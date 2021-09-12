Швейцария: Суперлига 2021-2022
7' Желтая карточкаБоттани Маттиа
0:1
29' ГолКабрал Артур
41' Желтая карточкаМарич Мият
57' Желтая карточкаКустодио Оливье
1:1
59' ГолАбубакар-Анкра Асума
61' Желтая карточкаКасами Пайтим
86' Желтая карточкаДапрела Фабио
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
10
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
26 Amir Saipi
-
-
99 Nikolas Muci
-
Главный тренер: Abel Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
Ход матча
29'
0:1
41'
57'
59'
61'
62'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|2
|0.4
|2.
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0.4
|3.
|Лаванши Нума
|1
|0.2
|4.
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.2
|5.
|Циглер Рето
|1
|0.2
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|7.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|8.
|Yuri VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|8 (2)
|1.33
|2.
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.67
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.17
|4.
|Касами Пайтим
|1
|0.17
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0.17
|6.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.17
|7.
|Штокер Валентин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|3
|0
|2.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|3.
|Kreshnik Hajrizi
|2
|0
|4.
|Циглер Рето
|1
|0
|5.
|Марич Мият
|1
|0
|6.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|7.
|Лаванши Нума
|1
|0
|8.
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|9.
|Yuri VI
|1
|0
|10.
|Luis Phelipe
|1
|0
|11.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Петретта Рауль
|3
|0
|2.
|Касами Пайтим
|2
|0
|3.
|Штокер Валентин
|1
|0
|4.
|Джака Таулант
|1
|0
|5.
|Лопес Серхио
|1
|0
|6.
|Кинтилья Хорди
|1
|0
|7.
|Пельмар Анди
|1
|0
|8.
|Паласиос Матиас
|1
|0
|9.
|Кабрал Артур
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|Базель
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|0
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +8 =2 -10Сьон 3:2 Лугано ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано
Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт
Базель Последние 20 матчей: +12 =4 -4Базель 1:1 Янг Бойз Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю
Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих
Последние игры между собой
Лугано: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Базель: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Базель 4:4 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Базель Суперлига Лугано 0:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лугано Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Базель
|6
|3
|3
|0
|17 - 6
|12
|3.
|Серветт
|6
|3
|1
|2
|13 - 11
|10
|4.
|Сьон
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|5.
|Янг Бойз
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|6.
|Лугано
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|Грасcхоппер
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Санкт-Галлен
|6
|1
|3
|2
|10 - 14
|6
|9.
|Лозанна-Спорт
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|10.
|Люцерн
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|2.
|Цюрих
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Серветт
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|4.
|Сьон
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Янг Бойз
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|Грасcхоппер
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|Лугано
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Санкт-Галлен
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|10.
|Люцерн
|4
|0
|2
|2
|6 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|2.
|Базель
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|Янг Бойз
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|Серветт
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|5.
|Лугано
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Санкт-Галлен
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|7.
|Грасcхоппер
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|2
|1
|3 - 8
|2
|9.
|Лозанна-Спорт
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Люцерн
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|2
|2.
|Базель
|Эспозито Себастьяно
|4
|1
|1
|3.
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|4
|1
|0
|4.
|Цюрих
|Сисей Ассан
|3
|0
|2
|5.
|Янг Бойз
|Элиа Мешак
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|3
|1
|2.
|Санкт-Галлен
|Йуан Элье
|3
|1
|3.
|Люцерн
|Угриниц Филип
|4
|0
|4.
|Цюрих
|Крюезиу Мирлинд
|4
|0
|5.
|Лозанна-Спорт
|Сузуки Тоити
|4
|0