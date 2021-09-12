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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
1:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
7' Желтая карточка
Боттани Маттиа
0:1
29' Гол
Кабрал Артур
41' Желтая карточка
Марич Мият
57' Желтая карточка
Кустодио Оливье
1:1
59' Гол
Абубакар-Анкра Асума
61' Желтая карточка
Касами Пайтим
86' Желтая карточка
Дапрела Фабио
90'+5
58
Осигве
Себастьян
16
Лаванши
Нума
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
7
Фаччинетти
Микаэль
14
Саббатини
Хонатан
20
Кустодио
Оливье
10
Боттани
Маттиа
24
Ловрич
Санди
17
Абубакар-Анкра
Асума
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
7
Касами
Пайтим
27
Ндой
Дан
35
Паласиос
Матиас
14
Штокер
Валентин
10
Кабрал
Артур
Лугано
5-4-1
Базель
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 2 0.4
2. Абубакар-Анкра Асума 2 0.4
3. Лаванши Нума 1 0.2
4. Kreshnik Hajrizi 1 0.2
5. Циглер Рето 1 0.2
6. Фаччинетти Микаэль 0 0
7. Саббатини Хонатан 0 0
8. Yuri VI 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 8 (2) 1.33
2. Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.67
3. Жегрова Эдон 1 0.17
4. Касами Пайтим 1 0.17
5. Лопес Серхио 1 0.17
6. Джюмарт Эрай 1 0.17
7. Штокер Валентин 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 3 0
2. Боттани Маттиа 2 0
3. Kreshnik Hajrizi 2 0
4. Циглер Рето 1 0
5. Марич Мият 1 0
6. Дапрела Фабио 1 0
7. Лаванши Нума 1 0
8. Саббатини Хонатан 1 0
9. Yuri VI 1 0
10. Luis Phelipe 1 0
11. Монцьяло Кевин 1 0
Базель
# Игрок      
1. Петретта Рауль 3 0
2. Касами Пайтим 2 0
3. Штокер Валентин 1 0
4. Джака Таулант 1 0
5. Лопес Серхио 1 0
6. Кинтилья Хорди 1 0
7. Пельмар Анди 1 0
8. Паласиос Матиас 1 0
9. Кабрал Артур 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 Базель 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 31.25% (5) 12.5% (2) 0

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Сьон 3:2 Лугано ФК Ла-Шо-де-Фон 1:7 Лугано Лугано 2:1 Санкт-Галлен Серветт 0:2 Лугано
Беллинцона 1:0 Лугано Лугано 0:2 Цюрих Лугано 2:2 Интер Милан Лугано 0:0 Винтертур Лугано 1:1 Рапперсвиль-Йона Сементина 1:9 Лугано Люцерн 1:2 Лугано Лугано 3:1 Сьон Базель 2:0 Лугано Лугано 0:2 Вадуц Цюрих 3:0 Лугано Лугано 0:1 Серветт Лугано 2:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 1:2 Люцерн Лугано 1:0 Лозанна-Спорт
Базель Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Базель 1:1 Янг Бойз Хаммарбю 3:1 Базель Лозанна-Спорт 2:2 Базель Базель 3:1 Хаммарбю
Schоеnenwerd-Niedergоеsgen 0:7 Базель Базель 4:0 Уйпешт Базель 5:1 Серветт Уйпешт 1:2 Базель Базель 6:1 Сьон Партизани 0:2 Базель Грасcхоппер 0:2 Базель Базель 3:0 Партизани Гамбург 1:0 Базель Базель 3:3 Арау Страсбург 0:1 Базель Базель 1:0 Грасcхоппер Базель 4:4 Динамо Киев Базель 2:3 Тун Сьон 4:0 Базель Базель 4:0 Цюрих

Последние игры между собой

Лугано: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Базель: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Базель 2:0 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Базель Суперлига
Базель 4:4 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Базель Суперлига Лугано 0:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лугано Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 6 4 1 1 13 - 10 13
2. Базель 6 3 3 0 17 - 6 12
3. Серветт 6 3 1 2 13 - 11 10
4. Сьон 6 2 2 2 8 - 12 8
5. Янг Бойз 5 2 2 1 9 - 5 8
6. Лугано 5 2 1 2 7 - 7 7
7. Грасcхоппер 6 1 3 2 6 - 7 6
8. Санкт-Галлен 6 1 3 2 10 - 14 6
9. Лозанна-Спорт 6 0 3 3 7 - 12 3
10. Люцерн 6 0 3 3 9 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3 2 1 0 12 - 3 7
2. Цюрих 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Серветт 3 2 0 1 9 - 4 6
4. Сьон 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Янг Бойз 2 1 1 0 4 - 0 4
6. Грасcхоппер 3 1 1 1 4 - 4 4
7. Лугано 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Санкт-Галлен 3 0 3 0 6 - 6 3
9. Лозанна-Спорт 3 0 2 1 4 - 5 2
10. Люцерн 4 0 2 2 6 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 4 2 1 1 8 - 8 7
2. Базель 3 1 2 0 5 - 3 5
3. Янг Бойз 3 1 1 1 5 - 5 4
4. Серветт 3 1 1 1 4 - 7 4
5. Лугано 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Санкт-Галлен 3 1 0 2 4 - 8 3
7. Грасcхоппер 3 0 2 1 2 - 3 2
8. Сьон 3 0 2 1 3 - 8 2
9. Лозанна-Спорт 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Люцерн 2 0 1 1 3 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 2
2. Базель Эспозито Себастьяно 4 1 1
3. Цюрих Маркезано Антонио 4 1 0
4. Цюрих Сисей Ассан 3 0 2
5. Янг Бойз Элиа Мешак 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Грасcхоппер Абраши Амир 3 1
2. Санкт-Галлен Йуан Элье 3 1
3. Люцерн Угриниц Филип 4 0
4. Цюрих Крюезиу Мирлинд 4 0
5. Лозанна-Спорт Сузуки Тоити 4 0
Весь список
Где смотреть матч Лугано 1:1 Базель онлайн




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