 2 0.33
3. Руй Стив 2 0.33
4. Стеванович Мирослав 1 0.17
5. Антунес Алексис 1 0.17
6. Сотье Антони 1 0.17
7. Роделен Ронни 1 0.17
8. Имери Кастриот 1 0.17
9. Клиши Гаэль 0 0
10. Сеспедес Борис 0 0
11. Оберлин Димитри 0 0
12. Диалло Мусса 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йуан Элье 3 0.5
2. Руис Виктор III 2 (1) 0.33
3. Бабич Борис 1 0.17
4. Люхингер Николас 1 0.17
5. Диаките Усман 1 0.17
6. Кемптер Михаэль 1 0.17
7. Гийемено Джереми 1 0.17
8. Alessio Besio 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сассо Венсан 1 1
2. Сотье Антони 2 0
3. Клиши Гаэль 1 0
4. Сеспедес Борис 1 0
5. Руй Стив 1 0
6. Киэ Грежон 1 0
7. Диалло Мусса 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Йуан Элье 3 1
2. Гёртлер Лукас 3 0
3. Стильхарт Базиль 2 0
4. Люхингер Николас 2 0
5. Гийемено Джереми 0 1
6. Ати-Зиги Лоуренс 1 0
7. Руис Виктор III 1 0
8. Фазлии Бетим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 8.33% (1) 41.67% (5) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 0
 Санкт-Галлен 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3) 0

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Грасcхоппер 1:1 Серветт Серветт 4:1 Люцерн FC Amical Saint-Prex 0:6 Серветт Базель 5:1 Серветт
Серветт 0:2 Лугано Серветт 2:0 Мольде Сьон 1:2 Серветт Мольде 3:0 Серветт Марсель 3:1 Серветт Серветт 1:1 Динамо Киев Ивердон 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс FC Bramois 0:11 Серветт Серветт 1:2 Санкт-Галлен Вадуц 1:3 Серветт Серветт 1:4 Лозанна-Спорт Люцерн 3:0 Серветт Серветт 0:1 Санкт-Галлен Серветт 2:1 Янг Бойз Лугано 0:1 Серветт
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аустрия Лустенау 0:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:3 Цюрих Санкт-Галлен 1:1 Сьон Мюнзинген 0:5 Санкт-Галлен
Лугано 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Люцерн Лозанна-Спорт 1:2 Санкт-Галлен Атлетик Б 1:2 Санкт-Галлен Штуттгарт 3:0 Санкт-Галлен Альтах 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Рапперсвиль-Йона Санкт-Галлен 1:3 Люцерн Серветт 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Лозанна-Спорт Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Сьон Серветт 0:1 Санкт-Галлен Базель 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Вадуц Лугано 2:0 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Серветт: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 12
Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 1
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 0:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 0:1 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 6 4 2 0 17 - 5 14
2. Цюрих 6 4 1 1 13 - 10 13
3. Серветт 6 3 1 2 13 - 11 10
4. Янг Бойз 5 2 2 1 9 - 5 8
5. Сьон 0:1 6 2 1 3 7 - 12 7
6. Лугано 0:1 5 2 0 3 6 - 7 6
7. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Санкт-Галлен 6 1 3 2 10 - 14 6
9. Лозанна-Спорт 1:0 6 1 2 3 7 - 11 5
10. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Сьон 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лозанна-Спорт 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Лугано 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
3. Янг Бойз 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Серветт 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Лугано 0:1 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 4 - 8 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Лозанна-Спорт 1:0 3 0 1 2 3 - 7 1
9. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1
10. Сьон 0:1 3 0 1 2 2 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 2
2. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
4. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
5. Янг Бойз Элиа Мешак 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Люцерн Угриниц Филип 4 0
4. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
5. Лозанна-Спорт Сузуки Тоити 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Йуан Элье бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Ати-Зиги Лоуренс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Руй Стив бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Сотье Антони бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Диаките Усман уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 3'
    УДАЛЕНИЕ! - Гийемено Джереми увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 5:1 Санкт-Галлен онлайн




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